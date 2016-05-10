Küçük mutfakları şık ve işlevli hale getirmek için 10 parlak fikir

Küçük bir mutfağa sahipseniz dahi, doğru tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde oldukça kullanışlı ve üstelik son derece de şık bir mekan oluşturabilirsiniz. homify sayfalarında yapacağınız gezintiler sayesinde ülkemizden ve dünyanın tam anlamıyla dört bir yanından farklı mutfak örneklerini görebilir, bunlardan alacağınız ilham ve ipuçları sayesinde kendi mükemmel mutfağınızı tasarlayabilirsiniz. Küçük bir alana sahip olan mutfaklar geniş olanlara nazaran elbette çok daha zorlayıcıdır ancak ölü alan bırakmayan bir bir tasarım, gereksiz malzemeleri elden çıkaran bir ev sahibi ve şahane mutfak dolapları üreten mobilya firmaları bir mutfağın taş teşekküllü, kullanışlı, ferah ve şık olmasını sağlayabilir.

Bugün homify sayfalarını gezerek biz bir derleme oluşturduk. Sizler de arama filtrelerini kullanarak ilginizi çeken örneklere ulaşabilir ve tıpkı bizlerin yaptığı gibi, bir yeni fikir albümü oluşturarak favori fotoğraflarınızı bir araya toplayabilirsiniz. Üstelik, aynı bizim yaptığımız şekilde, bu fotoğraflara kendi uygun gördüğünüz başlıkları atabilir ve yanlarına yer alan kutucuklara, o fotoğrafta neyi beğendiğinizi not alabilirsiniz. Böylece, ihtiyacınız olup da albüme yeniden baktığınızda, bir fotoğrafı tam olarak ne sebeple beğendiğinizi, ilginizi çekenin ne olduğunu hatırlayabilirsiniz.