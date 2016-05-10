Küçük mutfakları şık ve işlevli hale getirmek için 10 parlak fikir

Küçük bir mutfağa sahipseniz dahi, doğru tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde oldukça kullanışlı ve üstelik son derece de şık bir mekan oluşturabilirsiniz. homify sayfalarında yapacağınız gezintiler sayesinde ülkemizden ve dünyanın tam anlamıyla dört bir yanından farklı mutfak örneklerini görebilir, bunlardan alacağınız ilham ve ipuçları sayesinde kendi mükemmel mutfağınızı tasarlayabilirsiniz. Küçük bir alana sahip olan mutfaklar geniş olanlara nazaran elbette çok daha zorlayıcıdır ancak ölü alan bırakmayan bir bir tasarım, gereksiz malzemeleri elden çıkaran bir ev sahibi ve şahane mutfak dolapları üreten mobilya firmaları bir mutfağın taş teşekküllü, kullanışlı, ferah ve şık olmasını sağlayabilir.
Bugün homify sayfalarını gezerek biz bir derleme oluşturduk. Sizler de arama filtrelerini kullanarak ilginizi çeken örneklere ulaşabilir ve tıpkı bizlerin yaptığı gibi, bir yeni fikir albümü oluşturarak favori fotoğraflarınızı bir araya toplayabilirsiniz. Üstelik, aynı bizim yaptığımız şekilde, bu fotoğraflara kendi uygun gördüğünüz başlıkları atabilir ve yanlarına yer alan kutucuklara, o fotoğrafta neyi beğendiğinizi not alabilirsiniz. Böylece, ihtiyacınız olup da albüme yeniden baktığınızda, bir fotoğrafı tam olarak ne sebeple beğendiğinizi, ilginizi çekenin ne olduğunu hatırlayabilirsiniz.
Eğer küçük bir evde yaşıyorsanız, mutfak, yemek odası ve oturma odasının tek bir mekanda buluştuğu açık planlı bir yaşam alanını tercih ediyor olmanız muhtemel. Bu tip açık planlı yaşam alanlarında mutfak ile yeme/oturma odası arasına koyulacak bir bar hem seperatör görevi görecek, arzu edilirse hem kahvaltı barı olarak işlev görecek hem de alt kısımlarında depolama alanları oluşturulabilecektir.
Küçük bir mutfağa sahipseniz ana üniteleri açık renkli tercih etmek oldukça mantıklı olabilir, özellikle de mutfağınız doğal gün ışığı almıyorsa. Beyaz yüzeyler ilk tercih olabilir. Ancak bu demek değildir ki renk kullanamazsınız. Detaylarda kullanacağınız renkler, mesela bu örnekteki koyu gri duvar ve sarı bar tabureleri ve duvar aksesuarı gibi, mutfağınıza iç açıcı, ferah bir hava katacaktır. Sarı renk, ışık almayan ya da kuzeye bakan mekanlarda özellikle tercih edilebilir.
Küçük mekanlar için dekorasyon 101! Ölü alan bırakmayın ve köşeleri iyi değerlendirin. Mutfağınızın tasarımını yapan firmanın köşeler için ne gibi çalışmalar yaptığına dikkat edin ve ihtiyacınız olan her bir alanın en iyi şekilde kullanıldığından emin olun.
Açık planlı bir yaşama alanına sahipseniz, mutfağın tamamını adeta dekoratif bir unsur gibi kullanabilirsiniz. Bunun için kırmızı gibi son derece parlak bir renk dahi seçebilir, oturma odasında yer alan diğer mobilya ve dekoratif aksesuarlar ile mutfağınızın rengini kombine edebilirsiniz.
Küçük mutfaklarda tezgah üstlerini mümkün olduğunda boş tutmak mekanın daha ferah ve temiz görünmesini sağlar. Aynı şekilde, açık raflarınız varsa, bunları da son derece düzenli tutmalısınız. Eğer açık planlı bir mutfağa sahipseniz ve düzen konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, tüm mutfağınızı oturma odanızın duvar renklerine ya da mobilya uygun dolap kapakları ile komple kapatabilir ve kullanmadığınız zamanlarda, mutfak görünümünü bu alandan tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
Küçük bir alana sahip mutfağınızda renk konusunda kararsız kalıyorsanız ve sıra dışı renkler yerine sade ve açık bir renk tercih etmek istiyorsanız, beyazdan şaşmayın deriz. Beyaz renk bildiğiniz üzere hijyenin rengidir ve mutfağa bu renk çok yakışır. Üstelik tamamı beyaz renkte olan bir mutfak olduğundan geniş görünecektir. Yalnızca zemin konusunda beyaz tercih etmek oldukça risklidir zira en ufak bir kırıntı bile beyaz yüzey üzerinde hemen göze çarpar.
Küçük bir mutfağı en işlevsel şekilde kullanma ipuçları verirken bu önerimizin yersiz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak duvar tipi mutfak dolaplarını kullanmamak alanı ferah ve iç açıcı hale getirmek için oldukça mantıklı bir adımdır. Yalnızca günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak miktarda mutfak eşyası ve tabak – çanak, tencere – tava vs depolayarak eşyalarınızı en aza indirgeyebilir, asla kullanmadığınız ya da kırk yılın başı kullandığınız eşyaları elden çıkarabilirsiniz. Göreceksiniz ki kendinizi de hafiflemiş hissedeceksiniz!
’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımızda konuyla ilgili bir derlemek yaptık, ilginizi çekebilir.
İlk maddede de bahsettiğimiz kahvaltı barlarına alternatif olarak, normal tezgah yüksekliğinde bir ada/yarımada seçimi yapabilir ve ocağınızı ya da lavabonuzu bu alana taşıyabilirsiniz. Bunun için önceden bir altyapı çalışması yapılması gerekmektedir, bu nedenle karar vermeden önce uzmanlara danışmakta fayda var.
Mutfağınız ister büyük ister küçük olsun, iyi bir aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Mümkünse doğal gün ışığı en iyi aydınlatmadır ancak hem akşam vakti hem de tezgahlar için ekstra aydınlatma zaruridir. Aynı şekilde, ocak üstü, kahvaltı barı da iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır.
Küçük mutfağınızın illaki modern bir dekorasyon stiline göre tasarlanmış olması gerekmiyor. Eğer klasik tarzlardan ya da fotoğraftaki Hoyran Wedre Country Houses mutfağında olduğu üzere rustik tarzlardan hoşlanıyorsanız, küçük mutfağınızda bu tarzları da uygulayabilir ve doğru renk kombinasyonları sayesinde harika tasarımlar elde edebilirsiniz. Örneğin, doğal ahşabın beyaz renkle mükemmel uyum sağladığını unutmayın!