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Modern gecekondu: Konteyner ev

Güleren Eren Güleren Eren
CONTAINER HOUSE, GRUPPOFONARCHITETTI GRUPPOFONARCHITETTI Endüstriyel Evler
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Gecekondu dediğimiz yapılar isimlerini yasa dışı oldukları için bir gecede yapılmalarından almış zamanında. Gece vakti kimse görmeden bir tepeye konduruluvermiş evcikler. Mümkün mertebe ucuz ve kolay inşaat yapılan basit malzemeler kullanılan bu evlerin modern ve legal versiyonları da var. Bunlardan biri konteyner ev dediğimiz kargo konteynerlarından yapılmış evler. Ayrıca prefabrik evler ya da kolay kurulan yine prefabrik sayabileceğimiz, tıkır tıkır inşa edilebilen ahşap evler, bungalov ya da kulübeler de var.

Son dönemlerde konteyner ev örneklerini özellikle yurtdışında daha çok görüyoruz. Kargo konteynerlerinin bir ömrü var. Belli bir süre sonra taşımacılıkta kullanılamıyorlar. Bu yüzden bir anlamda hurdaya çıkıyorlar, işte bir çeşit geri dönüşümle inşaat sektörüne giren bu malzeme taşımacılık için uygun olmasa da temizlenip yeniden boyanarak yapılar için kullanılabiliyorlar. Adeta bir gecekondu gibi, hazırlanıp gelen konteynerler yerleştirilecekleri yerde hemen bir ev halini alabiliyor. Renk seçenekleriyle evinizi rengarenk yapabilir, bu karavandan daha konforlu yapıda kompakt bir yaşam kurabilirsiniz. Konteyner ev hem az hammadde kullanımı hem daha az olan iş gücü ihtiyacı hem de geri dönüşüm gibi sebeplerle tercih edilesi.

Tek bir konteynerden küçük bir ev yapılabileceği gibi birden fazla konteyner ev yapımı için kullanılabilir. Bu durumda modüler yapıları da tasarıma ilham veriyor. 

Sizi sınırlayan projeler, mekanlar çok yaratıcı tasarımlara olanak verebilir. Örneğin küçük mekanlarda da yaratıcı tasarımlara denk geliyoruz, çözülmesi gereken problemler sıradan bir tasarımdan daha özgün çözümleri ortaya çıkarabiliyorlar.

O kadar da minik değiller

Volumetric Entrance thinkTREE Architects and Partners Modern Evler
thinkTREE Architects and Partners

Volumetric Entrance

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Başta söylediğimiz gibi pek çok konteyner ev tek bir koneynerden değil birden fazla konteynerin birleşiminden oluşuyor. Böylece çok çeşitli tasarımlar oluştumak mümkün. Kütle olarak dinamik ve çeşitli olasılıklar sunan konteyner ev modelleri renk açısından da benzer çeşitlilikte seçeneklere açık. Bu örnekte girişin de bulunduğu konteyner kıpkırmızı renge boyanırken diğerleri beyaza boyanmış ancak üst kata yerleştirilen konteynerın kenarları boyunca aynı kırmızı devam ederek kütlede bir renk bütünlüğü oluşturulmuş.

Lüks villanızı konteyner ev olarak inşa etmek istemez misiniz?

Container Häuser und Modulbau , Immoservice Knopf Immoservice Knopf Eklektik Evler
Immoservice Knopf

Immoservice Knopf
Immoservice Knopf
Immoservice Knopf

Konteyner ev daha ekonomik olsa da bu ondan lüks bir villa yaratamayacağınız anlamına gelmiyor. Her türlü konfor ve lüksü konteyner ev malzemesi ile de sağlamak mümkün. Bu gördüğümüz konteyner ev, başka yapı malzemelerinin de katılmasıyla koskoca, lüks bir villa görünümüyle ışıl ışıl bir tasarıma sahip. Konteynerleri nasıl bir araya getirdiğiniz, planlamayı nasıl yaptığınız ortaya çıkan sonucu belirliyor. Çok mütevazi bir barınak gibi görünebileceği gibi bir konteyner ev muazzam bir villa da olabilir. Burada daha araziye oturumdan, merdivenlerle girişe giden yoldan ve ışıklandırmadan lüks ve konforun sizi karşıladığını görebiliyorsunuz.

Balkon ve teras konteyner ev için de mümkün

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Minimalist Evler
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Konteyner ev sahibi olunca balkon ve teras sahibi olunamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü uygun bir yerleşim ve planla nefis bir terasa sahip olabilir, gün batımına karşı keyifli sofralar kurabilirsiniz. Bu gördüğünüz örnekte ikinci konteyner birincinin üstüne 90 derece açıyla koyularak geniş bir balkon elde edilmiş. Bu sayede alttaki konteynerin yarısı kadar kullanılabilir bir açık mekan ortaya çıkmış. Konteyner ev konusunda yaratıcılığın zorlanabildiğini bu örneklerden görebilirsiniz. Sonuçta yapılacak şey sadece bir kutuyu yerleştirmek değil, o kutuları özgün bir kompozisyonla bir araya getirmek de olabilir.

Konteyner ev değil dükkan

THE CONTAINER´S SQUARE, Progressive Design Firm Progressive Design Firm Endüstriyel Sergi Alanları Dükkânlar
Progressive Design Firm

Progressive Design Firm
Progressive Design Firm
Progressive Design Firm

Konteyner ev konusu geçince bu malzemenin yalnızca ev için kullanılmak zorunda olmadığının da altını çizelim. Bu fotoğraftaki örnekte mağazalar için kullanılan konteynerler renk kullanımıyla kendi başlarına tabela haline bile gelebiliyor. Alternatif mağaza tasarımına örnek olan bu tasarım elbette konteyner ev için saydığımız avantajlara da sahip oluyor.

Konteyner malzemelerini iç mekana taşımak

Loft-Schiebetür aus See-Containerblech, raphaeldesign raphaeldesign Endüstriyel Pencere & Kapılar
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Bazen konteyner ev yerine konteyner malzemelerini evlerin içine taşımak da mümkün. Örneğin sürme kapılar için konteynerden çıkarılmış bir panel gayet uygun olabilir. Oldukça ilginç ve endüstriyel bir hava katan bu malzemeler loft tarzındaki ev ya da ofisler için çok çarpıcı bir tercih. Yüksek tavanların, modern mobilyaların ve genel olarak boş bırakılmış açık alanların konteyner parçalarıyla uyum içinde olacağını söyleyebiliriz. 

Birçok konteynerden oluşan yapılar

CONTAINER HOUSE, GRUPPOFONARCHITETTI GRUPPOFONARCHITETTI Endüstriyel Evler
GRUPPOFONARCHITETTI

CONTAINER HOUSE

GRUPPOFONARCHITETTI
GRUPPOFONARCHITETTI
GRUPPOFONARCHITETTI

Konteyner ev sadece bağımsız bir ünite olmak zorunda değil, konteynerlerin modül olarak kullanıldığı konut blokları ya da oteller tasarlamak da mümkün. Bu örnekten konteyner ev olarak tarifleyeceğimiz her biri yan yana konarak ayaklar üzerine oturtulmuş ve son derece hoş bir atmosfer yaratılmış. Apartmanlar mutlaka göğe doğru yükselmek zorunda değil, konut projeleri eskisi gibi az katlı olduğunda bu tip tasarımlar çok kaliteli yaşam alanları yaratabilirler. 

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Tepenin içinde konteyner ev

져스틴하우스의 적정기술주택, Just-In House(져스틴 하우스) Just-In House(져스틴 하우스) Modern Evler
Just-In House(져스틴 하우스)

Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)

Bazı yapıları eğimli arazilerde gömmek mümkün oluyor. Geleneksel taş yapılarda bu yarı oyma, yarı yığma yapılarla çokça karşılaşılabiliyor. Örneğin Kapadokya'da bir kısmı oyulmuş mekanları bölgenin taşlarıyla örülmüş duvarlarla tamamlanarak mekanlar elde edildiğini biliyoruz. Günümüzde de eğimden aynı şekilde faydalanmak mümkün. İklim şartlarına da dayanıklı olan bu tasarımda kışın sıcak yazın serin kalmak daha kolay oluyor. Burada konteyner ev kısa kenarı dışarıda bir açıklık yapacak şekilde yerleştirilmiş. oyuk kısımda ise farklı açılarda yerleştirilen konteynerler bir kompozisyon şeklinde birleştirilmiş.

Ön teraslı basit bir konteyner ev için

Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Bahçe Ahşap
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama

Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Konteyner ev tek bir konteyner ile de yeterli mekanı sağlayabilir. Özellikle sıcak iklime sahip yerlerde açık alanı geniş tutarak son derece yeterli bir eve sahip olabilirsiniz. Deck olarak da adlandırılan ahşap yer kaplama malzemeleri konteyner ev için hem bir taban hem de teras olabilir. Bu şekilde zemini kapladığınız bir geniş plak üzerine konteyner ev yerleştirildiğinde önde ahşap kaplama bir terasla keyfinize keyif katabilirsiniz. Ortaköy Parke İç Dekorasyon üretimi bu örnek iyi bir uygulama.

Peki ya diğer benzer yapılar?

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Konteyner ev mini mini bir ev olabileceği gibi yine benzer kolaylıkla yapılabilen, kulübe ve bungalovlar da mevcut. Bunlara bir örnek de çocuk evleri. Bunları ister çocuk evleri olarak kullanın ister bahçenizde bir seyir terası ve kulübesi aslında mantık olarak konteyner ev örneklerinden çok uzak değil. Benzer şekilde taşıtılıyor, onlar da önceden hazırlanmış planlarıyla getirilip kurulabiliyor. Zaten istenirse konteyner boyutunda ahşap evler yapmak da mümkün. 

Çocuk evlerinde gezintiye devam

adaege children house şirin home ahşap ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
şirin home ahşap ev

adaege children house

şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev

Yukarıda söylediğimiz gibi ahşap kulübelere de benzer şekilde yaklaşabiliriz. Bir çocuk oyun evi örneği de burada görülüyor. Önceden planlanmış, satın alınmış ev aynı onteyner ev örnekleri gibi araziye getirilip kurulabiliyor. 

Konteyner ev örneklerinden yola çıkarak bu ahşap evleri ve prefabrik yapıları da incelemek isterseniz konuyla ilgili yazılarımızdan biri de tıklayabileceğiniz şu linkte.

Taş desenli duvar kağıdı ve paneller ile büyüleyici dekorlar
Bu konteyner ev örneklerini siz nasıl buldunuz?

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