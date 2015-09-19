Modern gecekondu: Konteyner ev

Gecekondu dediğimiz yapılar isimlerini yasa dışı oldukları için bir gecede yapılmalarından almış zamanında. Gece vakti kimse görmeden bir tepeye konduruluvermiş evcikler. Mümkün mertebe ucuz ve kolay inşaat yapılan basit malzemeler kullanılan bu evlerin modern ve legal versiyonları da var. Bunlardan biri konteyner ev dediğimiz kargo konteynerlarından yapılmış evler. Ayrıca prefabrik evler ya da kolay kurulan yine prefabrik sayabileceğimiz, tıkır tıkır inşa edilebilen ahşap evler, bungalov ya da kulübeler de var.
Son dönemlerde konteyner ev örneklerini özellikle yurtdışında daha çok görüyoruz. Kargo konteynerlerinin bir ömrü var. Belli bir süre sonra taşımacılıkta kullanılamıyorlar. Bu yüzden bir anlamda hurdaya çıkıyorlar, işte bir çeşit geri dönüşümle inşaat sektörüne giren bu malzeme taşımacılık için uygun olmasa da temizlenip yeniden boyanarak yapılar için kullanılabiliyorlar. Adeta bir gecekondu gibi, hazırlanıp gelen konteynerler yerleştirilecekleri yerde hemen bir ev halini alabiliyor. Renk seçenekleriyle evinizi rengarenk yapabilir, bu karavandan daha konforlu yapıda kompakt bir yaşam kurabilirsiniz. Konteyner ev hem az hammadde kullanımı hem daha az olan iş gücü ihtiyacı hem de geri dönüşüm gibi sebeplerle tercih edilesi.
Tek bir konteynerden küçük bir ev yapılabileceği gibi birden fazla konteyner ev yapımı için kullanılabilir. Bu durumda modüler yapıları da tasarıma ilham veriyor.
Sizi sınırlayan projeler, mekanlar çok yaratıcı tasarımlara olanak verebilir. Örneğin küçük mekanlarda da yaratıcı tasarımlara denk geliyoruz, çözülmesi gereken problemler sıradan bir tasarımdan daha özgün çözümleri ortaya çıkarabiliyorlar.
Başta söylediğimiz gibi pek çok konteyner ev tek bir koneynerden değil birden fazla konteynerin birleşiminden oluşuyor. Böylece çok çeşitli tasarımlar oluştumak mümkün. Kütle olarak dinamik ve çeşitli olasılıklar sunan konteyner ev modelleri renk açısından da benzer çeşitlilikte seçeneklere açık. Bu örnekte girişin de bulunduğu konteyner kıpkırmızı renge boyanırken diğerleri beyaza boyanmış ancak üst kata yerleştirilen konteynerın kenarları boyunca aynı kırmızı devam ederek kütlede bir renk bütünlüğü oluşturulmuş.
Konteyner ev daha ekonomik olsa da bu ondan lüks bir villa yaratamayacağınız anlamına gelmiyor. Her türlü konfor ve lüksü konteyner ev malzemesi ile de sağlamak mümkün. Bu gördüğümüz konteyner ev, başka yapı malzemelerinin de katılmasıyla koskoca, lüks bir villa görünümüyle ışıl ışıl bir tasarıma sahip. Konteynerleri nasıl bir araya getirdiğiniz, planlamayı nasıl yaptığınız ortaya çıkan sonucu belirliyor. Çok mütevazi bir barınak gibi görünebileceği gibi bir konteyner ev muazzam bir villa da olabilir. Burada daha araziye oturumdan, merdivenlerle girişe giden yoldan ve ışıklandırmadan lüks ve konforun sizi karşıladığını görebiliyorsunuz.
Konteyner ev sahibi olunca balkon ve teras sahibi olunamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü uygun bir yerleşim ve planla nefis bir terasa sahip olabilir, gün batımına karşı keyifli sofralar kurabilirsiniz. Bu gördüğünüz örnekte ikinci konteyner birincinin üstüne 90 derece açıyla koyularak geniş bir balkon elde edilmiş. Bu sayede alttaki konteynerin yarısı kadar kullanılabilir bir açık mekan ortaya çıkmış. Konteyner ev konusunda yaratıcılığın zorlanabildiğini bu örneklerden görebilirsiniz. Sonuçta yapılacak şey sadece bir kutuyu yerleştirmek değil, o kutuları özgün bir kompozisyonla bir araya getirmek de olabilir.
Konteyner ev konusu geçince bu malzemenin yalnızca ev için kullanılmak zorunda olmadığının da altını çizelim. Bu fotoğraftaki örnekte mağazalar için kullanılan konteynerler renk kullanımıyla kendi başlarına tabela haline bile gelebiliyor. Alternatif mağaza tasarımına örnek olan bu tasarım elbette konteyner ev için saydığımız avantajlara da sahip oluyor.
Bazen konteyner ev yerine konteyner malzemelerini evlerin içine taşımak da mümkün. Örneğin sürme kapılar için konteynerden çıkarılmış bir panel gayet uygun olabilir. Oldukça ilginç ve endüstriyel bir hava katan bu malzemeler loft tarzındaki ev ya da ofisler için çok çarpıcı bir tercih. Yüksek tavanların, modern mobilyaların ve genel olarak boş bırakılmış açık alanların konteyner parçalarıyla uyum içinde olacağını söyleyebiliriz.
Konteyner ev sadece bağımsız bir ünite olmak zorunda değil, konteynerlerin modül olarak kullanıldığı konut blokları ya da oteller tasarlamak da mümkün. Bu örnekten konteyner ev olarak tarifleyeceğimiz her biri yan yana konarak ayaklar üzerine oturtulmuş ve son derece hoş bir atmosfer yaratılmış. Apartmanlar mutlaka göğe doğru yükselmek zorunda değil, konut projeleri eskisi gibi az katlı olduğunda bu tip tasarımlar çok kaliteli yaşam alanları yaratabilirler.
Bazı yapıları eğimli arazilerde gömmek mümkün oluyor. Geleneksel taş yapılarda bu yarı oyma, yarı yığma yapılarla çokça karşılaşılabiliyor. Örneğin Kapadokya'da bir kısmı oyulmuş mekanları bölgenin taşlarıyla örülmüş duvarlarla tamamlanarak mekanlar elde edildiğini biliyoruz. Günümüzde de eğimden aynı şekilde faydalanmak mümkün. İklim şartlarına da dayanıklı olan bu tasarımda kışın sıcak yazın serin kalmak daha kolay oluyor. Burada konteyner ev kısa kenarı dışarıda bir açıklık yapacak şekilde yerleştirilmiş. oyuk kısımda ise farklı açılarda yerleştirilen konteynerler bir kompozisyon şeklinde birleştirilmiş.
Konteyner ev tek bir konteyner ile de yeterli mekanı sağlayabilir. Özellikle sıcak iklime sahip yerlerde açık alanı geniş tutarak son derece yeterli bir eve sahip olabilirsiniz.
Deck olarak da adlandırılan ahşap yer kaplama malzemeleri konteyner ev için hem bir taban hem de teras olabilir. Bu şekilde zemini kapladığınız bir geniş plak üzerine konteyner ev yerleştirildiğinde önde ahşap kaplama bir terasla keyfinize keyif katabilirsiniz. Ortaköy Parke İç Dekorasyon üretimi bu örnek iyi bir uygulama.
Konteyner ev mini mini bir ev olabileceği gibi yine benzer kolaylıkla yapılabilen, kulübe ve bungalovlar da mevcut. Bunlara bir örnek de çocuk evleri. Bunları ister çocuk evleri olarak kullanın ister bahçenizde bir seyir terası ve kulübesi aslında mantık olarak konteyner ev örneklerinden çok uzak değil. Benzer şekilde taşıtılıyor, onlar da önceden hazırlanmış planlarıyla getirilip kurulabiliyor. Zaten istenirse konteyner boyutunda ahşap evler yapmak da mümkün.
Yukarıda söylediğimiz gibi ahşap kulübelere de benzer şekilde yaklaşabiliriz. Bir çocuk oyun evi örneği de burada görülüyor. Önceden planlanmış, satın alınmış ev aynı onteyner ev örnekleri gibi araziye getirilip kurulabiliyor.
Konteyner ev örneklerinden yola çıkarak bu ahşap evleri ve prefabrik yapıları da incelemek isterseniz konuyla ilgili yazılarımızdan biri de tıklayabileceğiniz şu linkte.