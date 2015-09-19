Modern gecekondu: Konteyner ev

Gecekondu dediğimiz yapılar isimlerini yasa dışı oldukları için bir gecede yapılmalarından almış zamanında. Gece vakti kimse görmeden bir tepeye konduruluvermiş evcikler. Mümkün mertebe ucuz ve kolay inşaat yapılan basit malzemeler kullanılan bu evlerin modern ve legal versiyonları da var. Bunlardan biri konteyner ev dediğimiz kargo konteynerlarından yapılmış evler. Ayrıca prefabrik evler ya da kolay kurulan yine prefabrik sayabileceğimiz, tıkır tıkır inşa edilebilen ahşap evler, bungalov ya da kulübeler de var.

Son dönemlerde konteyner ev örneklerini özellikle yurtdışında daha çok görüyoruz. Kargo konteynerlerinin bir ömrü var. Belli bir süre sonra taşımacılıkta kullanılamıyorlar. Bu yüzden bir anlamda hurdaya çıkıyorlar, işte bir çeşit geri dönüşümle inşaat sektörüne giren bu malzeme taşımacılık için uygun olmasa da temizlenip yeniden boyanarak yapılar için kullanılabiliyorlar. Adeta bir gecekondu gibi, hazırlanıp gelen konteynerler yerleştirilecekleri yerde hemen bir ev halini alabiliyor. Renk seçenekleriyle evinizi rengarenk yapabilir, bu karavandan daha konforlu yapıda kompakt bir yaşam kurabilirsiniz. Konteyner ev hem az hammadde kullanımı hem daha az olan iş gücü ihtiyacı hem de geri dönüşüm gibi sebeplerle tercih edilesi.

Tek bir konteynerden küçük bir ev yapılabileceği gibi birden fazla konteyner ev yapımı için kullanılabilir. Bu durumda modüler yapıları da tasarıma ilham veriyor.

Sizi sınırlayan projeler, mekanlar çok yaratıcı tasarımlara olanak verebilir. Örneğin küçük mekanlarda da yaratıcı tasarımlara denk geliyoruz, çözülmesi gereken problemler sıradan bir tasarımdan daha özgün çözümleri ortaya çıkarabiliyorlar.