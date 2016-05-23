Klasikle moderni buluşturan ihtişamlı bir ev

Dikey bahçe, günümüzde pratik çözümleri ile bahçelerde ve evlerde, iç mekanlarda değerlendiriliyor. Güneşlenme ve havuz keyfini çıkarmak için göze hitap eden bir alan dizayn ediliyor. Açık havada yemek yemek ya da içeceğinizi yudumlamak için enfes bir manzara.

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