Klasikle moderni buluşturan ihtişamlı bir ev

Farklı stilleri bir araya getiren şık bir ev projesi ile karşınızdayız. ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA imzası taşıyan proje, ışıl ışıl geniş mekanları ile dikkat çekiyor. Doğal ışığı muntazam alan ev projesi, nefis bir peyzaj mimarisi ile hayalleri süsleyen bir havuza sahip. İlk izlenimler için, fazla bekletmeden iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Farklı stilleri bir araya getiren cephe görünümü, karakteristik öğeler taşıyor. Sağlam duruşu ve mukavemeti ile öne çıkan projede, peyzaj mimarisi de ayrıca dikkat çekiyor. Geniş saçaklara eşlik eden iki büyük sütun, beyaz rengi ile ön plana çıkıyor. Garaj kapısı ve evin cephesinde kullanılan geometrik çizgiler modern mimariye işaret ediyor. Görsel açıdan iki farklı stili bir araya getiren detayları ile şık ve göz alıcı bir bütün elde edilmiş.
İç mekanda da farklı stilleri bir araya getiren anlayış sürüyor. Eklektik bir dil yakalayan tasarım objeleri, mobilya düzeni ve aksesuarlar ışıl ışıl bir atmosferde sizi karşılıyor. Tavan dekoru ve ışıklandırma unsurlarında zarif çizgiler hakim. Basamak rıhtlarında da benzer bir yaklaşım ile estetik bir görünüm kazandırılmış. LED ışıklandırma ile şık bir avize ile gösterişli bir tavan dekoru oluşturulmuş. Merdiven korkuluklarında cam materyal kullanılmış. Ahşap panellerle duvar dekoru tasarlanmış. Ayrıca şömine dekorunda taş materyaller değerlendirilerek, farklı malzeme çeşitleri bir alanda kullanılmış.
Misafirleri şık ve konforlu bir alanda ağırlamanın en güzel alternatiflerinden biri, incelikle döşenmiş multimedya odasında ağırlamaktır. Keyifli bir akşam için doğru ve ölçülü ışıklandırma ile mekan aydınlatılıyor. Koltuk yüzeyinde kullanılan kadife kaplama ile halı unsurunda kullanılan dokular, sıcak ve samimi bir hava oluşmasına yardımcı oluyor.
Ölçeklendirme kompozisyon açısından, kuşkusuz en önemli unsurlardan biridir. Merdiven rıhtlarını ön plana çıkaran ve estetik bir sonuç elde edilen ışıklandırma, ayrıca bu şık mekana zarafet katıyor.
Çağdaş bir yaşam tarzını benimseyen ve klasik izler taşıyan bir yemek odası. Geometrik formları ile alanı tanımlayan bir avize ile yine LED aydınlatma ile mekan ışıl ışıl hale getirilmiş. Beyaz ve modern çizgilerle tasarlanan yemek masası ile, ceviz ağacından yapılmış sandalyeler de ayrıca dikkat çekiyor.
Yetişkinler ve çocuklar için ayrılan bölüm ile, özel olarak tasarlanan bir mutfak adası mevcut. Masa yüksekliği ve sandalye boyutları bu detay göz önüne alınarak tasarlanıyor. Sofistike mobilyalar ve renkli aksesuarları ile göz alıcı bir mekan. Bar ve teras sirkülasyonunu sağlayan alanda aydınlık bir atmosfer ve açık renk tonlarında zemin tercihleri hakim. İdeal ve göz alıcı bir mekan.
Dikey bahçe, günümüzde pratik çözümleri ile bahçelerde ve evlerde, iç mekanlarda değerlendiriliyor. Güneşlenme ve havuz keyfini çıkarmak için göze hitap eden bir alan dizayn ediliyor. Açık havada yemek yemek ya da içeceğinizi yudumlamak için enfes bir manzara.
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