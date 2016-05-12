Küçük mutfaklar için uygun maliyetli tasarım önerileri

Mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız, dolaplarınız ve çekmeceleriniz yetersiz kalıyor, lavabo ve bataryanız sık sık arızalanıyorsa, kısacası içinizden girip o mutfakta yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. Mutfak tadilatı hem oldukça masraflı hem de angaryası fazla bir yenileme işlevi olabilir, bu nedenle bir kez yapılan bir mutfak uzun yıllar boyunca kullanılır. Sıklıkla değiştirme imkanına sahip olmadığımız tüm eşyalarda olduğu üzere, mutfak tasarımında ve seçeceğimiz mutfak dolaplarında çok dikkatli olmalıyız. Kısa bir süre sonra, mesela birkaç yıla, hoşumuza gitmeyen, yetersiz bulduğumuz, demode bir mutfak ile baş başa kalmayı kimse istemez. Bu nedenle hem geçici olmayan zevklerimize hitap edecek hem de en kullanışlı modellere yönelmeliyiz. Moda elbette zevklerimizi bir miktar etkilemektedir ancak unutmayın ki, çağımızda farklı her zevke hitap edecek mutfak modelleri bulunmaktadır.
Mutfaklarla ilgili bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip olan mutfaklarımızı tadilata soktuğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve en uygun maliyetle ne gibi çözümler bulabileceğimizi inceledik. Önerdiğimiz her madde illaki uygulanacak diye bir şey elbette yok. Sizin zevkinize, mutfağınızın da modeline uyan maddeleri uygulayabilir ya da bu maddelerden yola çıkarak başka fikirlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken şey homify sayfalarında yer alan, ülkemizden be dünyanın dört bir yanından mutfak modellerini incelemek ve açık görüşlü olmak. İlk etapta size saçma ya da kötü gelen bir fikir aslında tam da ihtiyacınız olan öneri olabilir.
Mutfağınız küçük dahi olsa, hoşunuza giden renk ve desenleri kullanmaktan kaçınmayın. Ana yüzeylerde tek rengi ve mümkünse de açık bir tek rengi tercih edip zeminde, tezgah üstü duvar fayanslarında ya da dekoratif aksesuarlarda hoşunuza giden renk ve desenleri seçerek daha davetkar ve sevimli bir mutfak oluşturmak bu mekanda geçirdiğiniz vakit de göz önünde bulundurulursa, son derece mantıklı olacaktır.
Diyelim ki klasik dekorasyon prensibi ile döşenmiş bir eviniz var ancak mutfağınızda modern bir dolap takımını tercih ediyorsunuz. O halde modern ürünler ve klasik detayları birleştirebilir ve hem işlevsel, kolay temizlenen, sade hem de şık ve evinizin diğer odaları ile uyumlu bir mutfak alanı oluşturabilirsiniz. Örneğin, doğal ahşap ya da doğal ahşap görünümlü dolap kapakları mutfağınıza klasik bir atmosfer kazandırmak için idealdir.
EscapeFromSofa isimli mimarlık firması tarafından dekore edilen bu küçük ancak tarz sahibi, sofistike dairede de olduğu üzere, mutfak dolaplarınızı tamamen kapayarak bu alanı kullanmadığınız zamanlarda tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Açık planlı yaşam alanları için geçerli olan bu önerimizde yapmanız gereken tek şey, mutfak ünitelerinizi boydan boya kapakların arkasına saklamak.
Günümüzde mutfak firmaları küçücük dahi olsa tüm kenar, köşe ve diğer ölü alanları değerlendirecek mutfak tasarımları üretebilecek seviyede. Küçük bir mutfağınız varsa, her santimetre karesi değerlidir ve boşa harcanacak hiçbir noktası yoktur. Doğru bir dizayn ile alanın tüm kısımları depolama amaçlı kullanılabilir.
Yemek hazırlığı yapmak için yeterli büyüklükte bir tezgah son derece önemlidir ancak mutfağın bir tezgah cennetine dönüşmesine de gerek yok. Mutfakta zemin tipi ve duvar tipi olacak şekilde iki ayrı mutfak ünitesi tercih edeceğinize, fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere tabandan tavana ve boydan boya olan dolaplar kullanarak alanı maksimum şekilde kullanabilirsiniz.
Geldik küçük mutfakları ferah bir hale getirmek için en önemli öneriye. Mutfağınızı açın! Açık planlı bir mutfak ve yemek/oturma odası bu mekanların tümünü çok daha ferah ve sevimli bir hale getirecektir. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu açık planlı mutfağın hikayesi size gerekli ilhamı verecektir: ’Karanlık bir mutfağın büyülü dönüşümü’