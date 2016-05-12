Küçük mutfaklar için uygun maliyetli tasarım önerileri

Mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız, dolaplarınız ve çekmeceleriniz yetersiz kalıyor, lavabo ve bataryanız sık sık arızalanıyorsa, kısacası içinizden girip o mutfakta yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. Mutfak tadilatı hem oldukça masraflı hem de angaryası fazla bir yenileme işlevi olabilir, bu nedenle bir kez yapılan bir mutfak uzun yıllar boyunca kullanılır. Sıklıkla değiştirme imkanına sahip olmadığımız tüm eşyalarda olduğu üzere, mutfak tasarımında ve seçeceğimiz mutfak dolaplarında çok dikkatli olmalıyız. Kısa bir süre sonra, mesela birkaç yıla, hoşumuza gitmeyen, yetersiz bulduğumuz, demode bir mutfak ile baş başa kalmayı kimse istemez. Bu nedenle hem geçici olmayan zevklerimize hitap edecek hem de en kullanışlı modellere yönelmeliyiz. Moda elbette zevklerimizi bir miktar etkilemektedir ancak unutmayın ki, çağımızda farklı her zevke hitap edecek mutfak modelleri bulunmaktadır.

Mutfaklarla ilgili bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip olan mutfaklarımızı tadilata soktuğumuzda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve en uygun maliyetle ne gibi çözümler bulabileceğimizi inceledik. Önerdiğimiz her madde illaki uygulanacak diye bir şey elbette yok. Sizin zevkinize, mutfağınızın da modeline uyan maddeleri uygulayabilir ya da bu maddelerden yola çıkarak başka fikirlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken şey homify sayfalarında yer alan, ülkemizden be dünyanın dört bir yanından mutfak modellerini incelemek ve açık görüşlü olmak. İlk etapta size saçma ya da kötü gelen bir fikir aslında tam da ihtiyacınız olan öneri olabilir.