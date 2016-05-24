Stüdyo dairenin büyük değişimi!

Bu yazımızda sizlere büyük değişimi ile stüdyo daire projesini tanıtacağız. DESİGN MELLOW imzası taşıyan proje, küçük alanlarda fonksiyonel çözümler üretmek için fikirler sunuyor. Depolama sistemleri ve bunu dizayn ederken iç mekanda derinlik katan unsurlar, renk ve dokuların ahengi göz ardı edilmiyor. Renk ve dokular kadar, ışıklandırma unsurları ile iç mekanda estetik bir görünüm kazandırılıyor. Süs bitkileri ile küçük dokunuşlarla önemli farklar yaratmanıza örnekler sunuyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden stüdyo dairenin şık ve modern iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Önceki hali sıkıcı ve iç karartıcı bir atmosfere sahip olan dairenin, değişim öncesi görünümünden bir kare ile başlıyoruz. Boş sayılabilecek mekan, daha sonra aydınlık bir görünüm kazanacak, renk ve aydınlatma aksesuarları ile ferah bir atmosfere dönüşecek.
Mutfak alanı ve oturma alanı için akılcı bir planlama gerekli. Birçok ihtiyacı bir alanda çözmek için, pratik yaklaşımlarla, doğru depolama sistemleri ile mekana derinlik katarak tasarlamak doğru bir strateji olacak.
Zekice tasarlanmış iç mekanda ışıl ışıl atmosfer hakim. Beyaz duvar ve tavan zeminleri daireye derinlik katıyor. Sarı ışık doğal ışığa en yakın renklerden biridir. Dolayısıyla dinlenme alanı için en ideal seçeneklerden biri sarı ışıktır. İster oturma alanı olsun, ister uyku alanı; sarı ışık dinlendirici bir etki yaratacaktır. Günün yorgunluğu ve stresini atmak için sıcak bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. Depolama olanakları tanıyan dolaplar, beyaz renk ve zemin renkleri ile uyumlu tercih edilmiş. Kütlelerin kasvetli görünümünden uzak, açık ve ferah bir mekan anlayışı hakim.
Kontrast renkleri ile koltuk ve dekoratif yastıklar mekana dinamik bir hava katıyor. Sade ve modern bir sehpa oldukça kullanışlı. Tavan dekorunda kullanılan aydınlatma aksesuarları modern çizgiye uygun. Çalışma alanına ayrılan köşede fonksiyonel bir masa, yatak alanını aydınlatan geniş pencereler bulunuyor.
Tekil bir mekanda yatak alanını gizlemek oldukça zahmetli. Fakat doğru stratejilerle, estetik çözümlerle alanları görevlerine göre ayırmak mümkün. Bu tip çözümler için dekoratif raflar hem kullanışlı, hem estetik bir görünüm kazandırıyor. Üstelik uyumadan önce kitap, dergilere kolaylıkla bakmak mümkün. Aksesuarlar, çalar saat, süs bitkileri gibi alternatiflerle dekor oluşturmaya yardımcı oluyor.
Küçük alanlarda, dekoratif fikirleri değerlendirirken bitkilerin iç mekanda görünümü önemli ölçüde değiştirdiği unutulmamalı. Tek bir saksıda kaktüsün varlığı bile fark yaratıyor. Duvar dekoru olarak da yıllık çalışma planı değerlendiriliyor.
Giriş alanının hemen yakınında, dekoratif bir ayna sizi karşılıyor. Dekoratif amaçlarla askılı bir bitki demeti değerlendirilmiş. Öte yandan aynada yansıyan tek kaktüs ve duvar dekoru olarak geometrik bir kalbi betimleyen çizim değerlendirilmiş. Pratik, fonksiyonel ve rahat kullanım olanakları sunan modern bir stüdyo daire.
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