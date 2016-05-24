Stüdyo dairenin büyük değişimi!

Zekice tasarlanmış iç mekanda ışıl ışıl atmosfer hakim. Beyaz duvar ve tavan zeminleri daireye derinlik katıyor. Sarı ışık doğal ışığa en yakın renklerden biridir. Dolayısıyla dinlenme alanı için en ideal seçeneklerden biri sarı ışıktır. İster oturma alanı olsun, ister uyku alanı; sarı ışık dinlendirici bir etki yaratacaktır. Günün yorgunluğu ve stresini atmak için sıcak bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. Depolama olanakları tanıyan dolaplar, beyaz renk ve zemin renkleri ile uyumlu tercih edilmiş. Kütlelerin kasvetli görünümünden uzak, açık ve ferah bir mekan anlayışı hakim.

Kontrast renkleri ile koltuk ve dekoratif yastıklar mekana dinamik bir hava katıyor. Sade ve modern bir sehpa oldukça kullanışlı. Tavan dekorunda kullanılan aydınlatma aksesuarları modern çizgiye uygun. Çalışma alanına ayrılan köşede fonksiyonel bir masa, yatak alanını aydınlatan geniş pencereler bulunuyor.