Göz alıcı minimalist bir daire

Minimalizm ve modern tasarımlarla ilgilenenler için şahane bir ev projesi ile karşınızdayız. MODESTO CRESPO imzası taşıyan proje, nötr renklerle ahşap materyalleri buluşturan sıcak bir atmosfere sahip. Çok fonksiyonlu mekan anlayışını, minimal bir dille yorumlayan yaklaşım, ortak alanda birçok çözümü karmaşa yaratmadan sağlıyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden, göz alıcı minimalist bir dairenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Şık bir yemek alanı ile mutfak alanını aynı kareye alan açıdan bakıyoruz. Mutfak mobilyaları ile yemek masası alanında uyum hakim. Gösterişli bir lamba aksesuarı ile yemek masası dekoru tanımlanıyor. Şeffaf sandalyelerin kullanıldığı yemek masası, istenildiğinde 6 kişilik masa haline geliyor. Taze çiçeklerle estetik bir görünüm kazandırılırken, ayrıca renk katan bir detay olarak değerlendirilmiş. Duvar dekoru ve döşeme zemininde kullanılan ahşap dokusu ise iç mekana sıcak bir hava katıyor.
İç mekanda nötr renklerin ağırlıklı kullanımı ile canlı renklere yer açılmış. Eğer canlı ve sıcak renkler ya da neon renkleri iç mekan dekorasyonunda değerlendirmek istiyorsanız, nötr renklerle bir arada kullanarak denge sağlayabilirsiniz. Beyaz duvar ve tavan zemini, mobilyalarda kullanılan beyaz renk, sıcak renk ve dokuların kullanımına yer açıyor. Ahşap döşeme kaplaması da mekana sıcak bir atmosfer katan dokulardan biri.
Mutfağın içinden yemek alanına bakan açıda, soğuk renklerle sıcak renklerin ayrıldığı alan farkı görülüyor. Mutfak çalışma alanı, mutfak adası, zemin renkleri beyazlara bürünmüş. Doğal ışığı muntazam alan geniş ve fonksiyonel mutfak, dinamik bir çalışma alanı sunuyor. İç mekanda kullanılan doğal ahşap dokusu ile uyumlu çiçeklerin kullanılmasının yanı sıra, şeffaf yeşil sandalye modelleri de ayrıca renkleri ile ahenk katıyor. Doğa ile iç içe manzarası ile rüyaları süsleyebilecek bir mutfak modeli.
Gri, beyaz ile ahşabı buluşturan yatak odası dekorasyonu modern bir çizgi yakalıyor. Konforlu ve dingin bir atmosfer sunan yatak odasında, döşeme zemini, duvar dekoru, dolaplar ve mobilyalarda benzer dokular kullanılmış. Dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer için gerekli olan uyum ve ahengi sağlıyor. Göz yormayan akış ve diğer fonksiyonları bir arada çözerken karmaşa yaratmayan plan akışı oldukça akılcı çözümlerle tasarlanmış.
Modern ve minimalist çizgiler barındıran yatak odası tasarımı ile bütünleşen banyo alanı göze hitap ediyor. Cam kabin ardında küvet keyfi ile, şeffaf yüzeylerin derinlik katan bir algı oluşturduğunu hatırlatalım. Modern banyo aksesuarları ve minimal yorumu ile iç mekanda ıslak hacimle yatak odası bütünleşiyor. Şeffaf ve saydam yüzeylerle derinlik katan çözümler, banyo gibi küçük alanlarla sahip mekanlarda akılcı çözümler sunuyor. Aydınlık, ferah, fonksiyonel bir banyo çözümü.
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