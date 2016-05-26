Göz alıcı minimalist bir daire

Modern ve minimalist çizgiler barındıran yatak odası tasarımı ile bütünleşen banyo alanı göze hitap ediyor. Cam kabin ardında küvet keyfi ile, şeffaf yüzeylerin derinlik katan bir algı oluşturduğunu hatırlatalım. Modern banyo aksesuarları ve minimal yorumu ile iç mekanda ıslak hacimle yatak odası bütünleşiyor. Şeffaf ve saydam yüzeylerle derinlik katan çözümler, banyo gibi küçük alanlarla sahip mekanlarda akılcı çözümler sunuyor. Aydınlık, ferah, fonksiyonel bir banyo çözümü.

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