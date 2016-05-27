Yemek odaları için şık çözümler

Klasik stil ihtişamdan faydalanmak isteyenler, yemek odası dekorasyonunu buna uygun öğelerle donatabilir. Ayrıntılarda gizlenen uyum ve ahenk, formların dili, desenler ve dokular belirlenen ölçülerde seçilebilir. Altın sarısı, gümüş cazibe ver ışıl ışıl bir yemek masası avizesi şık atmosfere renk katabilir. Duvar dekorları için şık aydınlatma aksesuarları ve dekoratif öğeler unutulmamalıdır.

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