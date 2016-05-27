Yemek odaları için şık çözümler

Evlerimiz için mutfak dekorasyonu ve fonksiyonelliği kadar, yemek odaları ya da yemek alanlarının konforu ve atmosferi de önemlidir. Konukların ağırlandığı, keyifli sofraların kurulduğu ortak kullanım alanlarından biri olan yemek odaları, günümüzde şık yemek masası tasarımları ve aksesuarları ile dikkat çekmektedir. Bu alanda günlük yaşam rutinlerinin yanı sıra, sevdiklerimizle vakit geçirdiğimiz keyifli paylaşımlar söz konusudur. Aile içi ya da yakınlarla keyifli akşam yemekleri davetleri vermeyi sevenler için seçtiğimiz şık ve konforlu yemek odası örneklerini derledik. Modern ve tercihe göre klasik izler taşıyan yeni yemek odası modellerine bir göz atalım.
Yemek davetlerinin olmazsa olması şık bir yemek masası düzenidir. Yemek masası düzeni, estetik açıdan göz doyuracağı gibi keyifli bir akşam yemeği için önemli bir ihtiyaçtır. Yemek odası için ayrı bir alan ayırma şansınız yoksa mutfak ya da salonla ortak kullanım alanında, yemek alanı ihtiyacını çözebilirsiniz. Yemek takımları düzeni, renk ve materyal uyumu, iç mekanda kullanılan renk ve dokularla ahenk söz konusu olabilir. Göze batmayan, naif ve pastel renk tonlarında bir takım, dingin ve göze hitap eden bir atmosfer sunmanıza yardımcı olacaktır. Görselde gördüğünüz şık mekan dekorasyonu, MARİA CHRİSTİNA RİNALDİ ARQUİTETOS imzası taşıyor.
Şık ve yaratıcı çözümlerle farklı renk ve formlardaki yemek masası ve sandalye tasarımlarını değerlendirebilirsiniz. Günümüzde oldukça yaygınlaşan modern çizgide tasarlanmış, farklı geometrik formlar veya farklı renk ve mobilya alternatiflerini bir araya getirebilirsiniz. Örnek görselde iskambil formunda yemek masası ayakları ve şık sandalye modelleri dikkat çekiyor. Sıcak ve ilgi çeken bir atmosfer için duvar dekorları da unutulmamalı.
Konukların konforu kadar, göze hitap eden, estetiği ön plana çıkaran yemek masası düzeni, belirlenen stil ve tarzlarla şık bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Uygulanacak stil ve tarza uygun, iç mekanda kullanılan perde ya da halı modeli ile uyum yakalayan, kontrast yaratan veya ön plana çıkaran modeller dinamik bir hava yaratabilir. Sıcak renk tonları da kullanılacak tekstil ürünlerinde, desen ve dokularda tercih edilebilir.
Şık aksesuarlar ve yemek takımları ile masanızı düzenlediniz. Kullanılacak yemek masası örtüleri, sandalye dokuları, isteğe göre bank ya da koltuk dokuları ile uyum yakalanabilir. Aynı şekilde çiçekli perdelerle yemek masası takımında ve dekoratif yastıklarda kullanılan benzer örnekler, estetik bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca yemek masasında kullanılabilecek dekoratif yastıklar estetik olduğu kadar konfor açısından da işlevsel bir ürün olarak değerlendirilebilir.
Şık zarif bir atmosfer oluşturmak, bazen basit ve yalın çizgilerle sağlanabilir. Doğal dokuları natürel tonlarla bir araya getirerek, göz alıcı bir hava yaratabilirsiniz.
Bir mekanda şıklık unsurlarını en iyi tamamlayan öğelerden biri ışıklandırmadır. Dolayısıyla yemek masanızın konforu kadar, estetik görünümünü önemsiyorsanız, bölgesel aydınlatma unsurlarına dikkat edin. Aksesuarlar, tablolar, duvar dekorları zarif aydınlatma ile ön plana çıkarılabilir.
İç mekanda renklerin dili, mimari açıdan formları öne çıkaran, dinamik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Kullanılacak materyalleri, belirgin bir renk paletine göre belirleyebilirsiniz. Feng shui ile ilgilenenler için, iç mekan enerjisini en iyi yansıtacak renk tonlarını kullanabilir, keyifli bir akşam yemeği için uygun atmosferi yaratabilirsiniz.
Klasik stil ihtişamdan faydalanmak isteyenler, yemek odası dekorasyonunu buna uygun öğelerle donatabilir. Ayrıntılarda gizlenen uyum ve ahenk, formların dili, desenler ve dokular belirlenen ölçülerde seçilebilir. Altın sarısı, gümüş cazibe ver ışıl ışıl bir yemek masası avizesi şık atmosfere renk katabilir. Duvar dekorları için şık aydınlatma aksesuarları ve dekoratif öğeler unutulmamalıdır.
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