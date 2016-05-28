Hayalleri süsleyen ev: Rustik ve modern

Son olarak açık alanda keyif yapmayı tercih edenler için alternatif bir açı. Ahşap çatı saçaklarının fonksiyonelliğinin yanı sıra, estetik bir görünüm kattığı kuşkusuz. Akşam davetleri için açık alanda şömine keyfi yapmak isteyenler için şahane bir çözüm.

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