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Hayalleri süsleyen ev: Rustik ve modern

Meral Eser Meral Eser
Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Balkon, Veranda & Teras
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Çağdaş ve zarif görünümlü şık bir proje çalışmasını tanımak için hazır olun. Şahane manzarası ile rustik stil öğelerle modern mimarinin estetik ve fonksiyonel niteliklerini yakalayan projemizle karşınızdayız. Estetiği yakalamanın en keyifli yollarından biri farklı stilleri harmanlamak ve kişisel zevklerden karakteristik öğeler taşıyan bir çalışma elde etmektir.  Bu yazımızda sizlere, ARCHİTETTİ BAGGİO imzası taşıyan rustik ve moderni buluşturan gösterişli bir ev projesini tanıtacağız.

Dış cephe

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Evler
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Dışarıdan görünümü ile evin mahal genişlikleri ve uygulanan stil hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak geniş odalar ve fonksiyonel kullanım alanları mevcut. Diğer manzaralı evlerde olduğu gibi, arka planda yeşil ve doğa manzarası dikkat çekiyor. Klasik ev tipi projelerde olduğu gibi, dış cephe görünümünde bacanın mevcudiyeti hissediliyor.

Oturma odası

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Oturma Odası
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Konfor sunan oturma odası dekorunda beyazın hakimiyeti hissediliyor. Kontrast değerler de göz önüne alınarak tasarlanan projede, rustik stil öğelerin çağdaş yorumu mevcut. Ahşap ya da doğal taş dokuların izlerine rustik stil dekorasyon fikirlerinde rastlayabilirsiniz. Modern stil unsurları da katarsak, geometrik formlar ve sadelikle kavuşunca beyazın zarafeti ön plana çıkıyor. Aydınlatma aksesuarlarında da zarif çizgiler ve geometrik formlar ön plana çıkarılmış.

Yemek odası

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Mutfak
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Yemek odası ile oturma odası arasında doğrudan ilişki bulunmakta. Beyazın hakimiyeti, iç mekanda uyum ve ahenk getiriyor. Bütünlüğü sağlayan renk ve stil uyumu, şık aydınlatma aksesuarları ile estetik bir görünüme kavuşuyor. 

Merdiven

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Evin diğer alanları ile uyumlu çizgide tasarlanan merdiven alanı, yine minimalist öğeler taşırken rustik stil dokulara da rastlamak mümkün. Merdiven alanın bulunduğu tavan dekoru, ahşap  iskelet ve beyaz zemin renginin uyumu gözü okşuyor. Geniş olmayan alanlarda beyazın kullanımı estetik olduğu kadar, derinlik katması bakımından fonksiyoneldir.

Yatak odası

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Yatak Odası
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Dingin ve yalın çizgilerle tasarlanan yatak odasında, karmaşaya yer yok. Rahat bir uyku için gerekli atmosfer dizayn edilmiş. Renklerin ahengi, muntazam ışık ve doğal dokular. Ahşabın natürel tonları rustik stil zarafeti berberinde getiriyor. 

Banyo

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Banyo
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Geniş ve rahat bir banyo modeli. Geometrik formların öne çıktığı banyo modeli, modern çizgilerle tasarlanıyor. Banyo alanında da şahane çatı iskeleti ve ahşabın sıcaklığı renk katıyor. Geniş cam duşakabin, derinlik katıyor ve estetik çizgiyi kaybetmiyor.

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Kiler

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Şarap Mahzeni
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

İçki mahzeni olarak değerlendirilen alanda rustik stil izlere rastlayabilirsiniz. Eğlenceli akşamların ve davetlerin verilmesinin yanı sıra, görsel açıdan da göze hitap eden bir mahzen dizayn etmek için de şık bir örnek teşkil ediyor.

Açık alan

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio Klasik Balkon, Veranda & Teras
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

Son olarak açık alanda keyif yapmayı tercih edenler için alternatif bir açı. Ahşap çatı saçaklarının fonksiyonelliğinin yanı sıra, estetik bir görünüm kattığı kuşkusuz. Akşam davetleri için açık alanda şömine keyfi yapmak isteyenler için şahane bir çözüm.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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