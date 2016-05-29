Geleneksel ile moderni buluşturan şahane ev

Bu yazımızda sizlere modern stil öğeler dizayn edilen şahane ev projesini tanıtacağız. Geleneksel dokular ve izler taşıyan proje, ışıl ışıl atmosferi, beyazın buluştuğu taş bina cephesi ile dikkat çekiyor. Farklı dokuları bir araya getiren projenin iki mimarı, FİLİPE PİNA + MARİA INÊS COSTA imzası taşıyor. Geleneksel izler taşıyan yapı ile karakteristik öğeleri modern bir cephe ile buluşturan proje, zarafeti ile akılda kalıcı bir sonuç elde ediyor. Beyaz rengin doğal taş dokusu ile buluştuğu proje, bulunduğu çevre ile uyum ve ahenk içinde. Mimari açıdan farklı dokuları karakterize edip, günümüz mimarisi ve teknolojileri ile donatarak şahane bir sonuç elde etmek mümkün. Dilerseniz daha fazla beklemeden, taş bina ile modern bir cepheyi buluşturan projenin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim.