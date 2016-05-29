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Geleneksel ile moderni buluşturan şahane ev

Meral Eser Meral Eser
Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Bu yazımızda sizlere modern stil öğeler dizayn edilen şahane ev projesini tanıtacağız. Geleneksel dokular ve izler taşıyan proje, ışıl ışıl atmosferi, beyazın buluştuğu taş bina cephesi ile dikkat çekiyor.   Farklı dokuları bir araya getiren projenin iki mimarı, FİLİPE PİNA + MARİA INÊS COSTA imzası taşıyor. Geleneksel izler taşıyan yapı ile karakteristik öğeleri modern bir cephe ile buluşturan proje, zarafeti ile akılda kalıcı bir sonuç elde ediyor. Beyaz rengin doğal taş dokusu ile buluştuğu proje, bulunduğu çevre ile uyum ve ahenk içinde. Mimari açıdan farklı dokuları karakterize edip, günümüz mimarisi ve teknolojileri ile donatarak şahane bir sonuç elde etmek mümkün. Dilerseniz daha fazla beklemeden, taş bina ile modern bir cepheyi buluşturan projenin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim. 

Geleneksel ve modern bir arada

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Evler
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Taş bina ile modern çizgileri buluşturan yol cephesinden görünüşe baktığınızda, eski ile yeninin uyumlu bir çizgide tasarlandığını görüyoruz. Farklı materyallerin kullanımı, modern çizgide buluştuğunda uyum ve ahenk yakalayabiliyor. Bulunduğu çevrede dönemsel izler taşıyan yapılarla da ayrıca uyum sağlayan bir yaklaşım. 

Avlu: Evin kalbi

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Evler
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

İki ayrı kütle ve farklı materyallerden oluşan cepheyi birleştiren girişe yöneldiğimizde, aralıkta oluşan avlu bizi karşılıyor. Eski ve yeniyi buluşturan yapı girişini bağlayan bir iç avlu. Cam kapıdan girildiğinde yarım döner merdiven karşılıyor. Ortak kullanım alanlarından olan giriş ve avlu yapının kalbi niteliğinde. İki kat arasındaki sirkülasyonu sağlayan merdiven alanında açık renk tonları ve beyaz ışık kullanılmış. 

Katlar arası ilişki

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Evler
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Konut iki katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Zemin kat planında ortak kullanım alanları bulunmaktadır. Oturma odası, mutfak, tuvalet ve garaj gibi. Üst katta ise yatak odaları, banyo ve tuvalet bulunmakta. Eski taş  bina ise ana yaşam alanı olarak değerlendiriliyor. 

Merdiven

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Modern çizgilerle dizayn edilen merdiven alanı, aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip. Basamaklarda ahşap materyal kullanılan merdiven alanında, metal taşıyıcı iskelet ile tamamlanıyor. Asimetrik konumlandırılan pencereler, iç mekana muntazam ışık girmesini sağlıyor.

Beyaz mutfak

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Mutfak
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Beyazlara bürünen mutfak, şık bir aydınlatma ile zarafeti yakalıyor. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile, mutfak çalışma alanı, mutfak tezgahları muntazam aydınlatılıyor. Akşam saatlerinde tavana gömülü şık LED aydınlatma sistemleri ile estetik ve fonksiyonellik yakalanıyor. Modern teknolojilerle donatılan, minimal izler taşıyan iç mekan dekorasyonu, sadeliği ile büyüleyici olmayı başarıyor.

Karakteristik izler

Casa JA - Casa moderna com presença do passado, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura Minimalist Evler
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

Giriş cephesinden bakıldığında, karakteristik izlerle modern çizgileri yansıtan ışıl ışıl bir cephe görülüyor. Asimetrik konumlanan pencereler, minimal ve modern çizgiler, şık aydınlatma unsurları cepheye renk katan özelliklerden. Zarafetin, gelenekselle moderni minimal çizgilerle buluşturduğu enfes çalışmalardan. Fonksiyonel iç mekan tasarımı ile estetiğin yakalandığı projemizle ilgili mekan görsellerimizin sonunda geldik, beğendiğiniz bir proje çalışması olmasını ümit ediyoruz.

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Ahşapla güzelleşen bir mutfak dekorasyonu
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