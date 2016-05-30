Bakmaya doyamayacağınız 10 aile evi

Aile dostu evler incelemek isteyenler için, farklı stillerde şık 10 aile evi modeli seçtik. Çocuk yapmayı düşünenler ya da çocuk sahibi ebeveynler için evin dizaynı ve dekor fikirleri kadar, ev güvenliği de önemlidir. Ortak yaşam alanlarını işlevsel açıdan verimli koordine etmek, planlamayı günlük rutinler göz önüne alarak ilişkilendirmek gerekebilir. Sıcak bir atmosfer yaratmak, günün stres ve yoğunluğunu evin konforunda atmayı herkes ister. Pratik kullanım olanakları sunan dekorasyon fikirleri ile, evinizi daha yaşanılacak hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda estetik bir sonuç elde etmek için şık dekorasyon çözümleri ve ideal ev modellerini inceleyebilirsiniz. Göze hitap eden, şıklığıyla dikkat çeken 10 aile evi modelini sizler için seçtik, ilginizi çeken fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Geniş odalar barındıran aile dostu bir ev birçok kişinin arzusudur. Çatı formu ile dikkat çeken örnek görselimizde, çatı arası odaları olan farklı stilleri barındıran bir proje modeli. Cephenin köşesinde bulunan cam pencere, iç mekanda işlevsel bir mutfak köşesini aydınlatıyor. Klasik öğeler barındıran, günümüz modern çizgisi ile buluşan ev modelleri ile ilgilenenleri dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Örnek görselde gördüğünü sade ve yalın çizgisi olan ev projesi, BIURO PROJEKTOWE MTM STYL imzası taşıyor.
Boydan boya cam pencerelerin uzandığı, geniş ve ferah odalarda oturmak oldukça keyiflidir. Özellikle nefis bir doğa manzarası eşlik ediyorsa. Yüksek tavanlı ortak kullanım alanlarının geniş cam yüzeylerle birleştiği proje, adeta doğayı davet ediyor.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarına dikkat edildiği takdirde, büyüleyici bir sonuç elde ediliyor. İç mekanda olduğu kadar dış cephe ve peyzaj mimarisini öne çıkaran tasarım, göz alıcı bir çalışmanın sonucu.
Peyzaj mimarisi kadar, bahçe mobilyalarında fonksiyonel alternatifleri değerlendirmek ve estetik sonuçlar elde etmek mümkün. Özellikle çocuklu aileler için oyun alanları, bu alanlarda güvenlik sağlamak önemli. Çocukların sarkan objelere asılmak gibi merakları olacağı için, sallanan bahçe aksesuarlarını yerine sabitlemeniz gerekebilir.
Modern bir görünüm elde etmek için, geniş cam pencereler, geometrik formlar, teras çatılar ilgi çeken unsurlar arasında yer alabilir. Ahşabın modern öğelerle dış cephe kaplamasında uygulanması, ahşabın yeniden modern yorumu yalın çizgisiyle dikkat çekebilir. Dış cephe dizaynı için teras ve balkon dizaynı, bahçede kullanılan süs bitkileri, çiçek saksıları, duvar dekorları, dikey bahçe modelleri ilgi çeken alternatifler olarak göz önüne alınabilir.
Süs bitkileri, ağaçlar, çiçek saksıları, taşlarla döşenmiş yollar ve dahası evin ilk intibasını oluşturur. Aile dostu bir evin bahçe ya da teras dizaynı ön plandadır. Eğer imkanlar el veriyorsa doğa ile iç içe, manzaraya karşı konumlanan evler oldukça cazip birer alternatif olarak değerlendirilebilir.
Ahşap, şekil alabilmesinin kolaylığı yanı sıra farklı stillerde sıklıkla kullanılan bir materyaldir. Metal, cam, doğal materyaller, taş kaplama gibi alternatifler dış cephede uygulanabilir.
Geniş bahçe modelleri ile ilgilenenler için, ferah ve göz alıcı bir ev modeli. Örnek görselimizde de görüldüğü gibi, katlar arasındaki ilişkiyi, dış cephe görünümünden algılamak mümkün. Teras severler için şahane alternatiflerden biri.
Yaza girmek üzere olduğumu son aylarda, kış bahçesinin çok yönlü kullanım olanakları, ferah ve iç açıcı dizaynı göz önüne alınabilir. Yazın açılan giydirme cephe ve tavan, kışın kapatılarak fonksiyonellik kazandırabilir. Ferah ve güneşli günlerde konfor sunan bir alternatif.
Çevre dostu evler son yıllarda oldukça ilgi çeken ev modellerinden. Form, stil ve tarz bakımından da ilgi çeken ev modelleri, muhteşem doğa manzarası ile birleşince hayalleri süsleyen evler olmaya devam ediyor.
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