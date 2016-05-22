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Estetik çizgilere sahip harika bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Müstakil ev
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Geleneksel ev dizaynı ve dekorasyonun dışında fantastik ve aykırı bir dekorasyona sahip ev inşa eden FingerGaus GMBH, bu sefer sizleri şaşırtarak çizgisel tarza yönelmiş. Modern ve estetik bir şekilde inşa edilip dekore edilen bu evi homify farkıyla inceliyoruz.  Almanya'nın Frankenberg  bölgesinde inşa edilmiş olan bu modern ev, hem dış cephesinin modernliği ve farklılığı hem de tarzı ve iç mekan dekorasyonu ile sizleri büyülüyor. Göz alıcı ve insanı etkileyen güzelliği ile diğer evlerden farklı olan, zarafeti ve şıklığı ile insanı etkileyen, dekorasyon güzelliği ve mobilya seçimleri ile görsel açıdan kusursuz bir şekilde dekore edilen bu evi gezdiğinizde ayrılmak istemeyecek ve evinizi bu eve benzetebilmenin yollarını düşünmeye başlayacaksınız. Sade ve şık bir şekilde dekore edilen, sadeliği ve şıklığı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bu evi homify farkı ile sizlere sunuyoruz. Kendi ev dekorasyonunuz için bu evde uygulanmış olan tasarım tekniklerini inceleyebilir ve uygulayabilirsiniz.

Çizgisel estetik

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Bu ev tasarımı ve dekorasyonu , muhteşem sıra dışı ve benzersiz bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış.  Basit bir beyaz dış cephe fıstık yeşili çizgisel bir tasarım ile göz alıcı bir güzelliğe kavuşturulmuş. Bir işaretleme gibi yapılmış olsa da estetik açıdan göz alıcı ve etkileyici bir güzelliğe sahip olmuş. Yeşil çevre düzenlemesi ilke yeşil estetik çizginin cephe görselliğini ortaya çıkarması sağlanmış. Olağan bir  ev gibi görünen bu ev, modern dekorasyonu ve çizgisel estetiği ile iç ve dış cephe dekorasyonunun güzelliğini perçimlemiş. 

Dış cepheler

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Bu açıdan baktığınızda olağanüstü ve cezbedici bir görünüşe sahip cepheleri görüyorsunuz. Tüm detayları bu açıdan çok rahat görebildiğiniz için evin tüm güzelliğine hakim oluyorsunuz. Çatının güzelliği, cephelerin görselliği ve beyazın saf güzelliği birleşerek ortaya modern ve çekici bir evi çıkarmış.

Yaşam alanı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yaşam alanlarını incelediğinizde şaşırtıcı ve pas renkli duvar ile beyaz duvarın birleşiminden doğan duygusal güzelliği görüyorsunuz.  Çiçek desenli perdeler ile evin genel renkleri pekiştirilmiş ve desenler ile eve modern bir hava kazandırılmış. Modern mobilya tercihleri ile orta sehpanın uyumu evin görselliğini katlamış. Duvara asılı tv ve tv ünitesi yaşam alanının fonksiyonel olmasını sağlamış.

Modern mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağı modern bir mutfak şeklinde dizayn edilmiş ve görsel açıdan muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak adası ve mutfağın fonksiyonelliği mutfağın bir yaşam alanı olmasını sağlamış. renk seçimleri genel dekorasyon ile uyumlu bir şekilde yapılarak görsellik en üst düzeye çıkarılmış.

Yemek alanı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek yeme alanı,  bahçeye bakan bir köşeye yapılarak yemek salonunun iç açıcı bir güzelliğe kavuşması sağlanmış. Bahçenin yeşil görüntüsü altında yemek ortamı çok keyifli ve çok zevkli bir alan haline getirilmiş. Özel aydınlatması ile yemek alanı özel bir alan haline getirilmiş.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası zarif ve şık bir şekilde dekore edilmiş ve geniş pencereleri ile modern ışıl ışıl bir yatak odası oluşturulmuş. Sadelik ön plana çıkarılmış, pencere kenarına konulan çiçekler ile doğallık oluşturulmuş. Yer kaplamalarının renkleri yansıtıcı özelliklere sahip renklerden  tercih edilerek odanın doğal ışıkla aydınlatılması sağlanmış.

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