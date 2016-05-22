Estetik çizgilere sahip harika bir ev

Geleneksel ev dizaynı ve dekorasyonun dışında fantastik ve aykırı bir dekorasyona sahip ev inşa eden FingerGaus GMBH, bu sefer sizleri şaşırtarak çizgisel tarza yönelmiş. Modern ve estetik bir şekilde inşa edilip dekore edilen bu evi homify farkıyla inceliyoruz. Almanya'nın Frankenberg bölgesinde inşa edilmiş olan bu modern ev, hem dış cephesinin modernliği ve farklılığı hem de tarzı ve iç mekan dekorasyonu ile sizleri büyülüyor. Göz alıcı ve insanı etkileyen güzelliği ile diğer evlerden farklı olan, zarafeti ve şıklığı ile insanı etkileyen, dekorasyon güzelliği ve mobilya seçimleri ile görsel açıdan kusursuz bir şekilde dekore edilen bu evi gezdiğinizde ayrılmak istemeyecek ve evinizi bu eve benzetebilmenin yollarını düşünmeye başlayacaksınız. Sade ve şık bir şekilde dekore edilen, sadeliği ve şıklığı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bu evi homify farkı ile sizlere sunuyoruz. Kendi ev dekorasyonunuz için bu evde uygulanmış olan tasarım tekniklerini inceleyebilir ve uygulayabilirsiniz.