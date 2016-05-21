Basit görünümlü ama büyüleyici bir ev

Masalsı evlerde yaşama hayli olanlar için bu gün masalsı bir eve gidiyoruz. Çocukken duyduğumuz dinlediğimiz büyüleyici ve masalsı bir evi ziyaret ederek basit mimarisi ve büyüleyici dekorasyonunu inceleyerek hayalimizdeki eve yakından bakıyoruz. FingerHaus Gmbh şirketi tarafından inşa edilen bu ev, geleneksel sömürge evlerinin izini taşımakla birlikte muhteşem bir görselliğe de sahip. Mükemmel ve zengin dekorasyonu, şık ve çekici çevre düzenlemesi, renkleri ve dış cephe estetiği ile hayalimizdeki evden bir adım daha ötede bir güzelliğe sahip. Gür yeşillikleri, pastel tonlarda renkleri, modern tarzı ve cesur tasarımı sayesinde insanları büyüleyen mest eden bir ev haline gelmiş. Görsel açıdan tüm cepheleri kapsayan dekorasyonu evin ayrı bir güzelliğe sahip olmasını sağlarken çatısının cazibesi ve renk uyumu da insanları etkileyen bir diğer faktör olarak çıkıyor karşımıza. Bu masalsı şirin evi daha yakından incelemek için homify bizi Almanya'ya götürüyor. Bu evin içinde bir ziyaret turu atarak evin bütün detaylarına hakim olabilirsiniz.