Basit görünümlü ama büyüleyici bir ev

Masalsı evlerde yaşama hayli olanlar için bu gün masalsı bir eve gidiyoruz. Çocukken duyduğumuz dinlediğimiz büyüleyici ve masalsı bir evi ziyaret ederek basit mimarisi ve büyüleyici dekorasyonunu inceleyerek hayalimizdeki eve yakından bakıyoruz. FingerHaus Gmbh şirketi tarafından inşa edilen bu ev, geleneksel sömürge evlerinin izini taşımakla birlikte muhteşem bir görselliğe de sahip. Mükemmel ve zengin dekorasyonu, şık ve çekici çevre düzenlemesi, renkleri ve dış cephe estetiği ile hayalimizdeki evden bir adım daha ötede bir güzelliğe sahip. Gür yeşillikleri, pastel tonlarda renkleri, modern tarzı ve cesur tasarımı sayesinde insanları büyüleyen mest eden bir ev haline gelmiş. Görsel açıdan tüm cepheleri kapsayan dekorasyonu evin ayrı bir güzelliğe sahip olmasını sağlarken çatısının cazibesi ve renk uyumu da insanları etkileyen bir diğer faktör olarak çıkıyor karşımıza. Bu masalsı şirin evi daha yakından incelemek için homify bizi Almanya'ya götürüyor. Bu evin içinde bir ziyaret turu atarak evin bütün detaylarına hakim olabilirsiniz.
Yeşillikler arasından geçip evin giriş kapısına ulaşıyorsunuz. Çok rahat bir giriş kapısı bulunan bu evin masallarda olduğu gibi yeşil bir tepenin ardına gizlenmiş olan ana girişi insanı mutlu ediyor. Sevimli ve pastoral bir görünüme sahip ana giriş ayrıca huzur ve mutluluk duygusunun artmasını sağladığı için masalsı evlerin giriş kapılarına benziyor.
Evin mimari yapısı simetrik kalkanlardan ve pencerelerden meydana geliyor. Geniş arka bahçesi gür yeşillikleri, yeşil çim alanı ile evin mimari yapısı birleştiğinde ortaya doğanın konforla birleşmiş hali çıkıyor. Aile bireyleri, yakın akrabalar için çok ideal bir yaşam alanı olan bu evin bahçesi ve çevre düzenlemesi ev ile bütünleişk bir şekilde yapılarak evin masalsı bir ev olması sağlanmış. renk seçimleri de pastel renklerden yapılmış ve sonuç olarak ortaya bu şirin ev çıkarılmış.
Basit, minimal ve zarif bir kompakt mutfak için resimdeki mutfak örnek verilebilir. Basit ama kompakt bir mutfağa sahip olan bu şirin evimizin iç mekan dekorasyonlarının tamamında açık pastel renkler kullanılmış. Şirin bir mutfak adası ile mutfağın fonksiyonelliği artırılmış ve yemek masası yerine bu mutfak adası kullanılmış. Bütün mobilyalar da açık renklerde tercih edilerek evin genelinde ışıl ışıl bir dekorasyon yapılmış.
Tavan ve pencere çerçeveleri koyu kahve renginde seçilmiş ve açık tonlardaki dekorasyon içinde zıt renklerin uyumu sağlanmış. Salon içerisinde özel günlerde kullanılacak olan açık renkte dört kişilik bir yemek masası tercih edilerek sandalye takımı yine koyu renklerde tercih edilmiş. Pencereler sayesinde salon içerisine yeterli güneş ışığı girmesi sağlanmış.
Bu muhteşem masalı evin içinde bir adet kuyruklu piyano yerleştirilmiş ve evin iç dekorasyonunun görselliği kat ve kat artırılmış. Geniş dairesel pencere kenarına yerleştirilen bu piyano ile salonun dekorasyonu süslenmiş. Duvar renklerine zıt bir renk olan koyu siyah renkteki piyano evin zıt renklerin uyumuna uygun bir şekilde yerleştirilmiş. Ayrıca bu alan bir hobi alanı olacak şekilde de düzenlenmiş ve evin oldukça basit ama görkemli şirin bir ev olması sağlanmış.