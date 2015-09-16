Farkı tarz ve yerleştirme biçimleri ile mutfak masaları ve sandalyeleri

Mutfak masalarımızın evlerimizde en sık kullanılan masa olduğu konusunda eminim birçoğunuz benimle hemfikirsinizdir. Sabah kahvaltıları mutlaka, evde insan oluyorsa öğle yemekleri mutlaka ve hatta akşam yemekleri dahi çoğunlukla mutfak masasında yenmiyor mu? Hangi birimiz rutin olarak salondaki ya da yemek odasındaki masa sandalyeyi kullanıyoruz? Özel günler dışında esas yemek masasını kullanan eminim çok azdır. Birçok kez arkadaşlarımızı ve komşularımızı dahi mutfak masasında ağırlar, kahvelerimizi bu sıcak mekanda içeriz.
Mutfaklar için olan masa ve sandalye modelleri tıpkı mutfaklar gibi değişik zevklere hitap eden, birbirinden farklı çeşitlerde tasarlanıp imal ediliyor. Evinizin genel tarzına, mutfağınız modeline, sizlerin zevk ve ihtiyaçlarına göre çeşitli büyüklüklerde ve modellerde olabilen mutfak masa ve sandalyelerini sizler için derledik. Bu sayfamızda modernden klasiğe, sade renklerden cıvıl cıvıl canlı renklere kadar birçok mutfak masa ve sandalyesi modelini barındıran mutfak fotoğraflarını derledik. Bu derlemede hem farklı masa sandalye modellerini hem de mutfak alanları içerisinde bu masa ve sandalyelerin ne şekilde kullanıldıklarını görebilirsiniz. Kimi büyük kimi küçük mutfaklar için birbirinden güzel çözümlerin bulunduğu bu derleme umarız sizler için de ilham kaynağı olur.
Hebart Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfakta yer alan yemek masası ada ünitenin yanına yerleştirilerek devamlılık sağlanmış ve bütünlük korunmuş. Ada ünitenin kendisine ait bir adet yüksek ayaklı sandalyesi de mevcut. Mutfağın geniş olmasından ve mekanın bahçe katında olmasından faydalanılarak boydan boya cam olan alanın önüne ise koltuklu bir oturma grubu yerleştirilmiş. Mutfağın sıcak atmosterfinde zaman geçirmekten hoşlananlar için harika bir tasarım.
Mutfaktaki orta alanı kısıtlamak istemeyenler için akıllıca bir çözüm sunan bu mutfak masa sandalyesi ufak kafe ve büfelerde görmeye alışık olduğumuz duvar tipi yemek tezgahını ev mutfağına taşımış. Alanın akıllıca kullanılması sonucunda hem şık hem de ferah bir mutfak alanı ortaya çıkmış. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilen bu mutfak modeli mutfak alanını sade ve ferah kullanmak isteyenler için iyi bir çözüm oluşturuyor.
Escapefromsofa tarafından Bodrum'daki bir konut için tasarlanan bu mutfakta yemek masası mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde düşünülmüş. Tezgahın belirli bir noktadan sonra yüksekliği azaltılmış ve tezgahın ucu bir yemek masasına dönüştürülmüş. Açık mutfaklı bu alanda ayrı bir masa sandalye grubu için yer kaybı yapılmamış, göze rahatsızlık verecek ve mekanı küçültecek fazla mobilya parçalarından kaçınılmış ve ortaya şık, sade ve akıllıca bir mutfak yemek masası çıkmış.
Niyaz Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş başka bir mutfak ve kullanılan masa sandalye örnekleri ile karşınızdayız. Modern ve keskin çizgilere sahip bu mutfağa alanı daraltmayacak ufak bir yemek masası konmuş. Beyaz ve koyu renk ahşap renginin beraber kullanıldığı mutfak ünitelerine uyum sağlayacak şekilde, koyu renk ahşaptan imal edilen masaya, mekanın modern çizgisine uygun Harry Bertoia tarafından tasarlanmış ikonik tek örgü sandalyeler yerleştirilmiş.
Mutfak mobilyaları genelde sade ve gösterişsiz olur ancak evinizin dekoru klasik ise ve, sade ve modern çizgilere sahip mobilyalardan hoşlanmıyorsanız, mutfak mobilyalarınızı da evinizin genel çizgisine ve kendi zevkinize uygun şekilde seçebilirsiniz. Hele bir de bu fotoğraftaki örnek gibi güzel, geniş bir alanınız varsa, sizler de mekana uygun şık bir mutfak bankı, kapitone döşemeler ve zarif kırlentler ile gösterişli bir mutfak masa ve sandalye üniteleri yaratabilirsiniz. Fotoğraftaki tasarım bu işin erbabı olan İstanbullu Aykuthall Architectural Interiors'a ait.
Meral Akçay'a ait bu muhteşem mutfak tasarımı küçük alanlarda şık, zarif ve zevklerinden ödün vermeden dekorasyon yapmak isteyenlere birçok açıdan eğitim niteliği taşıyor. Dekorasyon yapmanın en zor olduğu ince uzun mekanların nasıl işlevsel hale getirileceği, koyu renklerin küçük mekanlarda ustaca nasıl kullanılacağı, ihtişamlı parçaların dar alanda mükemmel bir şekilde nasıl kullanılacağı, kontrast renklerin, hele ki özellikle siyah ve beyaz gibi zor renklerin bir arada nasıl kullanılması gerektiği, desenli klasik parçaları modern dekorasyona nasıl entegre edebileceğimiz… Ne ararsanız var. Fotoğrafı incelerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Country tarza sahip bu mutfak, stilin klasiği olan beyaz raf, beyaz kapak ve beyaz çekmecelere ve de gerçek ahşaptan tezgaha sahip. 2015 mutfak trendlerinin başında gelen ve Provence* mutfak olarak da bilinen bu mutfaklar sade modelleri ve uyumlu renkleri, ve gelip geçici olmayan, adeta zamansız tarzları ile uzun yıllar piyasadaki yerlerini koruyacak gibiler. Fotoğraftaki Bilgece Tasarım'a ait örnekte, mutfak alanı U şeklinde, tezgah bütünlüğü olacak şekilde düşünülmüş. Yemek masası olarak kullanılacak kısmın boyu tezgahlara oranla kısaltılmış, böylece yüksek bar tabure/sandalyeleri değil, çapraz arkalı çağdaş klasik sandalyeler kullanabilmiş.
*(Güney Fransa'da kendine özgü tasarımları ile ünlü kırsal bir bölge,
Provans diye okunur.)
Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dekore edilen bu mutfakta, mutfağın sade, modern ve keskin hatlarına uyumlu bir çizgide olan parlak çelik ayaklı cam masa kullanılmış. Transparan sandalyeler ile tamamlanan mutfak yemek masası, kullanılan materyalin doğası sayesinde ortamı sıkıcı ve kalabalık hale getirmeyen, kalabalık görünmesini engelleyen, şık, zarif ve hijyenik bir alan oluşturmuş.
Yücel Partners tarafından dekore edilen bu evin mutfağında çağdaş bir klasik olan Eames tasarımı sandalyeler ve ahşap bir masa kullanılmış. Eames sandalyelerin ayakları ahşap ve metal oluşuyor, ahşap masanın ayakları ise metalden imal edilmiş. Hepsi zarif ve geometrik şekillerde. Masanın üzerine aydınlatma olarak İkea'nın ikonik tasarımı Maskros avize yerleştirilmiş. Geometrik desenli siyah beyaz perde ile tasarım tamamlanmış. Her şeyiyle sade, zarif, elit, mükemmel bir tasarım örneği.
Son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan yemek masası takımı örneklerinden biri de masanın bir yanına sandalyeler konurken diğer yanına bir bank yerleştirilmesi. Özellikle kısıtlı alanlar için ideal bir çözüm olan yemek masası bankları aynı zamanda görsel olarak da güzel bir şekil oluşturuyor. Kullanılmadığı zamanlarda masanın altına itilerek yer kazanılmasını sağlayan banklar sizin mutfak yemek alanınız için de pratik bir çözüm olabilir. Paker Mimarlık tarafından dekore edilen bu mutfakta bir yanında iki adet beyaz sandalye bir yanında ise ahşap bank olan modern, ahşap bir yemek masası kullanılmış.
Keskin hatlara sahip modern bir mutfak tasarımı yuvarlak masa ve yuvarlak sırta sahip modern sandalyeler ile kombine edilmiş. Yuvarlak masa ve sandalyeler ile düz hatlara sahip mutfak ünitelerinin keskin çizgisi kırılmış. Yuvarlak masaların mekana sağladığı şık görüntüden faydalanılarak yapılan tasarım Fen Proje Mimarlık İnşaat firmasına ait.
(Yemek odalarınız için farklı masa sandalye arayışı içindeyseniz Ezber bozan masa ve sandalye takımı örnekleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)