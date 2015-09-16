Farkı tarz ve yerleştirme biçimleri ile mutfak masaları ve sandalyeleri

Mutfak masalarımızın evlerimizde en sık kullanılan masa olduğu konusunda eminim birçoğunuz benimle hemfikirsinizdir. Sabah kahvaltıları mutlaka, evde insan oluyorsa öğle yemekleri mutlaka ve hatta akşam yemekleri dahi çoğunlukla mutfak masasında yenmiyor mu? Hangi birimiz rutin olarak salondaki ya da yemek odasındaki masa sandalyeyi kullanıyoruz? Özel günler dışında esas yemek masasını kullanan eminim çok azdır. Birçok kez arkadaşlarımızı ve komşularımızı dahi mutfak masasında ağırlar, kahvelerimizi bu sıcak mekanda içeriz.

Mutfaklar için olan masa ve sandalye modelleri tıpkı mutfaklar gibi değişik zevklere hitap eden, birbirinden farklı çeşitlerde tasarlanıp imal ediliyor. Evinizin genel tarzına, mutfağınız modeline, sizlerin zevk ve ihtiyaçlarına göre çeşitli büyüklüklerde ve modellerde olabilen mutfak masa ve sandalyelerini sizler için derledik. Bu sayfamızda modernden klasiğe, sade renklerden cıvıl cıvıl canlı renklere kadar birçok mutfak masa ve sandalyesi modelini barındıran mutfak fotoğraflarını derledik. Bu derlemede hem farklı masa sandalye modellerini hem de mutfak alanları içerisinde bu masa ve sandalyelerin ne şekilde kullanıldıklarını görebilirsiniz. Kimi büyük kimi küçük mutfaklar için birbirinden güzel çözümlerin bulunduğu bu derleme umarız sizler için de ilham kaynağı olur.