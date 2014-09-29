Rüyaları süsleyen en güzel 10 ev – 1. bölüm

Bazı evler vardır ki, kimi zaman mimari üsluplarıyla, kimi zaman iç dekorasyonlarıyla, kimi zaman lokasyonları ya da manzaralarıyla aklımız çelerler. Ama bütün bu olumlu faktörleri bünyesinde toplayan bir ev hepimizin rüyalarını süsler. Hiçbir zaman böyle bir eve sahip olamayacağınızı düşünseniz bile, böylesi güzelliklere bakmak hem göz zevkinize iyi gelir, hem de hayal gücünüzü körükler. Ki dünyada imkânsız diye bir şey de yoktur. Kimbilir belki bir gün siz de bu evlerden birine sahip olabilirsiniz.

Tabii benim rüyalarımı süsleyen bir ev sizinkini süslemiyor ya da tam tersi söz konusu olabilir. Kimileri için hayallerdeki ev sonsuzluk hissi veren yüzme havuzuyla deniz kenarındaki bir villa iken, kimilerinin hayallerini karlar altında bir başına duran bir dağ evi süsler. Ya da kimileri restorasyondan geçmiş karakterli tarihi bir binayı tercih ederken, başka birinin rüyasında şehrin göbeğinde lüks bir rezidans olabilir. Sizin için hazırladığımız rüya evler serisinin bu ilk bölümünde tasarımı, mimarisi ve lokasyonuyla göz alıcı mustakil ev örneklerini inceliyoruz. Buyrun homify'daki en güzel, en göz alıcı evler arasnda birlikte güzel bir tura çıkalım.