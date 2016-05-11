Veranda dekorasyonu: Mobilyalar ve aksesuarlar

Baharın sonuna yaklaştık ve artık önümüz yaz. Hava hala kimi zaman açık kimi zaman da kapalı ve seri olsa da, biliyoruz ki bu dalgalanmaların son günlerindeyiz ve çok kısa bir süre sonra hava tamamen düzelecek, uzun ve aydınlık günler gelecek. Küresel ısınmayla birlikte artık Ekim sonuna kadar devam eden upuzun, ılıman bir döneme gidiyoruz. Ve artık bahar aylarının da sonuna geldiğimize göre, evlerin içlerini terk edip yaşam alanlarımızı dış mekanlara taşıma zamanının geldi demektir. Peki evinizin dış mekanları, yani teraslar, verandalar veya balkonlar bu taşınmaya hazır mı?

Dış mekanlarda zaman geçirmeyi seven bir halkız. Çok soğuklar ve yağmur olmadığı sürece birçoklarımız bir restorana ya da kafeye gittiğinde kışın dahi dış mekanda oturmayı tercih ediyor. Bu nedenle, dikkat ederseniz, ülkemizde birçok işletme dış mekanlarının büyüklüğünü ve dekorasyonunu son derece önemsiyor. Peki aynı uygulamayı kendi evlerimizde de neden yapmıyoruz? Açık havanın verdiğimi huzur ve mutluluk, güzel ve konforlu bir dekorasyonla da birleşince, göreceksiniz ki evinizin en değerli köşesi işte bu dış mekanlar olacak.

Bakalım Türkiye'den mimar, iç mimar ve dekoratörler dizayn ettikleri evler için ne gibi veranda çalışmaları yapmış ve bizler bu dekorasyon örneklerinden neleri alarak kendi verandalarımız için en iyi adaptasyonları gerçekleştirebiliriz.