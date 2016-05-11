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Veranda dekorasyonu: Mobilyalar ve aksesuarlar

Özlem K. Özlem K.
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Baharın sonuna yaklaştık ve artık önümüz yaz. Hava hala kimi zaman açık kimi zaman da kapalı ve seri olsa da, biliyoruz ki bu dalgalanmaların son günlerindeyiz ve çok kısa bir süre sonra hava tamamen düzelecek, uzun ve aydınlık günler gelecek. Küresel ısınmayla birlikte artık Ekim sonuna kadar devam eden upuzun, ılıman bir döneme gidiyoruz. Ve artık bahar aylarının da sonuna geldiğimize göre, evlerin içlerini terk edip yaşam alanlarımızı dış mekanlara taşıma zamanının geldi demektir. Peki evinizin dış mekanları, yani teraslar, verandalar veya balkonlar bu taşınmaya hazır mı? 

Dış mekanlarda zaman geçirmeyi seven bir halkız. Çok soğuklar ve yağmur olmadığı sürece birçoklarımız bir restorana ya da kafeye gittiğinde kışın dahi dış mekanda oturmayı tercih ediyor. Bu nedenle, dikkat ederseniz, ülkemizde birçok işletme dış mekanlarının büyüklüğünü ve  dekorasyonunu son derece önemsiyor. Peki aynı uygulamayı kendi evlerimizde de neden yapmıyoruz? Açık havanın verdiğimi huzur ve mutluluk, güzel ve konforlu bir dekorasyonla da birleşince, göreceksiniz ki evinizin en değerli köşesi işte bu dış mekanlar olacak. 

Bakalım Türkiye'den mimar, iç mimar ve dekoratörler dizayn ettikleri evler için ne gibi veranda çalışmaları yapmış ve bizler bu dekorasyon örneklerinden neleri alarak kendi verandalarımız için en iyi adaptasyonları gerçekleştirebiliriz.

Gölgelendirme sistemleri – Şemsiye

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Kişisel zevkler, bütçe yetersizliği ya da mimari olanaksızlık gibi türlü nedenler ile ahşap bir pergolayı tercih etmiyorsanız, verandanızın zarafetinden hiçbir şey eksiltmeyecek geniş bir şemsiye de kullanabilirsiniz. Üstelik evinizin verandasına vereceği tatil yeri atmosferi de bonus!

Konforlu bir koltuk takımı

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Birçok firma, dış mekanlar için özel olarak üretilen, güneşe ve neme dayanıklı dış mekan mobilyaları tasarlayıp üretmektedir. Farklı ihtiyaçları karşılayan, farklı büyüklükteki takımlardan size uygun olan şık bir tanesi verandanızı gerçek bir yaşam alanına dönüştürmek için idealdir.

Rattan takımlar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Plastik rattan takımlar da dış mekanlara özel üretilmiş mobilya modelleridir. Değişil renk ve örgü biçimleri ile her farklı zevke hitap edecek rattan bir takım bulunmakta. Fotoğrafta beyaz renkli, oldukça süslü ve gösterişli, bir adet sallanır kanepe de içeren, sehpasıyla bir örnek şık bir takım görüyoruz. 

Hem oturma grubu hem yemek masası

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Eğer yeteri kadar geniş bir verandanız ya da balkonunuz varsa, birbiri ile uyumlu olacak şekilde hem bir oturma grubu hem de bir yemek masası koyabilirsiniz. Burada en önemli olan şey, takımların birbiri ile uyumlu olması, tıpkı salonlarımızda yaptığımız gibi.

Gölgelendirme sistemleri – Pergola

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Verandamızı yalnızca akşam vakti değil, gündüzleri de kullanmak isteyeceğimizi göz önünde bulundurursak, bu mekanın güneş altında kalmaması gerektiğini de (umuyoruz ki tecrübe etmeye gerek kalmadan) fark edebiliriz. Ahşap pergolalar verandalara en çok yakışan gölgeleme sistemlerinin başında gelmekte. İster klasik, eğimli ve kiremit kaplı modeller olsun, isterse de fotoğrafta görmüş olduğumuz, Nouvelle. | Proje Danışmanlık tasarımı olan modern bir tasarım, zevklerinize ve evinizin mimarisine uygun bir model verandanıza kesinlikle zarafet katacaktır.

Dev saksılar

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Bahçeniz ister olsun isterse de olmasın, verandanıza yerleştireceğinizi canlı bitkiler, bu mekanın samimi ve şık görünmesini sağlayacaktır. Pişmiş toprak, metal, brüt beton, plastik ve hatta LED aydınlatmalı plastik gibi farklı malzemelerden üretilen büyük boyutlu saksılar mekanlara şık bir görünüm kazandırmak için de bire bir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Ahşap karo zeminler

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Güneşe ve yağmura dayanıklı, ahşap zemin dış mekan karoları veranda ve balkonlara şık ve davetkar bir hava katmanın en kolay yolu. Mekanın havasını bir anda değiştiren ahşap karolar uygun fiyatlarına rağmen lüks görünümleri ile mekanlara sınıf atlatıyor.

İste kusursuz bir veranda!

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Bu örneğimiz Türkiye'den değil, Almanya'dan. Rattan köşe takımı, kocaman saksılarda değişik bitkileri, büyük, beyaz şemsiyesi, ahşap zemin kaplaması, ve mekana renk katan pembe yer minderi ile kusursuz bir veranda tasarımı…

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Farklı ve sansasyonel teras fikirleri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Dekoratif ve şık duvar dekorasyonları
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