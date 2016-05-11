65 metrekarelik rüya gibi daire

Evin dışarıdan görünümüne göz attığımıza göre iç mekana geçebiliriz. İlk olarak evin en geniş bölümü olan oturma odasını görüyoruz. Burası aynı zamanda mutfak ve yemek odası da. Oldukça küçük bir alana sahip olmasından ötürü mevcut alan olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılmış. Bunu sağlamak için de açık planlı bir tasarım düşünülmüş. Eğer mutfakla oturma odası arasında duvar örülseydi hiç şüphesiz ev çok daha dar ve kapalı hale gelecekti. Oturma odasında siyah bir kanepe ile mobilyayı süsleyen siyah beyaz minderler görüyoruz. Hemen karşısında bir televizyon ünitesi bulunuyor. Aynı zamanda yemek masasının bulunduğu duvarda maviye boyanmış bir koridor bulunuyor. Renk seçimi bir hayli gizemli ve çağdaş bir hava katmış.