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65 metrekarelik rüya gibi daire

nihal e. nihal e.
Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Evler
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Bugün ziyaret edeceğimiz proje eski ve geleneksel binaların olduğu bir mahallede yer alıyor. Dış görünüm olarak geleneksel çizgilerden ve malzemelerden farklı değil. Ancak basit ve klasik görünmesine karşın iç mekan dekorasyonunda oldukça modern bir stil hakim. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça küçük görünüyor çünkü sadece 65 metrekarelik bir alana sahip. Yine de küçük alandan en iyi şekilde faydalanılarak hem estetik hem de fonksiyonel bir ev meydana getirildi. Ossigeno Mimarlık tasarımı bu projeyi gelin daha detaylı inceleyelim. 

​Basit tasarım

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Evler
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Yazının başında da belirttiğimiz gibi evin dış görünümü oldukça basit bir tasarımdan oluşuyor. Beyaz duvarlar ve metal pencere kepenkleri ile geleneksel bir ev görünümünde proje. Müstakil bir ev olmasından kaynaklı güvenlik için küçük pencerelere demir parmaklıklar da eklenmiş.

​Dar kapı

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Evler
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Her ne kadar tek katlı bir ev olsa da mini bir merdiven aracılığıyla bina kapısına ulaşılıyor. Evin kapısı oldukça dar görünüyor. Metal posta kutusu ve kapı yanındaki ışıklarla giriş biraz daha modern.

​Küçük merdiven

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Evler
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Üç basamaklı mini merdivenin detaylarına baktığımızda bizi bir sürpriz karşılıyor. Merdiven oldukça ince bir metalden yapılmış olup arkası boş.

​Mutfak ve salon bir arada

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Oturma Odası
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Evin dışarıdan görünümüne göz attığımıza göre iç mekana geçebiliriz. İlk olarak evin en geniş bölümü olan oturma odasını görüyoruz. Burası aynı zamanda mutfak ve yemek odası da. Oldukça küçük bir alana sahip olmasından ötürü mevcut alan olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılmış. Bunu sağlamak için de açık planlı bir tasarım düşünülmüş. Eğer mutfakla oturma odası arasında duvar örülseydi hiç şüphesiz ev çok daha dar ve kapalı hale gelecekti. Oturma odasında siyah bir kanepe ile mobilyayı süsleyen siyah beyaz minderler görüyoruz. Hemen karşısında bir televizyon ünitesi bulunuyor. Aynı zamanda yemek masasının bulunduğu duvarda maviye boyanmış bir koridor bulunuyor. Renk seçimi bir hayli gizemli ve çağdaş bir hava katmış.

​Sade ve rustik

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Mutfak
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Mutfak tasarımı alandan tasarruf etmek amaçlı L şeklinde dizayn edilmiş. Mutfak dolaplarının dayandığı duvar, tıpkı dolaplar gibi bembeyazken pencerenin olduğu bölüm taşlı duvardan oluşuyor. Böylece dolapların modern ve sadeliğiyle rustik malzemenin birlikteliğini görmüş oluyoruz. Mutfak dolapları, ahşap raf hariç tamamen beyaz ve pürüzsüz. Sadece tezgah kısmında siyah beyaz altıgen şeklinde çini süslemeler kullanılmış. Renk olarak ise yeşil bitkilerden faydalanarak ferah bir atmosfer sağlanmış. Evin boyutunu hesaba katarsak eğer mutfak dolapları herhangi bir evin depolama ihtiyacını karşılar kapasite.

​Detaylar

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Yemek Odası
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Mutfağın hemen karşısında bulunan yemek takımına geçtiğimizde mutfak stilinden belirgin bir farklılık görüyoruz. Dolapların olduğu bölüm gerek renk gerekse tarz bakımından minimalist iken yemek alanında rustik bir hava hakim. Bu farklılıkta en büyük etken tuğla duvar kadar eski görünümlü ahşap masa. Aynı zamanda yoğun beyaz ağırlıklı mutfak kısmından farklı olarak bu alanda detaylarda renk kullanımı var. Eskitme görünümlü masanın alt kısmı açık mavi, ortasında kırmızı bir çekmece bulunuyor. Bir hayli modern ve neşeli görünen lambalar ise dekorasyonu güçlendirmiş.

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​Aydınlık yatak odası

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Yatak Odası
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Yemek odasının yanındaki mavi koridordan geçip ferah ve aydınlık yatak odasına ulaşıyoruz. Burada da yine taş duvarlar kullanılmış. Ancak bu defa beyaza boyanmış. Evin küçük alanını düşünürsek eğer yatak odasının bir hayli ferah ve havadar göründüğünü söyleyebiliriz. Bunda doğal aydınlatmanın önemi kadar mekanı olduğundan daha geniş gösteren beyaz duvarlar da etken. Yatağın iki yanında kullanılan kalp şekilli aksesuarlar oldukça dekoratif.

​Modern banyo

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Banyo
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Son olarak evin banyosuna bakıyoruz. İnce ve uzun bir alana sahip banyoda bu açıdan görünmese de modern bir duş bulunuyor. Evin kalanından ayrı olarak burada koyu griler ağırlıkta. Banyoyu dekoratif hale getirmek için eski tip bir can simidi asılmış. Basit ama etkili değil mi?

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Sazdan çatısıyla sevimli tatil evi’ başlığına göz atabilirsiniz.

Farklı stillerde yatak odası modelleri

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