Dışı basit içi göz kamaştırıcı 5 harika ev

Klasik evin mutfağına göz atıyoruz. Bir hayli özenli tasarlanmış mutfakta en çok sanayi tipi metal lambalar dikkat çekiyor. Büyüklüğüyle de dikkat çeken bu lambalar geniş tezgahın üzerinde konumlanmış. Tezgaha paralel olarak ince ve uzun yemek masası bir sonraki durağımız. Oldukça sade ve basit tasarımlı masa takımına yine ilgi çekici bir lamba ünitesi eşlik ediyor. Her ne kadar geniş bir mutfak alanı olsa da kalabalık bir aile için tasarlanmış olduğundan her şey büyük tutularak gerekli boş alan ihmal edilmiş denebilir.