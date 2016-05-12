Dışı basit içi göz kamaştırıcı 5 harika ev

Bugünkü yazımızda sizler için bir değil tam 5 adet ev tanıtacağız. Her biri bir diğerinden farklı tasarıma sahip bu evlerin ortak özelliği dış görünüm olarak çoğunun basit ve sıradan olup şaşırtıcı bir biçimde modern ve etkileyici bir iç mekana sahip olmaları. Nasıl ki insanlar hakkında ilk izlenim yanıltıcı olabiliyorsa aynı durum binalar için de geçerli. Nasıl mı? Gelin bu sorunun cevabını örneklerimizde arayalım.
Flap Studio tasarımı olan ilk ev görünüm olarak tamamen geleneksel özellikler taşıyor. Kiremitli çatısı ve turuncu taş tabanı ile bu ev standart müstakil bir ev görünümünde. Turuncu ve sarı uyumu bir parça hareketlilik katsa da modern görünümden uzak bir yapı.
Geleneksel dış cephesinin evin iç kısmı oldukça modern ve sade bir dekorasyona sahip. Genel olarak duvarlar ve eşyalar beyaz olmasına rağmen yoğun ahşap kullanımı göze çarpıyor. Beyazın donukluğuna karşın ahşap malzemenin sıcak etkisi güzel bir ahenk yakalamış. Dairede odaları bölmek için duvar kullanılmamış, bunun yerine açık plan yaşam alanı olarak tasarlanmış. Bu açıdan bakınca oturma odasını, mutfağı ve yemek odasını görebiliyoruz. Yemek odasıyla oturma odası arasındaki gri şömine dikkat çekici. Renk olaraksa sportif puf koltuk yeterli bulunmuş.
İspanyol mimarisine uygun olarak tasarlanmış bu evde yine geleneksel cephe tercih edilmiş. Giriş kısmında bulunan sütunlar ve merdivenler evin asaletini arttırıyor.
Klasik evin mutfağına göz atıyoruz. Bir hayli özenli tasarlanmış mutfakta en çok sanayi tipi metal lambalar dikkat çekiyor. Büyüklüğüyle de dikkat çeken bu lambalar geniş tezgahın üzerinde konumlanmış. Tezgaha paralel olarak ince ve uzun yemek masası bir sonraki durağımız. Oldukça sade ve basit tasarımlı masa takımına yine ilgi çekici bir lamba ünitesi eşlik ediyor. Her ne kadar geniş bir mutfak alanı olsa da kalabalık bir aile için tasarlanmış olduğundan her şey büyük tutularak gerekli boş alan ihmal edilmiş denebilir.
Bu örneğimizde akıllı tasarımın sadelik ve zarafetle birleşimine tanık oluyoruz. Minimalist tarzda inşa edilmiş ev bir hayli sade olmasına rağmen kendine özgü mimarisiyle dikkat çekici hale geliyor.
Kapalı ve sade dış cephesine karşın iç mekan oldukça sıcak ve dinamik. Dışarıdan fark edilmese de mekan doğal ışıktan yeteri kadar faydalanıyor. Zeminde ahşap kullanılarak davetkar bir atmosfer sağlanmış. Mobilyalar modern olup bir hayli rahat görünüyor. Koyu pembe tekli koltuklar ise dekorasyonun dinamizmini kuvvetlendirmiş.
Sıradaki örneğimiz Japonya'dan. Ülke mimarisine uygun olarak tamamen ahşaptan yapılma bir tasarım. Büyük çatısı ve koyu renkli pencereleriyle çevreye karşı korumacı bir karakteri var.
Evin iç kısmında pek fazla renk kullanılmasa da görsel olarak oldukça hareketli bir mekan. Sebebi ise hem yatay hem de dikey olarak yoğun oranda ahşap kullanımı. Farklı tonlarda ahşap elemanlar bir arada kullanılarak yalnızca tek malzeme ile hareketli bir görünüm sağlanmış. Mobilya ve mutfak dekorasyonuyla çağdaş bir stile sahip evde tek geleneksel öğe olarak sobayı sayabiliriz.
Üst kısmı siyah çizgili iki blokun üst üste konulması kadar basit tasarımlı ev abartılı sadeliğiyle ilgi çekiyor. Acaba içi nasıl?
Bu defa iç mekanın kendisi de minimalist. Ancak göz alıcı beyazlığı daireyi görkemli hale getirmiş. Bu yoğun beyaz kullanımı saf ve lekesiz bir etki sağlamakla beraber mevcut alanı olduğundan daha da geniş gösteriyor. Büyük pencereleri ile doğal ışıktan faydalanmak için ideal.
Daha fazla proje incelemek istersiniz ’Sofistike bir apartman dairesi’ başlığına göz atabilirsiniz.