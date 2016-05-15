Görenleri kıskandırma garantisi olan 10 şahane ev

Her ne kadar modern ve sıra dışı örnekler çoğunlukta da olsa kimi insanlar geleneksel yapılardan hoşlanır. Tam da bu tür zevkleri olanlar için kiremit renkli klasik bir ev örneği bulduk. Bir hayli uzun çatısı ve klasik evlerde görmeye alışık olduğumuz ince uzun pencereleri ile son derece sevimli olan ev, güzel bahçesiyle davetkar bir ortam sunuyor.

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