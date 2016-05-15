Görenleri kıskandırma garantisi olan 10 şahane ev

Her birimizin hayatımız boyunca sahip olmak istediği, hayalini kurduğumuz bir ev vardır. Kimi zaman sıra dışı kimi zamansa klasik öğeler taşıyan evler farklı zevklere hitap ederken, bu yazıda size hayalini kurabileceğiniz 10 muhteşem ev derledik. Şimdi sırayla göz atalım.
İlk örneğimiz eğimli bir yol üzerine inşa edilmiş bir bina. Evi karakteristik özelliğini ortaya çıkaran farklı malzemelerin bir arada kullanımı denilebilir. Cam, beton, ahşap ve metalin bir araya getirilerek göz alıcı bir yapı meydana getirilmiş. Özellikle alışılmışın dışına çıkılarak bahçe kolonlarının arasına yerleştirilmiş cam paneller daireye şıklık katıyor.
Fotoğraftaki ev Isabela Canaan tasarımıdır.
İkinci örneğimiz ise Kayseri'den bir villa tasarımı. Şüphesiz en dikkat çeken yönü orijinal dış cephesi. Adeta geleceğin mimarisi diyebileceğimiz çağdaş tasarımıyla bir bakanı bir daha baktırıyor. Evin çarpıcı görünümü kadar bahçesi de bir o kadar gösterişli asimetrik havuzda yüzdükten sonra ahşap zeminde güneşlenebilir, akşam üstleri yemeğinizi yan taraftaki masa takımında yiyebilirsiniz.
Bu örneğimiz ise oldukça kendine özgü bir çalışma. İki katlı kütükten yapılma bir evin sadece iskeleti kalacak şekilde yeniden inşa edilip 3 katlı bir villa haline dönüştürülmesi üzerine kurulu. Her türlü donanıma ve lükse sahip bu villada spa hizmeti de bulunmakta. Özellikle doğa severler ve çocuklu aileler için ideal bir ortam.
Yine doğa içerisinde ev ortamı arzulayanlar için oldukça güzel bir ev örneği daha. Yapımında doğal taşların kullanıldığı bu ev özellikle yaz aylarını geçirmek için mükemmel görünüyor. Akşam karanlığında çekildiği için ayırt edilemese de evin şahane bir terası ve havuzu da bulunuyor. Geriye sadece ayaklarınızı uzatıp manzaranın tadını çıkarmak kalıyor.
Modern mimaride fonksiyonellik kadar göze hitap eden farklı tasarım örnekleri de giderek artıyor. Beyaz beton üzerine eklemlenmiş gibi duran ahşap kısımlar adeta kutuları andırıyor. Geometrik şekliyle göz alıcı gelen villada muhteşem bir bahçe ile havuz bulunuyor. Cam yüzeyler de peyzaja şıklık katmış.
Bu fotoğrafta sade yan cephesini gördüğümüz modern evin ön kısımlar geniş pencereler bulunuyor. Keskin ve basit çizgileriyle geometrik şekillerin ön plana çıktığı tasarım cam gibi parlak yüzeylerden de yararlanılmış. Oldukça geniş ve bakımlı çim bahçesine uyumlu olarak ise doğal taş duvarlar kullanılmış. Bahçede aynı zaman bir süs havuzu bulunmakta.
Biraz daha uzaklara gidelim. Bu defa İspanya'dan kusursuz bir ev örneğiyle karşınızdayız. Kayalıkların üzerine konumlanan sıra dışı tasarımıyla adeta modern bir şato görüntüsündeki bu ev herkesin rüyasına girecek cinsten. Üstelik hemen yanında muhteşem bir deniz manzarası eşlik ediyor. Böyle bir eve sahip olduktan sonra bir insan daha ne ister?
Daha çok yazlık villaları incelediğimiz yazıda yine sıcak havalara uygun olarak şahane bir verandası olan bir başka eve gidiyoruz. Yuvarlak hatlara sahip hasır koltuk takımı sıcak havaların vazgeçilmez mobilyalarından. Bu evde en çok dikkat çeken bir pencere yerine camlı kapı tercih edilmesi. Böylece mekan doğal gün ışığından bolca yararlanabilir.
Alışılmadık bir başka tasarım örneği daha karşımızda. Esasen cam yüzeyle kaplı ev yapımında cam yüzeylerden ötürü hem mahremiyeti sağlamak hem izolasyon için evi tamamen kaplayan ve katlanabilme özelliği olan ince ahşap paneller kullanmışlar. Bu sayede evin ısınması da sağlanabiliyor. Son derece sevimli bir bahçesi olan ev kalabalık olmayanlar için ideal.
Her ne kadar modern ve sıra dışı örnekler çoğunlukta da olsa kimi insanlar geleneksel yapılardan hoşlanır. Tam da bu tür zevkleri olanlar için kiremit renkli klasik bir ev örneği bulduk. Bir hayli uzun çatısı ve klasik evlerde görmeye alışık olduğumuz ince uzun pencereleri ile son derece sevimli olan ev, güzel bahçesiyle davetkar bir ortam sunuyor.
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