Rüyalarınıza girecek 6 göz alıcı konut

Villanın içini incelemek için salon ya da mutfağı değil, evi ilginç kılan özelliklerinden biri olan hobi odasını seçiyoruz. Duvardan itibaren küçük bir çalışma masası, masaj koltuğu, çeşitli spor aletleri ve eğlence amaçlı oyunlarıyla boş vakitlerinizi kaliteli bir biçimde geçirmek için her şey düşünülmüş burada. Bu gibi çok amaçlı kullanılan odalar için genellikle bodrum katı veya tavan arası düşünülür. Bu örnekte de çatı katı tercih edilmiş.