Rüyalarınıza girecek 6 göz alıcı konut

Birbirinden güzel ve göz alıcı 6 evin hem iç hem dış mekan fotoğraflarını derleyerek içinizi açacak bir liste hazırladık. Gelin, sırasıyla bu şahane konutlara göz atalım.
İlk örneğimiz klasik detayları olmakla birlikte çağdaş bir yapı. Evin yan cephesinden bakılınca yatak odasının bulunduğu oda balkona bakıyor. Zemin katta ise kış bahçesi var. Fotoğraftan anlaşılacağı üzere her ne kadar soğuk bir havada çekilse de yaz mevsiminde de değerlendirebilir bir veranda.
Evin içine girdiğimizde giriş holü, oturma odasını ve mutfağı bir arada görebiliyoruz. Bu odalar arasında duvar kullanılmayarak açık planlı yaşam alanı olarak tasarlanmış. Ancak yine de dikkat bakılınca her bölüm arasında detaylarla sınırların çizildiğini fark edebilirsiniz. Örneğin oturma odasında ahşap zemin kullanırken mutfakta beyaz seramik fayans tercih edilmiş. Yine oturma odasının başladığı duvarda koyu renkli ve desenli bir duvar kağıdı kullanılarak fark yaratılmış.
İstanbul'un Göktürk semtinde bulunan villa, merkezi Ayvalık'ta olan Ed Mimarlık İnterior Studio tasarımı. Güzel peyzajıyla göz dolduran bahçesi ve koyu beyaz rengin meydana getirdiği kontrast yapının estetiğini arttıran özelliklerden sadece birkaç tanesi.
Villanın içini incelemek için salon ya da mutfağı değil, evi ilginç kılan özelliklerinden biri olan hobi odasını seçiyoruz. Duvardan itibaren küçük bir çalışma masası, masaj koltuğu, çeşitli spor aletleri ve eğlence amaçlı oyunlarıyla boş vakitlerinizi kaliteli bir biçimde geçirmek için her şey düşünülmüş burada. Bu gibi çok amaçlı kullanılan odalar için genellikle bodrum katı veya tavan arası düşünülür. Bu örnekte de çatı katı tercih edilmiş.
Sırada başka bir villa örneğine geçiyoruz. Bu defa Ankara'nın Beysukent semtine uzanıyoruz. Bulunduğu arazideki 18 villadan biri olan bu yapının ön cephesini görmekteyiz. Bu açıdan fark edilmese de geniş bir bahçesi ile enfes bir havuzu da bulunuyor.
Villanın birinci katında bulunan oturma odası yemek odasıyla birleşik. Zeminde masif ahşap kaplama kullanılmış. Bu açıdan görülmese de mermerden yapılma bir şöminesi de bulunuyor. Pencereler de zeminle uyumlu olarak yine masif ahşaptan yapılma. Her ne kadar halı da kullanılsa ahşap malzeme dekorasyona hakim olduğundan çok fazla renk kullanılmamış. Bunun yerine siyah beyazın ağırbaşlı şıklığı yeterli görülmüş.
Bir diğer örneğimiz Muğla'nın Datça ilçesinden deniz manzaralı şahane bir yazlık ev. Bir ailenin isteği üzerine inşa edilen bina yazlık bir beldede bulunmasından ötürü açık renkte boyanmış. Fotoğrafta evin yan cephesini gördüğümüz için çok fazla pencere bulunmuyor.
Şahane yazlığın her evde bulunan oturma odası, teras gibi bölümleri yerine daha sürprizli bir odasını seçtik. Özellikle müzikseverlerin beğeneceği bu bölüm elektronik eşyalarla donatılmış. Dekor olarak da güzel bir resimle spot ışıklar kullanılarak mekanın estetiği ihmal edilmemiş. Geriye sadece keyifle müzik dinleyip tatilin tadını çıkarmak kalıyor.
Şehir hayatından tamamen uzaklaşıp doğayla bütünleşmeye ne dersiniz? Modern bir kulübeyi andıran bu tasarım tam olarak içinde bulunduğunuz doğayı hissettirmeyi amaçlıyor. Büyük oranda camla kaplanmış duvarlar şeffaflık ve çevreyle bir olmayı sağlarken ahşap paneller camın soğukluğunu kırıyor.
Farklı bir mimarisi olan ve doğal yaşamdan izler bulunan evin iç dekorasyonunda da doğal malzemeler kendini belli ediyor. Ahşap kaplama duvarlara ek olarak cam paneller arkasından uzanın yeşil bitkiler çevreyle bütünleşmiş etkisi uyandırıyor. Aynı zamanda evin dış cephesinde kullanılan cam yine dekorasyonda ağırlıklı kullanılarak iç ve dış mekan arasında denge sağlanıyor.
Son olarak doğadan kopup tamamen lüks bir villaya uzanıyoruz. Bu tasarımın adı
Villa Hollywood ve adının hakkını tamamen veriyor. Girişte gördüğümüz büyük merdivenleri dahi yapının lüksünü hissettiren cinsten.
Villanın iç kısmında sofistike ve zarif bir stil benimsenmiş. Tamamen beyaz ve pürüzsüz yüzeyli mobilyalar şıklığı arttırırken devasa camlarında manzaranın keyfini çıkarıyorsunuz.
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