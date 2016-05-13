Mermerden ahşaba, dış mekan zemin kaplamaları

Biraz daha cesur seçimler yapmaktan çekinmeyen okuyucularımız içinse geleneksel desenlere sahip, el yapımı desenli karoları şiddetle tavsiye edebiliriz. Karakter sahibi mekanlar oluşturmak için bire bir, şık, zarif ve sofistike bir balkon/teras dekorasyonu ile mükemmeller!

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