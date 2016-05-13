Mermerden ahşaba, dış mekan zemin kaplamaları

Bahar aylarının sonuna geldik ve önümüz artık yaz. Küresel ısınma nedeniyle iyice ılımanlaşan iklimimiz nedeniyle bahar aylarının başlarından sonbaharın bitimine kadar süren sıcak bir döneme girdik. Arada hala kapalı havaya ve yağmura denk gelsek de soğuklar resmen bitti ve bizler için de dış mekanlara taşınma mevsimi başlamış oldu. Bu demek oluyor ki, teraslarımıza, verandalarımıza, apartman dairesinde yaşıyorsak balkonlarımıza bir çeki düzen verme zamanı da geldi. Kış boyunca sarıp sarmaladığımız açık hava mobilya takımlarımızı açma, belki yeni mobilyalar satın alma, saksılarımıza mevsimlik yeni çiçekler ekme, güzel dekoratif aksesuarlarla bu alanları sıcak ve davetkar bir hale getirmek yapılacak işlerin başında geliyor. Peki tüm bu eşyalarımıza rağmen terasınızda/balkonunuzda gözümüze hoş görünmeyen, bir şekilde tam olmayan ve ne olduğunu çözemediğiniz sevimsiz bir görünüm mü var? Zeminler olmasın? Eski tip, demode fayanslar, dokusu bozulmuş yüzeyler, hatta belki kenarı-köşesi kırık, dökük, çatlamış seramikler? Eşyalarımız dekorasyon için elbette çok önemlidir ancak altyapı kötü olursa, eşyalarımız ne kadar güzel olursa olsun mekanlar asla şık ve davetkar görünmez. Bu nedenle duvar ve zemin kaplamalarına birinci dereceden önem vermeli, altyapıyı şık ve sağlam yapmalı ve üzerinde/önünde eşyalarımızın en iyi görünümünün tadını çıkarmalıyız. Bakalım homify sayfalarından çıkardığımız örnekler nasıl ve siz hangilerini beğeneceksiniz…
İspanya, Portekiz ve Güney Amerika'da sıklıkla kullanılan bu kombinasyon hem karakter sahibi ve geleneksel hem de sofistike ve şık mekanlar yaratmak için ideal.
Dış mekanlara en çok yakışan zemin çeşitlerinin belki de başında gelen terakota (terra cotta) yani pişmiş topraktan yapılan bu kızıl karolar Akdeniz mimarisini de çok yakışıyor! İster mat isterse de cilalanarak parlak yüzeyler ile kullanılabilen terakota zeminler beyaz ve mavi detaylar ile çok güzel uyum sağlıyor.
Eğer terakota zeminin parlak olmasını tercih etmiyorsanız, fabrika çıkışı haliyle, yani cilasız olarak da kullanabilirsiniz. Mat görünüm tercih eden okuyucularımız için doğru seçim olacaktır.
Suya da güneşe dayanıklı ahşap zemin de mekanlara sıcak, samimi ve davetkar bir hava vermek için ideal. Lüks bir görünüm yaratmaları da cabası.
Gri ve bej rengi tonlarındaki büyüklü küçüklü doğal taşlar da zemin kaplaması için mükemmel sonuçlar veriyor. Özellikle nispeten uygun fiyatı, sağlamlığı ve şık görünümüyle kayrak taşı en popüler doğal taş zemin kaplama malzemelerinin başında geliyor.
Online olarak alıp kendinizin bile kolaylıkla zemine monte edebileceği dış mekana dayanıklı, ahşap zemin karoları da teras ve balkonlarınıza şipşak şıklık kazandırmak için ideal. Fotoğraftaki örnekte Group Enerji̇ Yapı Dekorasyon tarafından piyasaya sürülen Dectropic balkon – teras ahşap yer karosu modelini görmekteyiz.
Doğal taşların en afilisi mermer de elbette iç mekanlarda olduğu üzere, dış mekanlarda da mükemmel sonuçlar veren bir zemin kaplama malzemesidir. Özellikle krem-bej tonlarında olan bu mermer çeşitleri doğal desenli yüzeyleri sayesinde tozu kiri saklama konusunda da uzman!
Her ikisi de sarı-kahverengi tonlarında olan iki farklı renkteki mermerin birlikte kullanılması ile oluşturulan bu zemin çalışması şık görünümüyle göz dolduruyor. Fotoğraftaki örnekte, ahşap ve ferforje sandalyeler ile taş kaplama sütunlar ve mavi dış cephe badanası ile tam bir tatil havası görüyoruz.
Mükemmel bir görünüm elde etmek için yapılabilecek bir diğer kombinasyon ise mermer ve ahşaptan oluşuyor. Bu iki doğal malzeme dış mekanlara lüks ve elit bir hava kazandırmakla kalmıyor, dayanıklılıkları sayesinde yıllarca da yıpranmadan kullanılma imkanı tanıyor.
Çağdaş mimarinin en popüler renklerinden olan koyu gri ve füme tonları brüt betona benzerliği, üzerinde kullanılan mobilya ve diğer dekoratif aksesuarları ön plana çıkarmaları ve sundukları şık görünüm ile modern bir dekorasyon tercih edecek okuyucularımız için iyi bir seçenek olacaktır.
Biraz daha cesur seçimler yapmaktan çekinmeyen okuyucularımız içinse geleneksel desenlere sahip, el yapımı desenli karoları şiddetle tavsiye edebiliriz. Karakter sahibi mekanlar oluşturmak için bire bir, şık, zarif ve sofistike bir balkon/teras dekorasyonu ile mükemmeller!
Bu yazımızı beğendiyseniz, ’DIY: Sıkıcı bir balkonu şirin bir keyif bahçesine dönüştürün!’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.