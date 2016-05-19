Modern bir prefabrik… Hemen taşınmalık!

Bugünkü yazımıza konu olan proje, Avusturya'nın Konstanz Gölü yakınlarında bulunan Ried köyünde inşa edilen ahşap bir ev. Şahane doğa manzarası ile çevrili konut, modern bir yapı olmasının yanı sıra sürdürülebilir niteliğe haiz bir projedir. Üstelik bunu mümkün olduğunca düşük maliyette gerçekleştirir. Proje sahibi Schroetter Lenzi Architecten, ahşap evi oluştururken başlangıç noktası olarak pratik bir yaşam alanı düşleyerek basit bir yapı tasarladı. Ortaya çıkan sonucu incelediğimizde başarıya ulaştığını hep birlikte göreceğiz. Şimdi turumuza başlayalım.
Oturma odasında mutfağa geçiyoruz. Burası aynı zamanda bir yemek odası. Diğer odada olduğu gibi burada da beyaz duvarlar. Hatta mutfağın tamamı ve yemek takımı da bembeyaz. Özellikle mutfak dolapları ve tezgah pürüzsüz yüzeyleriyle son derece çağdaş görünüyor. Mutfakla uyumlu olarak seçilen yemek takımı ise basit ve şık bir modelden oluşmakta. Her ne kadar odalar genel olarak beyaz duvarları ve açık tonlu mobilyalarıyla aydınlık mekanlar olsa da tüm odalarda belli oranda kontrast sağlanmış. Örneğin yer zemini biraz daha koyu tonlarda. Lamba gibi eşyalarda bilinçli olarak siyah tercih edilmiş.
Eve dışarıdan baktığımızda ilk olarak yeşil çimler üzerinde yüzer gibi göründüğünü fark ederiz. Bunun sebebi evin yer seviyesinden daha yüksekte bulunmasından kaynaklıdır. Fotoğraftan iyi seçilemese de beton kirişler evi yer zemininden yüksekte tutar. Adeta beton basamaklara ahşap bir yapı ilave edilmiş gibi durur. Bu haliyle geometrik açıdan karakterize edilen yapı hiç şüphesiz modern bir tasarımdır. Ahşaptan kaynaklı rustik havayı saymazsak eğer.
Lamine ahşap kaplamaya ek olarak, tasarımda en çok kullanılan malzeme cam. Avrupa'da bunaltan sıcaklar ender görüldüğünden güneşe maruz kalmaktan ötürü endişe duyulmaz. Dolayısıyla pencereler büyük tasarlanabilir. Bu da devasa pencereleri açıklıyor. Pencerelerin yanı sıra binayı çevreleyen doğal ortamla uyumlu olması açısından ahşap malzeme seçilmiş. Ancak doğal ahşap rengi yerine koyu renge boyanarak kırsal yerine modern bir görünüm amaçlanmış. Yalnızca teras ve merdivenlerde alışıldık ahşap tonları kullanılmış. Etraftaki güzel doğa manzarası hesaba katılınca terasın ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Dış cephenin koyuluğuna karşın mekanın içi açık tonlardan ve aydınlık bir ortamdan oluşuyor. Ayrıca bir duvarı boydan boya kaplayan sürgülü cam kapılar ve spot ışıklar sayesinde oda daha da ferah hale gelmiş. Her ne kadar camla kaplı duvar olsa da bahçeye bakan manzaranın kapalı olduğunu fark ediyoruz. Odanın zemin katta olduğu hesaba katılırsa gerek mahremiyet gerekse güvenlik için bahçe duvarları bir ihtiyaç. Oturma odası dekorasyonunda evin kendisi gibi kontrast var. Televizyon ünitesi ve yer zemini nispeten koyu iken duvarlar ve halı açık tonlarda. İnce ve uzun bir oda olduğundan ötürü çok fazla eşya doldurulmamış.
Şimdi de yatak odasındayız. Beyaz duvarlardan beton grisine geçiş var. Yer zemini ise tamamen siyah. Yatağın kendisi de dahil. Ancak yatak örtüleri adeta renk bombardımanı. Yine yatakla uyumlu olarak duvarda küçük renkli resimler bulunuyor. Ancak yatak odasının en şahane özelliği boylu boyunca uzanan bahçeye bakması olabilir. Tamamen cam kaplı duvardan enfes manzara olduğu gibi yatağın karşısında. Bundan daha güzel bir sabah olamazdı.
Son olarak banyoya geçiyoruz. Tamamen camla kaplı duvarlar banyoda da var. Bu pek alışıldık bir görüntü değil. Çünkü banyoda mahremiyete ihtiyaç duyarız. Bu soruna perde ile basit bir çözüm sunulmuş. Böylece dilediğiniz zaman perdeleri çekip arzuladığınız gizliliğe ulaşıyorsunuz. Banyoda büyük küvetle birlikte şeffaf camlı modern bir duş da bulunuyor. Her ne kadar çok büyük bir ev olmasa da banyo alanı oldukça geniş.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Neşeli ve modern bir yaşam’ başlığına göz atabilirsiniz.