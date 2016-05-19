Modern bir prefabrik… Hemen taşınmalık!

Son olarak banyoya geçiyoruz. Tamamen camla kaplı duvarlar banyoda da var. Bu pek alışıldık bir görüntü değil. Çünkü banyoda mahremiyete ihtiyaç duyarız. Bu soruna perde ile basit bir çözüm sunulmuş. Böylece dilediğiniz zaman perdeleri çekip arzuladığınız gizliliğe ulaşıyorsunuz. Banyoda büyük küvetle birlikte şeffaf camlı modern bir duş da bulunuyor. Her ne kadar çok büyük bir ev olmasa da banyo alanı oldukça geniş.

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Neşeli ve modern bir yaşam’ başlığına göz atabilirsiniz.