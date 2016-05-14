Özenli çocuk odalarıyla öne çıkan modern bir daire

Bugün homify 360 sayfamızın konuğu oldukça küçük boyutuna rağmen doğru tasarım sonucu işlevsel be konforlu bir hale getirilmiş, modern, güzel bir daire. Üç adet yatak odasına sahip olan bu dairenin açık planlı bir yaşam alanı bulunuyor. Küçük dairelerde her zaman tavsiye ettiğimiz açık planlı bir mutfak ile yemek ve oturma odaları mekanların ferah bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor. Açık planın elbette kendine göre zorlukları var ancak bunların hiçbiri aşılamayacak türden zorluklar değiller. Mutfağın sürekli göz önünde bulunması ve olası yemek kokuları en yaygın şikayetler ancak yeni moda, derli toplu ve şık bir mutfak tasarımı ve buna ek olarak yeni teknoloji ürünü, kuvvetli ancak oldukça sessiz çalışma becerisine sahip bir aspiratör ve son olarak da iyi bir havalandırma ile üstesinden gelinemeyecek bir problem yok. Küçücük ve boğucu mutfak ve oturma odasından ziyade, üstesinden gelinebilecek bu tür problemler eminim çoğumuz için yeğdir. Birazdan detaylı olarak inceleyeceğimiz bu daire açık renkli dekorasyonu, iki cepheden aldığı doğal gün ışığı, ustaca yapılmış iç tasarımı ile küçük boyutlarının hiçbir dezavantajını yaşamıyor gibi görünüyor. Özellikle iki çocuk odasının dekorasyonu görülmeye değer. Üç yatak odalı bu dairede en küçük yatak odasının ebeveynler tarafından alınması ise ailenin çocuklarına verdiğini değeri gösteriyor diyebiliriz.

Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti olan İjevsk şehrinde bulunan bu dairenin iç tasarımı iç mimarlık firması Design Rules tarafından yapılmış. İskandinav dekorasyon prensibinin çağdaş çizgilerini taşıyan bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.