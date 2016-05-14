Özenli çocuk odalarıyla öne çıkan modern bir daire

Bugün homify 360 sayfamızın konuğu oldukça küçük boyutuna rağmen doğru tasarım sonucu işlevsel be konforlu bir hale getirilmiş, modern, güzel bir daire. Üç adet yatak odasına sahip olan bu dairenin açık planlı bir yaşam alanı bulunuyor. Küçük dairelerde her zaman tavsiye ettiğimiz açık planlı bir mutfak ile yemek ve oturma odaları mekanların ferah bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor. Açık planın elbette kendine göre zorlukları var ancak bunların hiçbiri aşılamayacak türden zorluklar değiller. Mutfağın sürekli göz önünde bulunması ve olası yemek kokuları en yaygın şikayetler ancak yeni moda, derli toplu ve şık bir mutfak tasarımı ve buna ek olarak yeni teknoloji ürünü, kuvvetli ancak oldukça sessiz çalışma becerisine sahip bir aspiratör ve son olarak da iyi bir havalandırma ile üstesinden gelinemeyecek bir problem yok. Küçücük ve boğucu mutfak ve oturma odasından ziyade, üstesinden gelinebilecek bu tür problemler eminim çoğumuz için yeğdir. Birazdan detaylı olarak inceleyeceğimiz bu daire açık renkli dekorasyonu, iki cepheden aldığı doğal gün ışığı, ustaca yapılmış iç tasarımı ile küçük boyutlarının hiçbir dezavantajını yaşamıyor gibi görünüyor. Özellikle iki çocuk odasının dekorasyonu görülmeye değer. Üç yatak odalı bu dairede en küçük yatak odasının ebeveynler tarafından alınması ise ailenin çocuklarına verdiğini değeri gösteriyor diyebiliriz.
Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti olan İjevsk şehrinde bulunan bu dairenin iç tasarımı iç mimarlık firması Design Rules tarafından yapılmış. İskandinav dekorasyon prensibinin çağdaş çizgilerini taşıyan bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.
Işığı en iyi şekilde yansıtacak açık renklerin tercih edildiği mutfak alanında beyaz dolaplar, açık gri duvar badanası ve açık renk ahşaptan masa ve sandalye takımı tercih edilmiş. Son derece sade bir dekorasyona modern stilde sıklıkla gördüğümüz bir detay eklenmiş: Mekanın yıldızı olacak dekoratif bir parça. Bu da fotoğrafta açıkça görülebilen göz alıcı, modern bir avize.
Ufak bir kanape ve bir de çalışma masasının yerleştirildiği küçük oturma odasında yedekte bulunan ahşap sandalyeler duvara monte edilerek dekorasyonun bir parçası haline getirilmiş. Koyu renkli perdeler yalnızca tek bir cephede kullanılarak bu açık renkli mekanda kontrast yaratması sağlanmış; modern stilde sıklıkla karşılaştığımız bir başka detay.
Evin en büyük yatak odaları çocuklar için ayrılmış ve bu odalar yaşam alanında kullanılan renk yelpazesinin oldukça dışında, pastel ancak cıvıl cıvıl renklerle dekore edilmiş. İki çocuk odasından birinde sarı duvar, puantiyeli duvar, mavi perdeler ve kırmızı dekoratif detaylar tercih edilmiş.
Diğer çocuk yatak odasında ise beyaz badana ile sarı, yeşil ve mavinin daha koyu bir tonunda dekokasyon tercih edilmiş. Duvarın yarısına kadar bej ve mavi tonlarında çizgili bir duvar kağıdı yapıştırılmış. Tıpkı diğer çocuk yatak odasında olduğu üzere, bu odada da yatağa ve giysi dolabına ek olarak bir çalışma masası, bir de oyuncak rafı bulunuyor. Ayrıca bu odada bir de oyun alanı mevcut.
Fotoğraftan da görüldüğü üzere, evin en ufak yatak odası ebeveyn odası. Ufak tip bir çift kişilik yatak duvar dibine yerleştirilmiş, karşı duvar boyunca ise geniş bir gardırop bulunuyor. Yatağın ayak ucunda bir çalışma masası bulunuyor.
Oda oldukça küçük ancak bir avantaja sahip; o da bir duvar boyunca devam eden geniş penceresi ve balkona açılan cam kapısı. Bol bol doğal gün ışığı almasını sağlayan bu cephe odanın son derece ferah olmasının başlıca nedeni. Ayrıca, tüm tavan boyunca yerleştirilmiş olan ankastre aydınlatma da koyu gölgelerin oluşmasını engelliyor.
Banyo da evin diğer odaları gibi oldukça küçük ancak kullanılan doğru renk yelpazesi sayesinde son derece ferah ve şık.
Çocuk odaları ile öne çıkan bu daireyi tanıttığımız yazımızı beğendiyseniz, ’Çocuk odası dekorasyonunda neleri dikkate almalıyım?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.