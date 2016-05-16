Tek katlı, çatılı, modern bir konut

Homify 360 için bu yazımızda sizlere bakımlı ve geniş sayılabilecek bir bahçenin içerisine inşa edilmiş, çatılı ve tek katlı bir aile evi tanıtacağız. Polonya'da bulunan Biuro Projektowe MTM adlı mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu basit ev, hem iç mekan tasarımı ile hem de dış görünümü ile beğeninizi kazanacak. Dış cephesinde beyaz rengin tercih edildiği gri çatılı bu evin bakımlı bir bahçesi ve taş malzemelerden üretilmiş şık detayları bulunuyor. Eğer siz de aileniz için böyle bir konut hayal ediyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz. Modüler evlerin yalın biçimlerini örnek almış bu sade yapıda ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz.

Sade ve modern yapılar ilginizi çekiyorsa ve daha fazla örnek görmek istiyorsanız “Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.