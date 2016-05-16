Tek katlı, çatılı, modern bir konut

Homify 360 için bu yazımızda sizlere bakımlı ve geniş sayılabilecek bir bahçenin içerisine inşa edilmiş, çatılı ve tek katlı bir aile evi tanıtacağız. Polonya'da bulunan Biuro Projektowe MTM adlı mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu basit ev, hem iç mekan tasarımı ile hem de dış görünümü ile beğeninizi kazanacak. Dış cephesinde beyaz rengin tercih edildiği gri çatılı bu evin bakımlı bir bahçesi ve taş malzemelerden üretilmiş şık detayları bulunuyor. Eğer siz de aileniz için böyle bir konut hayal ediyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz. Modüler evlerin yalın biçimlerini örnek almış bu sade yapıda ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz.
Sade ve modern yapılar ilginizi çekiyorsa ve daha fazla örnek görmek istiyorsanız “Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Zemininde taş ve çimen alanlar bulunduran bu bakımlı bahçe evin ilk bakışta dikkat çeken özelliği oluyor. Şık bahçesinin yanı sıra beyaz dış cephesi ve taş malzeme kullanılarak tasarlanan bölümleri ile de dikkat çekiyor. Evin olukça sağlam ve modern görünüme sahip bir de çatısı bulunuyor. Bahçesi, çatısı, verandası ve garajı ile bu muhteşem ev, çok geniş bir alana sahip olmamasına karşın bir evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bütün detaylara sahip.
Zemin, tavan, duvar, kapı ve pencerelerde kullanılan beyaz tonlarının, evin göz alıcı ferahlığının sırrı olduğunu söyleyebiliriz. Açık renkli ve yansıtıcı yüzeyleri bol bol kullanan mimarlar evin aydınlatma sorununu en iyi şekilde çözmüşler. Güçlü ışıklandırmalar ile de desteklenen bu aydınlatma eve hem modern hem de şık bir hava kazandırmış. Dekorasyonda kullanılan mobilyaların modern çizgileri bu aydınlık fon ile son derece uyumlu.
Dekorasyonda ahşap, cam, lake, metal, deri gibi birçok farklı materyalden yararlanılmış. Başarılı bir uyum içerisinde kullanılan bütün bu malzemeler dekorasyona modern stilin en belirgin özelliklerini kazandırmış. Ahşap ve lake dolapların kullanıldığı bu açık mutfak hem renk dengesi hem de modern stili ile dikkat çekiyor. Açık mutfağın bar masasının hemen yanında bulunan yemek alanı ise, deri ve camın birleştirildiği bir dizayna sahip. Şık beyaz tabureler ve elegant aydınlatma ögeleri de dekorasyonda göze çarpan detaylar.
Mutfak dekorasyonunda şıklık ve modernlik gibi özelliklerin yanı sıra fonksiyonellik de göze çarpıyor. Bol sayıda depolama alanının bulunduğu bu modüler mutfak dekorasyonu kullanışlı bir mutfakta bulunması gereken bütün özelliklere sahip. Beyaz dolaplar, siyah tezgah ve ahşap detaylarda, oldukça popüler bu üçlünün son derece özgün bir formda kullanıldığını görebilirsiniz.
Açık mutfak, oturma odası ve yemek odasının bulunduğu bu geniş alan bahçeye bakan geniş cam kapıları ile mükemmel bir ferahlığa sahip. Dekorasyonda kahverengi, beyaz ve siyah renklerin hakimiyeti göze çarpıyor. Bunun yanı sıra deri, cam, ahşap ve metal ögeler de dikkat çekiyor. Modern stilde dekore edilmiş bu alan konforu ve şıklığı bir arada sunan özgün bir tasarıma sahip.
Evin girişinde bu kolonda şık bir dikey bahçe uygulamasına yer verilmiş. Yeşilin farklı tonlarındaki bitkilerle ahşap bir çerçeve içerisine uygulanan bu dikey bahçe evin antresine muhteşem bir canlılık kazandırmış. Taze ve iç açıcı bir dekorasyon için daha iyi bir fikir olamazdı.
Evin diğer alanlarında olduğu gibi banyoda da ahşap, cam ve metal ögelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yine siyah ve beyaz renklerin ahşap ile buluşturulduğu bir dekorasyon görüyoruz. Ancak bu defa tasarıma farklılık ve canlılık katan bir detay göze çarpıyor. Banyonun duş kabininde bulunan çiçek desenli duvar dekorasyonu banyonun havasını tamamen değiştirmiş.