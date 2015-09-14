Pırıl pırıl bir apartman dairesi

Sayfalarımızda sık sık yer verdiğimiz ve oldukça ilgi gören homify 360° yazılarımızda sizlerle dünyanın farklı ülkelerindeki göz kamaştırıcı dekorasyonları ziyaret ediyoruz. Bugün de stil sahibi iç mekanlarıyla öne çıkan mütevazi bir mimariye sahip olan iki katlı bir ev projesine konuk olmak için Barcelona'ya gideceğiz. İç yaşam alanlarının dekorasyonları GPA Arquitectura isimli firmanın mimarları tarafından dizayn edilmiş olan bu projenin yer aldığı bina 1920'de inşa edilmiş ve yenilenmiş. Binanın eski halinde yalnızca tek kat kullanılıyormuş ve giriş katı garaj ve atölye olarak ayrılmış. Yenilenmiş projede ise tüm binanın içi bambaşka bir anlayış ve tarzla dizayn edilerek giriş katı ortak yaşam alanlarına, ikinci kat ise yatak odalarına ayrılmış. Evin her yaşam alanında çeşitli yapısal elementler kullanılsa da bu elementlerin her zaman dengeli ve modern kullanımı ön planda tutulmuş. Bu güzel ev tasarımının hem içini hem de dışını inceleyeceğiz.
Binanın yanında bulunan komşu evlerin de yapısına uygun olarak evin dış cephesinde malzemelerin modern bir tarzla kullanılması dikkat çeken tasarım unsurlarından biri. Kireç taşından duvarlar sıradan yapılara göre çok daha elegan ve görkemli bir atmosfer yaratıyor. Dahası, binanın ikinci katının sokağa bakan cephesi, Akdeniz tarzı bir dokunuşla, evi daha sıcak tutmak ve ısı yalıtımı sağlamak için ahşap bir platformla kaplanmış.
Evin arka cephesinde küçük bir verandayla karşılaşıyoruz. Bu veranda yapısı itibariyle hem evin dışarıyla temasını sağlıyor, hem de yüksek duvarları sayesinde mahremiyeti koruyor. Her ne kadar oldukça dar bir alana konumlanmış olsa da kot farkından ötürü yan binanın çatısıyla bitişik olan bu veranda alanı klostrofobik ya da boğucu değil, aksine aydınlık, havadar ve ferah.
Eve küçük ama konforlu verandasından iyice yaklaşıyoruz. Duvarlarda ve kapılarda aydınlık ve açık renkler seçilerek ortamın havadar yapısına katkıda bulunulmuş. Buna ek olarak, zeminde ahşap kullanılması da sıcak ve samimi bir etki yaratıyor. Verandaya yerleştirilen bitkiler sıcak yaz gecelerinin keyfini arttıran hem estetik hem de hayat dolu tasarım unsurları. Verandanın sürgülü kapılarının ardında ise oturma odası bulunuyor. Buyurun birlikte oturma odasına ve diğer yaşam alanlarına doğru ilerleyelim.
Binanın eski halinde atölye olarak kullanılan bölümler yenilenmiş dekorasyon ve iç mimari tasarımla artık evin en görünür yaşam alanı haline gelmiş ve oturma odasına dönüşmüş. Giriş katın tamamında, duvarların olmadığı, mutfağın, yemek alanının, holün ve oturma odasının iç içe geçtiği açık bir yaşam alanı dizayn edilmiş. Mutfak alanını yakından gördüğümüz bu açıda ham tuğladan örülmüş duvar ve yanında yer alan endüstriyel tasarımlı mutfağın bir araya gelmesiyle oluşan şık, minimalist ve eklektik tarz dikkatimizi çekiyor. New York stili evlerde gördüğümüz iç mekan tasarımlarını andıran bu dizaynda beyazın yoğun olarak kullanılması bu aydınlık ve modern alana karakter de kazandırıyor.
Giriş kattaki beyaz hakimiyetini yumuşatan ve onu kişiselleştiren ve doğal bir etki yaratan bir diğer yapısal tasarım unsuru da ikinci kata uzanan ahşap merdivenler. İki duvar arasına yerleştirilmiş olan merdivenler sade, yalın ama bir o kadar da kendisini hissettiren bir tasarıma sahip.
Giriş katında gördüğümüz beyaz ağırlıklı aydınlık ve ferah atmosfer ikinci kattaki odalarda da devam ediyor. Ama giriş kattaki açık alan yerine, sürgülü kapılar yardımıyla kolayca birbirlerine bağlanan oda tasarımları tercih edilmiş. Resimde gördüğümüz ebeveyn yatak odası da yine hafif ve kullanışlı sürgülü kapılarla banyoya ve giyinme odasına bağlanıyor.
Bu evi beğendiyseniz homify 360°: Yeniden yaratılan teraslı ev isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz ev projesi de ilginizi çekebilir.