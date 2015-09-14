Pırıl pırıl bir apartman dairesi

Sayfalarımızda sık sık yer verdiğimiz ve oldukça ilgi gören homify 360° yazılarımızda sizlerle dünyanın farklı ülkelerindeki göz kamaştırıcı dekorasyonları ziyaret ediyoruz. Bugün de stil sahibi iç mekanlarıyla öne çıkan mütevazi bir mimariye sahip olan iki katlı bir ev projesine konuk olmak için Barcelona'ya gideceğiz. İç yaşam alanlarının dekorasyonları GPA Arquitectura isimli firmanın mimarları tarafından dizayn edilmiş olan bu projenin yer aldığı bina 1920'de inşa edilmiş ve yenilenmiş. Binanın eski halinde yalnızca tek kat kullanılıyormuş ve giriş katı garaj ve atölye olarak ayrılmış. Yenilenmiş projede ise tüm binanın içi bambaşka bir anlayış ve tarzla dizayn edilerek giriş katı ortak yaşam alanlarına, ikinci kat ise yatak odalarına ayrılmış. Evin her yaşam alanında çeşitli yapısal elementler kullanılsa da bu elementlerin her zaman dengeli ve modern kullanımı ön planda tutulmuş. Bu güzel ev tasarımının hem içini hem de dışını inceleyeceğiz.