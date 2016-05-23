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Kullanılmayan bir çatının vahaya dönüşümü

ümit atdağ ümit atdağ
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Homify, bu gün sizi kullanılmayan ve atıl durumda bulunan bir çatının yenileme çalışmaları sonucu bir vahaya dönüşmesine ve yeni halinin insanları nasıl büyülemesine  şahit olmanızı sağlıyor. Boş boş duran çatının bahar ve sıcak yaz aylarında nefes alabildiğiniz bir alan haline getirmeniz ve bahar aylarında akşam keyfi için ideal bir alan haline getirilmesi için tasarımdan planlamaya kadar her detayın önemli olduğunu bir kez daha göreceksiniz. Bu evimizin çatısı ne kadar küçük olsa da boyutlandırmaya bağlı teras planlaması yapılarak bir vahanın nasıl ortaya çıkarıldığını görecek ve evinizin çatısını açık bir teras haline getirmek için kolları sıvayacaksınız. Bu tür bir çatının veya terasın İspanya genelinde benzer bir örneği olmadığı gibi bu çatı türlerinin kullanımı da hiç yaygın değildir. Myhomedesign tarafından yapılan bu yenileme çalışması homify farkı ile sizlere sunuyoruz.

Boyutlandırma

homify Düz çatı
homify

homify
homify
homify

Bu yenileme çalışması için öncelikle mimarlık ofisi tarafından boyutlandırma yapılmıştır. Çatının kullanılabilir tüm alanları ölçülerek planlama öncesinde çatıda yer alan sutünların ve detayların teras dekorasyonu içerisinde nasıl kullanacağına karar verilmiş. Bu çalışma ile terasın maksimum fonksiyonel olması ve işlevselliği ile yaşam alanı haline gelmesi sağlanmış.

Harika bir teras

homify Düz çatı
homify

homify
homify
homify

Binanızın üzerinde işlevsel bir teras  yaratmak için  yeterli geniş bir alan oluşturmalısınız. Yeterli geniş alanın oluşması için yapacağınız boyutlandırma çalışması ile dekorasyona karar vermelisiniz.Resimdeki gibi işlevsel bir teras oluşturmak için öncelikle teras mobilyalarının  rahat bir hareket alanı bırakacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Ancak bu sayede terasınız işlevsel ve rahatça yaşayabileceğiniz bir teras haline gelecektir.

Yaşam alanı

homify Düz çatı
homify

homify
homify
homify

Teras dekorasyonunda dokular, renkler, peyzaj düzenlemesi gibi etkenler  kullanıcılar için çok önemlidir. Terasın bir yaşam alanı olması ve konfor akımından üst düzey bir teras ortaya çıkarılması için egzotik bir dokunuş şarttır. Resimde yer alan teras dekorasyonunda olduğu gibi zemin kaplaması olan ahşaplar ve teras mobilyalarının renkleri özellikleri ve desenleri birebir aynı yapılarak  çok şık ve estetik yaşan alanı oluşturulmuş. Yaşam alanı üzerine yapılan gölgelik çalışması  güneş ışınlarını keserek yaşam alanının maksimum verimli olmasını sağlamış.

Peyzajın şıklığı

homify Düz çatı
homify

homify
homify
homify

Teras dekorasyonun görselliği kadar bir yaşam alanı olarak doğallığı da önemli olduğu için teras renkleri ile uyumlu renklerde saksılar seçilmiş ve yeşil bodur bitkiler mobilyalar çevresine konulmuş. Açık hava ve yeşil bitkiler birleşiminden çok keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir teras ortaya çıkarılmış. Çatının sutün ve kolonlarının renklerine müdahale edilmeden teras içerisine kullanılması iki farklı rengin çok uyumlu bir şekilde dekore edilmesi sonucu zarafeti en üs seviyede olan teras ortaya çıkarılmış.

Şık ve zarif

homify Düz çatı
homify

homify
homify
homify

Başlangıçta boş bir alan olan teras zeminin ahşap kaplanması, üst örtüsünün gölgelik çalışması ie kapatılması ile işlevsel bir teras haline getirilmiş. Teras mobilyaları uyumlu renklerden tercih edilerek görkemli ve şık bir teras yapılmış. Teras için titiz bir peyzaj çalışması yapılarak şık ve zarif bir teras ortaya çıkarılarak ev sahibinin bahar aylarında bahar havasının tadını çıkarmasına imkan sağlanmış.

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