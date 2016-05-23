Kullanılmayan bir çatının vahaya dönüşümü

Homify, bu gün sizi kullanılmayan ve atıl durumda bulunan bir çatının yenileme çalışmaları sonucu bir vahaya dönüşmesine ve yeni halinin insanları nasıl büyülemesine şahit olmanızı sağlıyor. Boş boş duran çatının bahar ve sıcak yaz aylarında nefes alabildiğiniz bir alan haline getirmeniz ve bahar aylarında akşam keyfi için ideal bir alan haline getirilmesi için tasarımdan planlamaya kadar her detayın önemli olduğunu bir kez daha göreceksiniz. Bu evimizin çatısı ne kadar küçük olsa da boyutlandırmaya bağlı teras planlaması yapılarak bir vahanın nasıl ortaya çıkarıldığını görecek ve evinizin çatısını açık bir teras haline getirmek için kolları sıvayacaksınız. Bu tür bir çatının veya terasın İspanya genelinde benzer bir örneği olmadığı gibi bu çatı türlerinin kullanımı da hiç yaygın değildir. Myhomedesign tarafından yapılan bu yenileme çalışması homify farkı ile sizlere sunuyoruz.