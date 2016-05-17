Küçük avlular için 7 muhteşem dekorasyon önerisi

İş ya da okulun yorucu ve stresli havasından kurtulup eve geçtiğinizde kendinizi huzurlu bir bahçenin kollarına bırakmak istemez miydiniz? Eğer evinizde küçük de olsa bir bahçeniz, avlunuz, terasınız ya da verandanız varsa birkaç kolay dekorasyon önerisi ile o alanı bir cennet bahçesine çevirebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı avlu dekorasyonu için küçük ama etkili önerilere ayırıyoruz. Ne kadar bakımsız görünürse görünsün evinizde bu amaçla değerlendirilebilecek bir alan varsa mutlaka değerlendirin. Bakım ve tadilat ilk başta gözünüzü korkutabilir ama dekorasyondan sonra, o muhteşem bahçede akşam çayınızı yudumlayıp yorgunluk atarken uğraşınıza değdiğini göreceksiniz.

Bahçe bakımı özellikle de bitki ve çimenlerle baş etmek size zor görünüyorsa ve bu konuda masrafa girmek istemiyorsanız “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımızda işinize yarayacak fikirler bulabilirsiniz.