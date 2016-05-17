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Küçük avlular için 7 muhteşem dekorasyon önerisi

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Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
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İş ya da okulun yorucu ve stresli havasından kurtulup eve geçtiğinizde kendinizi huzurlu bir bahçenin kollarına bırakmak istemez miydiniz? Eğer evinizde küçük de olsa bir bahçeniz, avlunuz, terasınız ya da verandanız varsa birkaç kolay dekorasyon önerisi ile o alanı bir cennet bahçesine çevirebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı avlu dekorasyonu için küçük ama etkili önerilere ayırıyoruz. Ne kadar bakımsız görünürse görünsün evinizde bu amaçla değerlendirilebilecek bir alan varsa mutlaka değerlendirin. Bakım ve tadilat ilk başta gözünüzü korkutabilir ama dekorasyondan sonra, o muhteşem bahçede akşam çayınızı yudumlayıp yorgunluk atarken uğraşınıza değdiğini göreceksiniz.

Bahçe bakımı özellikle de bitki ve çimenlerle baş etmek size zor görünüyorsa ve bu konuda masrafa girmek istemiyorsanız “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımızda işinize yarayacak fikirler bulabilirsiniz.

1. Duvar dekorasyonu için yaratıcı fikirler

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Modern Bahçe
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Bahçe veya avlunuz ne büyüklükte olursa olsun etrafının duvar ya da çitlerle çevrili olması size çok daha güvenli ve rahat bir kullanım alanı sunacaktır. Bu nedenle işe duvar dekorasyonu fikirleri edinerek başlayabilirsiniz. Bahçe ve avlular için duvar dekorasyonu fikirlerine dikey bahçe uygulamaları, sarmaşıklar ya da ahşap çitlerle başlayabiliriz. Özellikle dikey bahçe uygulamaları daha yeşil bir bahçenin ve daha fazla bitkilendirilmiş alanın altın anahtarıdır. Duvar yüzeyine uygulanan drenaj ve tohum tabakası gibi birkaç farklı katmandan oluşan dikey bahçeler duvarlarınızda da bitki ve çiçek yetiştirmenize olanak sağlar. Ya da bu dekorasyonda olduğu gibi duvarlarınızı tamamen sarmaşıklarla da kaplayabilirsiniz.

2. Bahçe mobilyaları

Black Wicker Chair homify BahçeMobilyalar
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Dekore edeceğiniz alanın genişliği ve diğer mimari özellikleri ne olursa olsun şık bahçe mobilyaları ile güzelleştirilemeyecek dekorasyon yoktur. Bambu, rattan, hasır ya da ahşap gibi malzemelerden üretilen şık bahçe mobilyaları ile bahçe, veranda, teras ve avlu gibi alanlarınızı en kolay ve ekonomik yoldan dekore edebilirsiniz.

3. Renkli saksı ve süs bitkileri ile cıvıl cıvıl bir bahçe

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Küçücük bir balkonu bile cennete çevirmenin en kolay yolu saksılar ve çiçeklerden geçiyor olabilir. Cıvıl cıvıl renkleri ve taze görünümleri ve mis gibi kokularıyla onlarca farklı süs bitkisini saksılarda yetiştirerek dekorasyonlarınıza canlılık ve güzellik kazandırabilirsiniz. Ayrıca bunun için büyük masraflar yapmanıza da gerek yok, eski mutfak kaplarınızı hatta kullanılmayan kovalarınızı bile saksı olarak değerlendirebilirsiniz. Farklı renklere boyayıp içerisine sevdiğiniz bir bitkiyi ekmek yeterli olacaktır.

4. Aynalar

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Nasıl küçük bir odayı daha geniş göstermek için aynalardan faydalanıyorsak bahçe ve avlularda da aynı özellikten yararlanabiliriz. Bahçe duvarlarınızı farklı çerçevelerle kaplanmış aynalarla süsleyebilir ve daha geniş görünen mekanlara kavuşabilirsiniz. Üstelik oldukça farklı ve otantik bir dekorasyona sahip olmak da cabası.

5. Aydınlatma ögeleri

Interorganic, Interiorganic Interiorganic BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Interiorganic

Interiorganic
Interiorganic
Interiorganic

Açık hava aydınlatması en az iç mekan aydınlatması kadar önemli bir mevzu. Farklı ve natürel özellikte ürünlerden imal edilen bahçe aydınlatmaları avlu ve teras gibi alanlara sıra dışı özellikler kazandırabiliyor. Kabak lambalar, kağıt fenerler, aromatik mumlar ya da renkli ledler ile aydınlatılmış bahçeler size bambaşka bir dünyanın huzurunu yaşatabilir.

6. Ahşap duvar çitleri

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Modern Bahçe
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Duvar dekorasyonu için verilebilecek en güzel önerilerden biri de ahşap duvar çitleri olabilir. Etrafı çevrili bir alan oluşturmayı düşünüyorsanız beton duvarlar ya da metal çitler yerine bu ahşap çitleri tercih ederek çok daha doğal görünümlü ve sıcak bir ortam yaratabilirsiniz. Cue & Co of London adlı firma tarafından yapılmış bu dekorasyon küçük ama mükemmel bir avlu örneği.

7. Dekoratif ögeler

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Bahçe ya da avlunuzu güzelleştirmek için sadece bitkiler ve mobilyalardan değil birçok farklı ögeden yararlanabilirsiniz. Örneğin bu dekorasyonda kullanılan orta şömine avluya sıra dışı bir güzellik kazandırmış. Siz de zevkinize göre süs havuzlarından, heykellerden, taş ocak veya barbekülerden dekoratif amaçla yararlanabilirsiniz.

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