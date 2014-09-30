10 özgün kanepe fikri

Oturma odası hem evin en çok zaman geçirilen kısımlarından biri, hem de bir anlamda vitrinidir. Yorucu bir günün ardından rahatlamak için burayı kullanır, soğuk bir Pazar gününü evinizin sıcaklığında geçirmeye karar vermişseniz vaktinizin çoğunu burada harcar ve en önemlisi de eve gelen konuklarınızı burada ağırlarsınız. Oturma odasının atmosferini belirleyen en önemli unsur ise adı üstünde buraya koyacağınız oturma grubudur. İş oturma grubuna gelince elbette kanepeye ya da bir koltuk takımına bağımlı değilsiniz. homify portalına şöyle bir göz attığınızda oturma grubu anlamında birçok orijinal seçenek ve fikir göreceksiniz.

Buna rağmen çoğumuz hâlâ hem rahatlığından, hem de sadece oturmaya değil ayaklarımızı uzatıp keyif çatmaya da yaradığı için oturma grubu terchimizi ikili, üçlü ya da daha büyük kapasiteli köşe kanepelerinden yana kullanıyoruz. Ancak söz konusu kanepe olunca da artık basit çekyatların ya da Kayseri işi klasik koltukların ötesinde inanılmaz çok sayıda tercihe sahipsiniz. Bugunkü yazımızda size fikir verebilmesi için 10 özgün kanepeyi derledik. İşte oturma grubunu değiştirmek isteyenlere ilham vermesi için o kanepeler: