10 özgün kanepe fikri

Oturma odası hem evin en çok zaman geçirilen kısımlarından biri, hem de bir anlamda vitrinidir. Yorucu bir günün ardından rahatlamak için burayı kullanır, soğuk bir Pazar gününü evinizin sıcaklığında geçirmeye karar vermişseniz vaktinizin çoğunu burada harcar ve en önemlisi de eve gelen konuklarınızı burada ağırlarsınız. Oturma odasının atmosferini belirleyen en önemli unsur ise adı üstünde buraya koyacağınız oturma grubudur. İş oturma grubuna gelince elbette kanepeye ya da bir koltuk takımına bağımlı değilsiniz. homify portalına şöyle bir göz attığınızda oturma grubu anlamında birçok orijinal seçenek ve fikir göreceksiniz.
Buna rağmen çoğumuz hâlâ hem rahatlığından, hem de sadece oturmaya değil ayaklarımızı uzatıp keyif çatmaya da yaradığı için oturma grubu terchimizi ikili, üçlü ya da daha büyük kapasiteli köşe kanepelerinden yana kullanıyoruz. Ancak söz konusu kanepe olunca da artık basit çekyatların ya da Kayseri işi klasik koltukların ötesinde inanılmaz çok sayıda tercihe sahipsiniz. Bugunkü yazımızda size fikir verebilmesi için 10 özgün kanepeyi derledik. İşte oturma grubunu değiştirmek isteyenlere ilham vermesi için o kanepeler:
İlk kez 2014 yılında Londra Tasarım Festivali'nde görücüye çıkan bu kanepe, modern ama aynı zamanda rahat bir alternatif isteyenler için ideal mobilyaymış gibi görünüyor. Yuvarlak hatlara sahip olan ve dışındaki kaplama malzemesi isteğe göre kumaş ya da deri olarak değişebilen parçanın en önemli özelliği modern kanepelerdeki trendin aksine gayet geniş bir oturma alanı sunması ve vaât ettiği rahatlık.
İşte muhtemelen köşe başındaki mobilyacınızda aslı göremeyeceğiniz türden ilginç bir kanepe daha. Gerek yastık ve kumaşların renkleri arasındaki müthiş uyum ve soluk renklerin verdiği rahatlık, dinginlik hissi, gerekse de loft tarzı açık bir salonda kanepenin mecbur kıldığı tek yöne oryantasyon hissini tamamen ortadan kaldırmasıyla konuklarınızı hayran bırakacak bir kanepe.
Bu kez daha küçük oturma odaları ya da stüdyo daireler için hem yer tasarrufu sağlayacak, hem de çok şık bir görüntü sunacak bir alternatifle karşı karşıyayız. Moderne yeni ve minimalist bir yorum getiren kanepe hem iki kişinin oturabilmesi, hem de tek kişinin rahatça yatıp kitap okuyabilmesi ya da televizyon seyredebilmesi için ideal. Ayrıca tarzı ve rengi itibarıyla hem modern, hem rustik, hem de minimalist bir oturma odasına uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip.
İşte evinde çılgın fikirleri seven ve mobilyaları kendi kişisel damgasını taşısın isteyenler için eşsiz bir kanepe alternatifi. Sanki hava duruyormuş ya da engin okyanuslarda süzülüyormuşçasına hafif görünen bu enteresan mobilya gerek insanın gözlerini ayıramadığı deseni, gerekse de müthiş çarpıcı minimalizmiyle devasa bir salonda bile tüm ilgiyi üzerine çekme potansiyeli taşıyan bir kanepe.
Zengin kalkışı deriz hani, aniden kalkıp giderse konuklarımız. Böyle bir kanepede oturuyorlarsa, bunun pek mümkün olmayacağı söylenebilir. Evinizde klasik bir hava istiyor, ama çok da abartmak istemiyorsanız, deriden şaşmayıp hem konfor, hem de estetik olarak hiçbir kusuru bulunmayan böyle bir kanepe bütün dertlerinizi çözebilir.
Modern tasarımla klasik bir kaplama unsurunun, iddialı bir renkle bileşimi nerede olursa olsun gözlerinizi alamayacağınız bu kanepeyi ortaya çıkarmış. Hem küçük, hem de büyük oturma odalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu enteresan kanepe, tamamıyla yuvarlak hatlarıyla belli bir sıcaklık ve rahatlık hissi de vermiyor değil.
Herhangi bir oturma grubu sadece bir dekoratif unsur olmadığı için, tek başına tasarım değil, rahatlık da bunların seçiminde önemli bir kriter haline geliyor. İşte bu ikisini birden gözetenler için içine gömülüp güzel dakikalar geçirebileceğiniz, bir daha kalmak bile istemeyeceğiniz bir oturma grubu. Biraz hantal durduğu için küçük oturma odalarına uymayabilir ama geniş alana sahip olanlar için hem rahat, hem de çok şık bir kanepe olduğu kesin.
Neredeyse 70'li yılların retro mobilyalarından esintiler taşıyan bu çok enteresan kanepe, geometrik, köşeli eşyalara ilgisi olanlar için rüya gibi bir alternatif. Gerek kumaşın renginin ahşap aksamın kenarlarında devam etmesiyle, gerek sehpa olarak kullanılabilecek iki yandaki çıkıntı tahtalarıyla, gerekse de retor havasıyla bir dağ evinde ya da yazlık evinde ideal kanepe olarak düşünülebilir.
Herkesin oturma odası hipodrom gibi olmayabilir elbette ya da herkes evinde misafir ağırlamak istemeyebilir. İşte tercihleri bu yönde olanlar için enteresean bir parça. Ne tam anlamıyla kanepe, ne de çekyat diyebileceğimiz bu göz alıcı parça, tam da fotoğraftaki gibi küçük ama zevkle döşenmiş bir salonda aranan mobilya olabilir. Bu örnekte, kanepenin, siyah tonlarının ağırlıkta olduğu salona nasıl taze ve iç açıcı bir hava kattığını da dikkat çekmek isteriz.
Her şeye rağmen klasikten vazgeçmeyen, derinin şıklığını ve rahatlığını hiçbir şeye değişmem diyenler için de alternatifler mevcut tabii ki. İşte buradaki gibi klasik tonlara sahip bir eve hem hava katacak, hem de onu en iyi şekilde tamamlayacak, küçük ama rahatlığıyla dikkat çeken bir kanepe.
Siz bu kanepelerden en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.