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Kır evinin çarpıcı ve büyüleyici dekorasyonu

ümit atdağ ümit atdağ
Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Evler
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Günümüzde modern yaşam koşullarının ve şartlarının sağlanması için çok titiz çalışmalar yapılmakta ve ev sahipleri için ideal yaşam koşulları oluşturulmaktadır. Şehir merkezlerinde çalışmalar bu kadar kolay yapılırken dağ ve kır evlerinde çalışmalar bu kadar kolay olmamaktadır. Kır evi dekore ederken dış çevreyi de dekorasyonun bir parçası gibi düşünmek zorundasınız. Homify bu gün bir kır evinin nasıl dekore edilerek görsel ve büyüleyici bir kır evi olduğuna şahit olmanız için sizi bir çiftlik içinde yer alan kır evine götürüyor. 1840 yılında inşa edilmiş olan bu kır evi Almanya'nın Hamburg şehrinin yüz km dışında yer alıyor. Orijinal rengi korunarak çok az değişiklikle dekorasyon yapılmış.  Evimiz ormanın içinde yer aldığı için yangın tehlikesi  handikap olarak karşımıza çıkmış.  Bu nedenle evin elektrik tesisatı baştan sona değiştirilmiş. Evin tamamı modernist düşünceye göre dekore edilmiş ve ortaya muhteşem ve görsel açıdan kusursuz bir kır evi çıkarılmış. Mimarlık ofisi uzmanlarından Bernd Lietzke, evin duvarlarının cazibesini koruyarak özgün bir dış cepheye sahip olmasını sağlamış ve evin tüm cazibesi yeniden yansıtılmış.

Modern saman çatı

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Evler
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Eski binanın çatısı, özgün olarak yeniden yapılmış. Geleneksel yalıtım malzemesi olan saman preslenerek bir katman haline getirilip çatı kaplanmış. Çatının altında kalan orijinal Prusya duvarı ile ahşap iç içe geçirilmiş ve ortaya resimdeki gibi büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu ev çıkarılmış. Bu tip kır evlerinin çatı katları da kullanılabilsin diye oda yükseklikleri yaşam koşullarına uygun olacak şekilde alçaltılmış. Profesyonel ekip sayesinde yeni ev saman , saz ve ahşap malzemeler ile çok estetik bir görünüme kavuşmuş.

Işığın iç yolu

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Çalışma Odası
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Bahçenin güney cepheye yer  alması nedeniyle güney cephe tamamen pencereler ile çevrilmiş ve güneş ışığının , bahçenin güzelliğinin evin iç kısımlarına ulaşması sağlanmış. İç mekanlar ve güney cepheye bakan odaların duvarları açık beyaz renkler ile boyanarak iç mekanların daha aydınlık olması sağlanmış. Resimdeki geniş koridorda yer alan tüm duvarlar ve ahşaplar beyaza boyanarak evin bu bölümünün doğal aydınlığa sahip olması sağlanmış.

Modern mutfak

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Mutfak
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Mutfak bölümü oldukça modern bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz duvarlar Ahşaplar ile doğal ve estetik bir görünüme kavuşmuş. Modern ahşap duvar rafları  ve ahşap yemek masası mutfağa görsellik kazandırmış. Mutfak adası şeklinde yapılan mutfak geniş alanın dolu ve modern görünmesini sağlamış.

Romantik yemek odası

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Yemek Odası
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Yemek odası mutfağın bir köşesine ayrı bir bölüm şeklinde dekore edilmiş. beyaz duvarlar içinde doğal ahşap yemek masası ile romantik bir köşe oluşturulmuş. Akşam yemekleri veya özel gecelerde bu alan bir romantizm  köşesi olarak da kullanılabilir.

Çarpıcı merdiven

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Üst kata ulaşım için kullanılan merdiven 19 yy yapılmış ve özgünlüğü korunarak günümüze uyarlanmış. Çarpıcı bir tasarıma sahip olan bu merdivenin renkleri de korunarak eve farklı bir hava kazandırması sağlanmış.  Ahşap malzemenin tasarım olarak çok çarpıcı bir şekilde uyarlanması bu kır evinin modern ve çağdaş bir ev olmasına katkıda bulunmuş.

Özel yaşam alanları

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Yatak Odası
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Evin alt katı yaşam alanları üst katı ise özel yaşam alanı olarak dekore edilmiş. Çatı katında yer alan boş odalar ahşap ile kaplanmış. Özel bir aydınlatma ve özel mantar pencereler yapılarak ideal aydınlatma sağlanmış. Bu alanı ister hobi odası, ister oyun odası isterseniz de dinlenme odası olarak kullanabilirsiniz. şehir evlerinde bulamadığını her türlü imkanı, hem geçmişe uzanan hem de modern ve güncele uzanan bir sentez içinde bulabiliyorsunuz.

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