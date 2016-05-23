Kır evinin çarpıcı ve büyüleyici dekorasyonu

Günümüzde modern yaşam koşullarının ve şartlarının sağlanması için çok titiz çalışmalar yapılmakta ve ev sahipleri için ideal yaşam koşulları oluşturulmaktadır. Şehir merkezlerinde çalışmalar bu kadar kolay yapılırken dağ ve kır evlerinde çalışmalar bu kadar kolay olmamaktadır. Kır evi dekore ederken dış çevreyi de dekorasyonun bir parçası gibi düşünmek zorundasınız. Homify bu gün bir kır evinin nasıl dekore edilerek görsel ve büyüleyici bir kır evi olduğuna şahit olmanız için sizi bir çiftlik içinde yer alan kır evine götürüyor. 1840 yılında inşa edilmiş olan bu kır evi Almanya'nın Hamburg şehrinin yüz km dışında yer alıyor. Orijinal rengi korunarak çok az değişiklikle dekorasyon yapılmış. Evimiz ormanın içinde yer aldığı için yangın tehlikesi handikap olarak karşımıza çıkmış. Bu nedenle evin elektrik tesisatı baştan sona değiştirilmiş. Evin tamamı modernist düşünceye göre dekore edilmiş ve ortaya muhteşem ve görsel açıdan kusursuz bir kır evi çıkarılmış. Mimarlık ofisi uzmanlarından Bernd Lietzke, evin duvarlarının cazibesini koruyarak özgün bir dış cepheye sahip olmasını sağlamış ve evin tüm cazibesi yeniden yansıtılmış.