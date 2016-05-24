Neşeli ve dekoratif aile evi

Bu gün sizi neşeli ve insanı mutlu eden huzurlu bir aile evine götürüyoruz. Innen archicture Berlin Mimarlık ofisi çalışanlarından Jacob C. tarafından tasarlanan bir proje olan bu aile evi, uzmanlardan ve müşterilerden tam puan almış. Ev içerisinde yer alan odalarda sizleri farklı sürprizler bekliyor. Evin inşasında tamamen kereste ve ağaç kullanılmış, bütün cepheler geniş camlarla kaplanarak evin ışıl ışıl ve aydınlık bir ev olması sağlanmış. Evin geneli çağdaş ve modern bir mimari de tasarlanmış ve ön tarafta modern şehir evlerinde olmayan veranda alanı bırakılarak evin yaşam alanı genişletilmiş. Muhteşem bir sadeliğin hakim olduğu, fantastik modern bir ev olarak insanı cezbeden ve büyüleyen bu ev doğanın içinde yer aldığı içinde doğal bir yaşam imkanı sağlıyor. Oksijenin bol olduğu bir araziye inşa edilmiş olup doğal malzemeler kullanıldığı için ömrünüzü uzatacak özelliklere de sahip. Bu doğal ve minimalist düzene sahip evi homify farkı ile gezip, inceliyoruz.