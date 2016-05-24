Neşeli ve dekoratif aile evi

Bu gün sizi neşeli ve insanı mutlu eden huzurlu bir aile evine götürüyoruz. Innen archicture Berlin Mimarlık ofisi çalışanlarından Jacob C. tarafından tasarlanan bir proje olan bu aile evi, uzmanlardan ve müşterilerden tam puan almış. Ev içerisinde yer alan odalarda sizleri farklı sürprizler bekliyor. Evin inşasında tamamen kereste ve ağaç kullanılmış, bütün cepheler geniş camlarla kaplanarak evin ışıl ışıl ve aydınlık bir ev olması sağlanmış. Evin geneli çağdaş ve modern bir mimari de tasarlanmış ve ön tarafta modern şehir evlerinde olmayan veranda alanı bırakılarak evin yaşam alanı genişletilmiş. Muhteşem bir sadeliğin hakim olduğu, fantastik modern bir ev olarak insanı cezbeden ve büyüleyen bu ev doğanın içinde yer aldığı içinde doğal bir yaşam imkanı sağlıyor. Oksijenin bol olduğu bir araziye inşa edilmiş olup doğal malzemeler kullanıldığı için ömrünüzü uzatacak özelliklere de sahip. Bu doğal ve minimalist düzene sahip evi homify farkı ile gezip, inceliyoruz.
İlk bakışta her cephe de ahşap yoğunluğu göze çarpıyor olsa da aslında cam cephe daha fazla. Şeffaf bir malzeme kullanılmış olması eve bir çok farklı özellik kazandırmış. Bu özellikler; evin daha hafif olmasını sağlamış olması, doğa ile bütünleşik bir yaşam imkanı sunması, ahşap ile birlikte kullanılması ile dış cepheye farklı bir estetik kazandırmış olması olarak sıralayabiliriz. İç mekanlarda yaşam alanlarında doğa ile iç içe bir yaşam ev sakinlerini de mutlu edecektir. Ayrıca karanlıkta ev doğanın içinde ışık saçan bir yıldız görünümüne sahip olduğu için kusursuz bir güzelliğe sahip oluyor.
Doğa da yer alan kır evleri geleneksel konseptlere sahip olduğu için insanlarda oluşan ön yargıyı bu ev yıkıyor. Yemek odasının modern ve çağdaş görüntüsünü cam duvarlar pekiştiriyor. Ayrıca dekorasyon için seçilen renkler doğanın içinde yer alan bu evi doğa ile uyumlu bir ev haline getirmiş. Beyaz bir yemek masası, sarı sandalye takımı ile yemek odası muhteşem bir görselliğe kavuşmuş. Özel sarkıtma aydınlatmalar ile bu alan çok şık bir alan haline gelmiş.
Evin yatak odası rengarenk bir oda şeklinde dekore edilmiş. Sarı ve açık sarı renklerin hakim olduğu bu oda renkli perdeler ile iyice renklendirilmiş. Küçük bir yatak ile birlikte oldukça sade bir düzene sahip olan bu yatak odası pencereler sayesinde oldukça doğal bir yatak odası olmuş. zeminde yer alan tüylü halı ile dekorasyon tamamlanmış.
Banyo dekorasyonu da oldukça sade bir şekilde yapılmış. Yine açık sarı renklerin yer aldığı minimalist bir dekorasyon yapılarak genel konsepte uyulmuş. Bir duş kabini ve bir soyunma alanından oluşan banyo aynı zamanda beyaz ve sarı rengin birleşiminin estetik kazandırması ile evin görsel alanlarından biri olmuş.
Oldukça sade bir şekilde dekore edilen bu alan bir masa tenisi masası kullanılarak standart ofislerden farklı bir şekilde dekore edilmiş. Parlak beyaz bir masa tercih edilmesi ışıl ışıl olan iç mekanın daha aydınlık olmasını sağlamış. Yeşil bitki ile dekorasyon desteklenmiş. Sadelik çalışma odasında da devam ettirilmiş ve motivasyon için ideal bir çalışma odası dekorasyonu yapılmış.
Evin yatak odası da oldukça sade bir şekilde dizayn edilmiş. Bir yatak ve takımı ile gömme dolaptan meydana gelen yatak odası beyaz renkleri ile evin ışıl ışıl olan bir diğer odası olmuş. Tavana gömülü led aydınlatmalar ile sadelik pekiştirilmiş ve sonuç olarak sade ve şık bir yatak odası çıkarılmış.