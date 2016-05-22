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Ayakkabılıklar için parlak fikirler

ümit atdağ ümit atdağ
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
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Günlük kıyafetlerimiz gibi ayakkabılarımızda imajımız ve kişiliğimizi göstermesi açısından çok önemlidir. Ayakkabı,bir insanı dış görünüşünden tanımanız için yeterli olabilir. Bu nedenle karakterinizi yansıtan ayakkabılarınızı evinizde özenle korumanız gerekir. evinizde genellikle ayakkabılar için yeterli alan olmaz veya kapı girişine basit bir ayakkabılık yerleştirerek  ayakkabılarınızı muhafaza etmeyi tercih edersiniz. Bu durumda ayakkabılarınıza gerekli önemi göstermemiş olursunuz. Evinizde ayakkabılık için özel bir alan için ideal bir boş oda yoksa yapmanız gereken modern raflar kullanmak ve evinizde özel ayakkabılıklar yaratmaktır. Evinizde bulunan merdiven altını, dolaplarınızı, çekmeceleri, koridor ve holü  ufak dokunuşlar ile ayakkabılık haline getirebilirsiniz. Ayakkabılık ve ayakkabı rafları için homify sizlere farklı alternatif fikirler sunuyor. Bu fikirleri birlikte inceleyerek evinizde istediğiniz gibi uygulayabilir ve ayakkabılarınıza gereken önemi verebilirsiniz.

Merdiven altları

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Ayakkabılık için en ideal alanlardan birisi merdivenlerin altında kalan boş alanlardır. Bu alanları modern revizyonlar ile estetik bir ayakkabılık şeklinde dekore edebilir ve bu ölü alanları kullanabilirsiniz. Resimdeki gibi tekerlekleri bulunan mobil ayakkabılıkları boş alanın ölçülerine uygun olacak şekilde tasarlayarak modern ve şık bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz. Mobil ayakkabılık yerine rafları hareketli olan sabit bir ayakkabılık tasarlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Gizli çekmeceler

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

evinizin girişinde yer alan uygun bir alana çekmeceli bir ayakkabılık yaparak evinizde bulunan tüm ayakkabıları bu alanda muhafaza edebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak resimdeki gibi çekmece boylarını ayarlayabilir ve görsel açıdan çok şık bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz. Bu ayakkabılık modelini evinizin her hangi bir boş alanına göre genişletebilir veya daraltabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yine boyunu uzatabilir ve diğer ihtiyaçlarınız içinde kullanabilirsiniz.

Niş vitrinler

Closet Space homify Modern Giyinme Odası
homify

Closet Space

homify
homify
homify

Ayakkabılarınız için evinizde niş alanlar oluşturabilir veya hazırda bulunan niş alanları kullanarak vitrinler yaptırarak ayakkabılık sorununuzu çözebilirsiniz. örnek resimde niş alana gömülmüş olan bir eskitme vitrin ayakkabılık olarak kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak farklı malzemeler kullanarak modern veya rustik bir ayakkabılık yapılabilir ve bu alana yerleştirilebilir.

Duvar önü ayakkabılıkları

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Giyinme Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Evinizde duvar önüne 20 cm genişliğinde önü cam kapaklı ayakkabılıklar yaparak hem ayakkabılık sorununu çözmüş olursunuz hem de duvar dekorasyonuna emek ve zaman harcama derdinden kurtularak şık bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. örnek resimde duvar boyunca yapılmış bir ayakkabılık ve duvarın fonksiyonel kullanıma örnek bir dekorasyon yer alıyor.

Oda bölmeleri

Tolbiac, Agence Diot-Clément Agence Diot-Clément Modern Giyinme Odası
Agence Diot-Clément

Agence Diot-Clément
Agence Diot-Clément
Agence Diot-Clément

Evinizde salon veya açık mutfak gibi bölümleri ayırmak için tercih edeceğiniz seperatörleri kullanarak ayakkabılık sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Speratörleri biraz geniş tasarlayarak seperatörü ayakkabı rafı gibi kullanabilir ve şık görünmesi için ahşap bir kapak ile örtebilirsiniz. Bu şekilde fonksiyonel ve şık bir ayakkabılığa sahip olabilir ve ayakkabılığın evinizde yer işgal etmesini önleyebilirsiniz.

Giyinme odaları

Closet (Parceria Eliana Freitas), Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Modern Giyinme Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas

Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas
Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas

Evinizde bir giyinme odası var ise yapmanız gereken giyinme odası içerisine yaptıracağınız elbise dolaplarının bir bölümüne modern raf sistemleri yerleştirmek ve bu alanı ayakkabılarınız için kullanmaktır. Bu şekilde bütün ayakkabılarınızı bir arada muhafaza edebileceğiniz ve koruyabileceğiniz bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz.

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Elbise dolapları

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Elbise dolaplarının iç kısımlarına modern raf sistemleri yaparak ayakkabılık olarak kullanabilir veya elbise dolabını direk ayakkabılık olarak kullanarak ayakkabılık sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Bu fikirlere alternatif olarak  elbise dolabının bir bölümüne mobil bir ayakkabılık yerleştirebilir ve ayakkabılık sorununu çözebilirsiniz.

yatak odaları ayakkabılıkları

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Modern Giyinme Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Ayakkabılarını ve elbiselerini çok seven biriyseniz yapmanız gereken yatak odası içerisine bir niş alan oluşturmak ve bu alanı raflar ile süsleyerek modern bir ayakkabılık yapmaktır. Bu yöntem ile hem ayakkabılarını istediğiniz özenle korumuş olursunuz hem de ayakkabılarınız  yanı başınızdakorunmuş olur.

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