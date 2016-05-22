Ayakkabılıklar için parlak fikirler

Günlük kıyafetlerimiz gibi ayakkabılarımızda imajımız ve kişiliğimizi göstermesi açısından çok önemlidir. Ayakkabı,bir insanı dış görünüşünden tanımanız için yeterli olabilir. Bu nedenle karakterinizi yansıtan ayakkabılarınızı evinizde özenle korumanız gerekir. evinizde genellikle ayakkabılar için yeterli alan olmaz veya kapı girişine basit bir ayakkabılık yerleştirerek ayakkabılarınızı muhafaza etmeyi tercih edersiniz. Bu durumda ayakkabılarınıza gerekli önemi göstermemiş olursunuz. Evinizde ayakkabılık için özel bir alan için ideal bir boş oda yoksa yapmanız gereken modern raflar kullanmak ve evinizde özel ayakkabılıklar yaratmaktır. Evinizde bulunan merdiven altını, dolaplarınızı, çekmeceleri, koridor ve holü ufak dokunuşlar ile ayakkabılık haline getirebilirsiniz. Ayakkabılık ve ayakkabı rafları için homify sizlere farklı alternatif fikirler sunuyor. Bu fikirleri birlikte inceleyerek evinizde istediğiniz gibi uygulayabilir ve ayakkabılarınıza gereken önemi verebilirsiniz.