Ayakkabılıklar için parlak fikirler

Günlük kıyafetlerimiz gibi ayakkabılarımızda imajımız ve kişiliğimizi göstermesi açısından çok önemlidir. Ayakkabı,bir insanı dış görünüşünden tanımanız için yeterli olabilir. Bu nedenle karakterinizi yansıtan ayakkabılarınızı evinizde özenle korumanız gerekir. evinizde genellikle ayakkabılar için yeterli alan olmaz veya kapı girişine basit bir ayakkabılık yerleştirerek ayakkabılarınızı muhafaza etmeyi tercih edersiniz. Bu durumda ayakkabılarınıza gerekli önemi göstermemiş olursunuz. Evinizde ayakkabılık için özel bir alan için ideal bir boş oda yoksa yapmanız gereken modern raflar kullanmak ve evinizde özel ayakkabılıklar yaratmaktır. Evinizde bulunan merdiven altını, dolaplarınızı, çekmeceleri, koridor ve holü ufak dokunuşlar ile ayakkabılık haline getirebilirsiniz. Ayakkabılık ve ayakkabı rafları için homify sizlere farklı alternatif fikirler sunuyor. Bu fikirleri birlikte inceleyerek evinizde istediğiniz gibi uygulayabilir ve ayakkabılarınıza gereken önemi verebilirsiniz.
Ayakkabılık için en ideal alanlardan birisi merdivenlerin altında kalan boş alanlardır. Bu alanları modern revizyonlar ile estetik bir ayakkabılık şeklinde dekore edebilir ve bu ölü alanları kullanabilirsiniz. Resimdeki gibi tekerlekleri bulunan mobil ayakkabılıkları boş alanın ölçülerine uygun olacak şekilde tasarlayarak modern ve şık bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz. Mobil ayakkabılık yerine rafları hareketli olan sabit bir ayakkabılık tasarlayabilir ve kullanabilirsiniz.
evinizin girişinde yer alan uygun bir alana çekmeceli bir ayakkabılık yaparak evinizde bulunan tüm ayakkabıları bu alanda muhafaza edebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak resimdeki gibi çekmece boylarını ayarlayabilir ve görsel açıdan çok şık bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz. Bu ayakkabılık modelini evinizin her hangi bir boş alanına göre genişletebilir veya daraltabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yine boyunu uzatabilir ve diğer ihtiyaçlarınız içinde kullanabilirsiniz.
Ayakkabılarınız için evinizde niş alanlar oluşturabilir veya hazırda bulunan niş alanları kullanarak vitrinler yaptırarak ayakkabılık sorununuzu çözebilirsiniz. örnek resimde niş alana gömülmüş olan bir eskitme vitrin ayakkabılık olarak kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak farklı malzemeler kullanarak modern veya rustik bir ayakkabılık yapılabilir ve bu alana yerleştirilebilir.
Evinizde duvar önüne 20 cm genişliğinde önü cam kapaklı ayakkabılıklar yaparak hem ayakkabılık sorununu çözmüş olursunuz hem de duvar dekorasyonuna emek ve zaman harcama derdinden kurtularak şık bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. örnek resimde duvar boyunca yapılmış bir ayakkabılık ve duvarın fonksiyonel kullanıma örnek bir dekorasyon yer alıyor.
Evinizde salon veya açık mutfak gibi bölümleri ayırmak için tercih edeceğiniz seperatörleri kullanarak ayakkabılık sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Speratörleri biraz geniş tasarlayarak seperatörü ayakkabı rafı gibi kullanabilir ve şık görünmesi için ahşap bir kapak ile örtebilirsiniz. Bu şekilde fonksiyonel ve şık bir ayakkabılığa sahip olabilir ve ayakkabılığın evinizde yer işgal etmesini önleyebilirsiniz.
Evinizde bir giyinme odası var ise yapmanız gereken giyinme odası içerisine yaptıracağınız elbise dolaplarının bir bölümüne modern raf sistemleri yerleştirmek ve bu alanı ayakkabılarınız için kullanmaktır. Bu şekilde bütün ayakkabılarınızı bir arada muhafaza edebileceğiniz ve koruyabileceğiniz bir ayakkabılığa sahip olabilirsiniz.
Elbise dolaplarının iç kısımlarına modern raf sistemleri yaparak ayakkabılık olarak kullanabilir veya elbise dolabını direk ayakkabılık olarak kullanarak ayakkabılık sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Bu fikirlere alternatif olarak elbise dolabının bir bölümüne mobil bir ayakkabılık yerleştirebilir ve ayakkabılık sorununu çözebilirsiniz.
Ayakkabılarını ve elbiselerini çok seven biriyseniz yapmanız gereken yatak odası içerisine bir niş alan oluşturmak ve bu alanı raflar ile süsleyerek modern bir ayakkabılık yapmaktır. Bu yöntem ile hem ayakkabılarını istediğiniz özenle korumuş olursunuz hem de ayakkabılarınız yanı başınızdakorunmuş olur.