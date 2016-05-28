Kutu tasarımlı muhteşem evler

Ev imalatları yapılırken farklı mimari tasarımların yanında konteyner evler de tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. Özellikle tatilciler için hem uygun bütçeli hem de ihtiyaca cevap verebilen kapasitesi ve genişliği ile çok tercih ediliyor. Toplamda 13 metre kare alandan meydana gelen bu konteyner evler, oturma odası, yatak odası, çalışma odası ve banyo bir arada olacak şekilde dekore edilebilir. Konteyner evlerin kolay bileştirilmesi nedeniyle çok farklı mimari tasarımlara sahip modüler evler yaygınlaşarak kullanılmaya başlanmıştır. Homify sizler için kutu gibi küçük ev türlerini bir araya getiriyor. Bu örnek evleri inceleyerek basit ama kullanışlı bir evin nasıl tasarlanması gerektiğini ve nasıl dekor edileceği ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. ayrıca evinizin bahçesinde bir çalışma odasına, yalnız kalmak istediğinizde kaçacak bir yaşam alanı ihtiyacınıza göre kutu evleri tercih edebilirsiniz.