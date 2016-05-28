Kutu tasarımlı muhteşem evler

Ev imalatları yapılırken farklı mimari tasarımların yanında konteyner evler de tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. Özellikle tatilciler için hem uygun bütçeli hem de ihtiyaca cevap verebilen kapasitesi ve genişliği ile çok tercih ediliyor. Toplamda 13 metre kare alandan meydana gelen bu konteyner evler, oturma odası, yatak odası, çalışma odası ve banyo bir arada olacak şekilde dekore edilebilir. Konteyner evlerin kolay bileştirilmesi nedeniyle çok farklı mimari tasarımlara sahip modüler evler yaygınlaşarak kullanılmaya başlanmıştır. Homify sizler için kutu gibi küçük ev türlerini bir araya getiriyor. Bu örnek evleri inceleyerek basit ama kullanışlı bir evin nasıl tasarlanması gerektiğini ve nasıl dekor edileceği ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. ayrıca evinizin bahçesinde bir çalışma odasına, yalnız kalmak istediğinizde kaçacak bir yaşam alanı ihtiyacınıza göre kutu evleri tercih edebilirsiniz.
Bir vinç yardımıyla konteyner evi evinizin veya arazinizin istediğiniz bölümüne yerleştirebilirsiniz. Panellerin bir birine vidalanması ile oluşturulan bu evler kolayca taşınarak istediğiniz gibi kullanıma hazır hale geliyor. İmalatının bu kadar kolay olması nedeniyle kısa süre de evinize kavuşabilirsiniz. Ayrıca panel yerine geniş cam pencereler yerleştirerek evinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat edeceğini önemli bir nokta da kutu evlerin ısıtma soğutma ve tesisat sistemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Bu sistemler dikkatli bir şekilde yapılmadığında işlevsel özellikleri ortadan kalkacak ve yaşam alanı özelliğini yitirecektir.
Sert köpük taban üzerine camlı pencereler monte edildiğinden enerji minimal seviyelere indirgenmiş ve tasarruf konusunda enerji tasarrufu maksimum noktaya çıkarılmış. Odaların hacimleri minimal ölçülere sahip olduğu için kolay ve kısa süre de ısıtılıp soğutuluyor. Evinizin bahçesine veya terasına böyle bir kutu ev koymak isterseniz küçük boyutlu konteyner ev tercih edebilirsiniz. Basit olması ve çevre dostu malzemelere sahip olması nedeniyle de çevreye hiç bir zarar vermeyen bu evler her evin bahçesine yerleştirilebilir.
Kutu evin iç kısmı katlanabilir bir çekyat, kaydırılabilir tabureler, ve küçük bir dolap ile dekore edildiğinde ihtiyaç duyulan yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Çalışma ofisi olarak kullanacağınız bölüme katlanabilir duvar masası monte edilerek evinizin ideal bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.
Evin temiz olması için bir su tesisatı mutlaka olmalıdır. Duş ve tuvalet için 13 m2 alan içerisinde yeterli alan ayrılmalı ve taban içerisine gizlenmiş tesisat hatları duş ve banyoya getirilmelidir. Zemin paneli ile iç zemin arasında kalan yalıtılmış alan içerisine gizlenecek hatlar ve sistem tesisatları evin bütün eksiklerini kapatacak ve kusursuz bir ev ortaya çıkaracaktır.
Kutu evlerin minimalist düşünceye göre dizayn edilmesi nedeniyle daha az eşya ve daha minimal yaşam alanları insanların ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. Bu nedenle konteyner üzerine ek konteynerlar ekleyerek modüler kutu evlere sahip olabilirsiniz. Bu evler küçük hacimli evlere sahip kişiler için misafir odası olacak şekilde de kullanılabilir.