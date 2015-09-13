Avangart yatak odası modelleri için farklı örnekler

Avangart kelime anlamı olarak öncü olan anlamına gelen fransızca bir kelimedir. Günümüzde avangart kelimesi modaya öncülük eden, yeni ve modern anlamlarında da kullanılmaktadır. Avangart mobilya sektöründe de çok kullanılan bir moda ifadesi şeklidir. Avangart yatak odaları dediğimizde yeni moda, son trend, çok beğenilen ve tercih edilen yatak odası yakımları ve dekorasyonları akla gelmektedir. Hepimiz evlerimizde bize özel olan yatak odalarımızı modaya göre kişiliğimize göre ve çok beğendiğimi yatak odası takımlarına göre dekore eder ve kullanırız.
Bu konuda sektörün öncü firmaları avangart modası konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Avangart yatak odası modelleri günümüzde bütün renklerin bir arada kullanıldığı, renk cümbüşü içinde yatak takımının yerden yüksek olduğu,özel yatak örtüleri, özel ışıklandırmalar, özel duvar kabartmaları, ayna ve çerçeve süslemeleri,tül ve dantel işlemeleri ile bezenmiş yatak odası takımlarının yanında yer döşemelerine uygun seçilen duvar boyaları, mobilyalar, sadece yatağı aydınlatan loş ışıklar ile desteklenmiş tavan aydınlatmalarından oluşmaktadır. Ayrıca ahşap bazalar ve yatak boyunca uzanan ve estetik kazandırılmış yatak kaplamalarının yanında açık ve canlı renklere boyanmış ahşa komidinler çekmeceli komidinler, yataktan tavana kadar uzanan tablolardan oluşan süslemeleri renkli puf sehpalar, eskitme ahşaplardan yapılmış ve oyma işlemeciliği ile süslenerek desen verilmiş yatak odası gardıropları, canlı çiçeklerin yatağın etrafını sardığı ve ahşaplarla birlikte doğallık kazandırdığı avangart yatak odası modelleri ile sizlerin yatak odalarını canlı, görsel, ferah, zarif ve şık olarak dekore etmenizi saplamaktadır.
Avangart yatak odası takımları bir bütün halinde yatak odanızın boyutlarına, kişilik özelliklerinize, yaşam tarzınıza ve stilinize göre tasarlanarak özel olarak dekore edilebildiği gibi hazır olarak da satılan yatak odanızın boyutlarına uygun avangart yatak odası modelleri bulunmaktadır. Sizler de yatak odalarınız için avangart yatak odası tasarımları yapmak, avangart yatak odası modelleri ile dekore ederek canlılık kazandırmak, ferah bir hale getirmek ve zarif bir yatak odası sahibi olmak için avangart yatak odası tasarımlarını inceleyip homify yatak odası dekorasyon örnekleri ile yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Avangart yatak odası takımları modern ve farklı renklerde tasarlanarak sizlerin istediği renklerde dekore edilmektedir. Örnek resimde yer alan mor renklerle bezeli olarak dekore edilmiş yatak odasını örnek alarak yatak odalarınızı dekore edebilirsiniz. Mor renk yerine istediğiniz, kişiliğinizi yansıtan bir renk seçebilirsiniz.Yatak takımının arkasında kalan duvara ayna yerine istediğiniz bir tabloyu asabilir, tülleri istediğiniz gibi yerleştirerek yatak odanızı dekore edebilirsiniz.Aydınlatmaları da avangart yatak odasına göre seçebilir ve özel aydınlatmalar yapabilirsiniz. Yer döşemeleri seçeceğiniz renge uyumlu olabilir fakat isteğiniz doğrultusunda açık renk yer döşemeleri seçebilir ve tüylü bir halı ile süsleyebilirsiniz.Yatak odanızda yatağın dışında sadece oturabileceğiniz koltuklar ve perdeleriniz avangart modaya uygun şekilde yer almalı ve odanıza sadelik kazandırmalıdır.
Yatak odalarınızı kişiliğinize göre rengarenk olarak tasarlayabilir, renkli aydınlatmalar ile avangart yatak odası modasına uydurabilirsiniz. Yandaki resimde yer alan yatak odası dekorasyonu ile siz de benzer yatak odası dekorasyonları yapabilirsiniz. Bej renkli bir yatak karyolası ve yatak takımının üzerine kırmızı yatak baza başlığı ve kırmızı yatak örtülerinin yanında turkuaz renkli puf oturma koltuğu şeklinde tasarlanmış aynı zamanda orta masa görevi gören bir orta sehpa, eski moda komidinlere benzeyen turkuaz renkli estetik bir komidin koyarak mobilya dekorasyonunu bitirmiş olursunuz. Bunun yanında özel sarkıtma aydınlatmaları estetik bir görünüm oluşturacak şekilde odanın değişik yerlerine asıp, perdelerin renklerini aydınlatma renkleri ile aynı seçerek avangart yatak odası modasını uyarlamış ve renkli bir yatak odasına sahip olmuş olursunuz.
Avangart modasında sade yatak odaları ile evlerinizi dekore edebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi açık renk bej yer döşemeleri ile benzer renkte duvar boyası seçerek odada uyum sağlamış ve yatak odası takı ile modaya ayak uydurmuş olursunuz. Seçeceğiniz yatak odası takımı da acık renklere haiz, estetik baş ucu abajurları ve baza başlıkları il bir uyum içinde görsel bir yatak odası dekorasyonu yapmış olursunuz.
Avangart yatak odası dekorasyonu yaparken bir tek renk ağırlıklı yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Yandaki resimde yapılmış olan kırmızı ağırlıklı yatak odası dekorasyonu için yatak odanızın ana duvarlarını kırmızıya boyamalı, yan duvarınızı kırmızı tuğla ağırlıklı olacak şekilde duvar kağıdı ile kaplamalısınız. Duvara asacağınız tablolar ile odaya farklı bir görüntü kazandırmış ve modaya uygun yatak odası dekorasyonu yapmış olacaksınız.Seçeceğiniz yatağın renkleri ve kılıfları da odanın renklerine uygun olmalıdır.
Yatak odaları tasarımı yaparken görselliğe önem verdiğimiz kadar modaya ve kişiliğimize uygun olmasına da dikkat etmemiz gerekir. Örnek resimdeki gibi avangart modaya uygun yatak odası dekorasyonu yapmak için öncelikle bütün yatak odasının açık renklere sahip olması gerekir. Yer kaplaması halılardan yatak örtülerine ve duvar mobilyalarına kadar bej rengini tercih edip, duvara asacağını lcd tv ile yatak odanıza farklılık ve aydınlık kazandırmış olursunuz. Tavan aydınlatmaları, oda süslemeleri ile odaya uyum saplayan tablo ve çerçeveler avangart yatak odası dekorasyonlarına görsellik kazandırmaktadır.
Yatak odalarını doğal ve yalın bir şekilde avangart modasına uygun dekore etmek isterseniz örnek resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Sade renklere boyanmış bir yatak odasının içine koyu renk yer döşemeleri kaplayarak basit bir komidin ile dekore edebilir, büyük cam pencere için şeffaf bir tül perde ile yatak odanıza aydınlık kazandırabilirsiniz.
Yatak odalarının aydınlık olmasını isteyenler örnek resimdeki gibi avangart yatak odası dekorasyonu yapabilirler.tamamen beyaz rengin hakimiyetinde olan ve bütün mobilyaların beyaz olarak tercih edildiği, parlak ve yansıtan yer döşemeleri ile aydınlık içinde bir yatak odası dekore edebilirsiniz.Yatak takımının baş ucunda kalan duvara resimdeki gibi büyük bir tablo asarak odanın havasına canlılık katabilir ve estetik görünümde bir yatak odası dekore edebilirsiniz.
Yatak odanızı kendinize, yaşam tarzınıza göre dekore etmek istediğinizde size özel renkleri seçerek resimdeki gibi gri tonun hakim olduğu dekorasyon yapabilirsiniz.duvarları ve yer döşemesi olan halıyı gri tonda seçtiğiniz boya renginde tercih edip, yatak ve karyolanızı da aynı renkte tercih edin ve renk bütünlüğü oluşturun. Renk seçiminden sonra yatak başucu duvarı için ister özel bir tablo, ister sevdiğiniz birinin resmini veya özel bir fotoğrafın yağlı boya resmini yaptırabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra istediğiniz yatak odası dekorasyonunu yapmış olursunuz.
Yatak odası için ayırdığınız alan küçük hacimli ise resimdeki gibi fonksiyonel katlanabilir yatağın kullanıldığı bir yatak odası dekorasyonu tasarlayabilir ve fonksiyonel bir yatak odasına kavuşabilirsiniz. Resimde gördüğünüz katlanabilir yatağın alt tabanı dümdüz ve katlanabilir raflardan oluşmaktadır. İstediğiniz zaman katlanabilir rafları kullanabilir istediğiniz zaman kullanabilir, istediğiniz zaman yatak olarak kullanabilirsiniz.
Yatak odalarınıza ahşap malzemeler kullanarak doğallık kazandırmak istiyorsanız resimdeki gibi hem yatak odası hem kütüphane şeklinde dekorasyon yapabilirsiniz.Yer döşemelerini ve duvarınızı ahşap kaplama ila yaparak odanın doğal bir hale gelmesini sağlarsınız.Yatak takımı ve karyolayı da ahşap renginde ve ahşaptan seçerek hem renk uyumu hem de ahşap uyumu yakalamış olursunuz. Benzer bir dekorasyon yapmak isterseniz resimdeki örnek dekorasyonu kullanabilirsiniz.