Ahşap raf modelleri ile mekanlara sıcaklık kazandırın

Ahşap raf modelleri aslında raf deyince belki de aklımıza ilk gelen tip. Ahşabın geleneksel olarak mobilya malzemesi için kullanılıyor olması elbette bu bağlantıyı kurmamızı sağlayan sebeplerden biri. Ahşap raf modelleri deyince ilk olarak da geleneksel masif ahşaplar geliyor aklımıza ancak günümüzde bunu yerini işlenmiş malzemeler almış durumda. MDF ve sunta gibi ahşap ürünlerinden yapılma malzemeler, ekonomikliği ve üretim kolaylığı ile raf, kitaplık, dolap gibi mobilyalarda en çok rastladığımız malzemeler. Ancak biz masif ahşap ya da masif ahşap niteliğini fazla kaybetmemiş malzemelere göz atacağız. Görsel olarak bizlere masif ahşabın etkisini veren raflara yani. Bunlardan biri masif panel denen malzeme, ahşap parçalarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşuyor ve verniklenerek ahşap tezgah ve mobilyalar için sıkça kullanılıyorlar.
Mobilyacılar hala masif ahşap malzemeyi kullansa da çok usta olmayanların çalışma kolaylığı yüzünden de masif panel gibi malzemeleri tercih ettiğini görüyoruz. Fabrikasyon olmayanlar dışında ham ahşapla raf yaptıracak marangozu bulmanız zor. Ama aramaya da değebilir elbette. Ahşap raf modelleri arasında en etkileyici olanlar kalın masif ahşap parçalardan yapılmış olanlar, doğal, geleneksel ve sıcak bir atmosfer yaratmakta üstlerine yok.
Ahşap raf modelleri salonlarda kullanılabilecekleri gibi çalışma odası için de örneklere bakıyor olabilirsiniz. Homify kategorilerinden çalışma odalarını incelemek bu açıdan işinize yarayabilir.
Beyazın ve açık renklerin ağırlıkta olduğu salonlarda ahşap raf modelleri oldukça hoş bir etkiye sahip oluyorlar. Bu örnekte sehpa içine eski bir paletle aynı ahşap tonlarındaki raf ünitesi ortamın sıcaklığını gerçekten de arttırmış görünüyor. Asimetrik ve rastlantısal tasarımı kenarları kapalı ahşap raf modelleri gibi değil, yanlarının açıklığı bu raf ünitesini mekanla ve duvarla daha bütünleşik kılmış ve beyazın ferahlığını gölgelememiş durumda. Bu salonda fazla televizyon seyredilmiyor olsa gerek çünkü kanepenin arkasında kalan raf ünitesinin bir kısmı televizyona ayrılmış, bu da ihtiyaç hainde açıldığını gösteriyor. Gerekirse televizyonu yerini elbette başka bir obje ya da ekstra bir raf da alabilir. Ahşap raf modelleri daha sonra modifiye edilebilir özellikteyse daha da kullanışlı mobilyalar oluyorlar.
Ahşap raf modelleri bir raf ünitesi şeklinde olabileceği gibi tamamen bağımsız raflardan da oluşabilir. Bu durumda tek bir rafı nasıl kullandığınız mekansal olarak önem taşır. Dekorasyon açısından belirleyici olabilecek ahşap raf modelleri içinde bu örnekte televizyon ünitesinin üst kısmında uzanan tek bir raf görüyoruz. Alçak dolabın üstünde duran televizyonun etrafıysa mobilyadan arındırılmış, daha ziyade çerçevelerle bezenerek dekore edilmiş bir alan var. Epey yüksekte kalan uzun ahşap raf ise hem pek çok malzemeyi taşıyor hem de televizyonun bulunduğu duvara ayrıca bir çerçeve, sınır oluşturuyor. Mekanın kendisi de oldukça ferah ama açık renklerin ve ahşabın kullanımı geniş balkona açılan bu salonu daha da ferah hale getirmiş.
Şömineler evlerde artık ısınmaktan ziyade dekoratif olarak tercih edilen ısıtma aparatları. Doğalgazla ve evin ısıtma sistemine bağlı çalışan şömineleri bunun biraz dışına çıkarabiliriz elbette ama bunlar için de benzer bir dekoratif anlayış olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğmüz örnekte ahşap raf modelleri içinde yine bağımsız bir rafın dekoratif olarak kullanıldığını görüyoruz. Mümkün mertebe şeffaf tutulan duvarların arasındaki şömine taşın ağırlığıyla birlikte yükseliyor. Bu gri, doğal malzeme dışarıdan camların şeffaflığıyla içeri alınan yeşilliğin içinde brüt ve farklı malzemeden bir kütle. Çatı kaplama malzemesi olan ahşap tek bir rafla şöminenin üstünde de kendine çizgisel bir yer buluyor. Mekandaki tasarımın çizgisel bir geometriye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Doğrama ve strüktürel elemanlar, şöminenin üzerindeki ince uzun dikdörtgen niş bize bu etkiyi gösteriyor. Bunlara dik olarak da ahşap bir raf oldukça narin yapısıyla mekanın görsel merkezine oturtulmuş durumda.
Bazı mobilyaların içinde ahşap raf modelleri yaratmak mümkün. Bu aynalı konsol öyle bir değişim geçirmiş işte. Evdeki diğer mobilyalarla aynı tasarıma sahip bu konsolun üzerinde aynalı kısımlar bulunuyor ve aynaların önü de raf olarak kullanılmış. Daha ziyade küçük aksesuarlar için uygun olan boyutlarına rağmen ayna sayesinde dekoratif etkisi büyük. Geometrik desenli paneller, evdeki diğer dolaplarla ortak öğe olduğu için bir bütünlük sağlamakta. Bilgece Tasarım imzasına sahip bu evin diğer mobilyalarını da incelemek isteyebilirsiniz.
Ahşap raf modelleri bu şekilde farklı işlevleri de bir araya getirebilir. Bu konsollar holler ve antreler için oldukça kullanışlı ve dekoratif mobilyalar.
Çatı eğimi kendi başına oldukça estetik olmakla beraber ahşap raf modelleri gibi mobilyalarla daha da ilginç ve kullanışlı hale getirilebilir. Elbette bu örnekte de görüldüğü gibi elinizin altında olmasını isteyeceğiniz şeyleri bu raflara koymak mantıklı olmayabilir ancak raflara yerleştirilen pek çok şey sıkça kullanılmadığı için bu oldukça hoş bir çözüm olmuş. Çatının ahşap mertek ve eşikleriyle de uyum içinde malzemeden yapılan ahşap raf ünitesiyle oldukçe güzel bir uyum yakalanırken iç mekanı sıcacık hale getirmenin yöntemlerinden biri olmuş durumda.
Ahşap raf modelleri için farklı kompozisyonlar tasarlanabileceğinden bahsetmiştik. Günümüzde televizyon üniteleri duvarın önünde ayrı bir katman olarak de tasarlanabiliyor. Böylece televizyondan sarkan kablolar bu katmanla duvar arasında kamufle oluyorlar. İşte burda da bahsettiğimiz katman bir ahşap duvar kaplaması gibi tasarlanmış ve bu parçaya televizyonun altında ve yanında beyaz dolap ve raf üniteleri monte edilmiş. Ahşap raf modelleri için vereceğimiz örnekse burada ölü bir alanın estetik kullanımını gösteriyor. Kolonla duvar arasında kalan boşluk normal şartlarda ölü bir alan yaratacakken bu mobilya ve tasarımla mobilyanın estetik ve işlevsel bir parçası haline gelmiş ve mekana karakter katmış. Ahşap panelden kolana doğru uzayan ahşap raflar beyaz ve ahşap arasındaki görsel bağlantıyı kuruyorlar.
Ahşap raf modelleri köşeleri de dönebilir. Hem de uygun yerde kullanılan böyle bir model son derece işlevsel olacaktır. Bu kapalı balkonun pencere önü boyunca devam eden raf resmde boş bırakılmış ancak çiçeklerle ya da çalışma odası gibi kullanılan bu mekanda ilgili aksesuarlarla bezenmesi mümkün. L şeklindeki rafın bir ayağı rafın duvara sabitlenmesi için kullanılırken ahşap raf modelleri arasında bu tip bir tasarımın nasıl olacağına dair iyi bir fikir veriyor. Aynı ahşap malzemeden yapılmış olan çalışma masası ile de bütünlük içinde olan raf sıradan bir kapalı balkona kimlik kazandırmış durumda.
İnce uzun kutuları hatırlatan ahşap raf modelleri, farklı ebatlarda modelleriyle ayrı ayrı ya da bir kompozisyon halinde kullanılmak için oldukça uygun. Fotoğraftaki gibi birbirnden uzak yerleştirilmiş ve köşe dönen birimlerin kullanıldığı kompozisyon hangi mekanda uygulanırsa uygulansın estetik bir fark yaratacaktır. Herhangi bir kitaplık ya da raf ünitesine göre çok daha sofistike bir tasarıma sahip olan bu ürün serisi
Giyinme odalarında mutlaka düz renkler kullanmak zorunda değilsiniz. Ahşap görünümlü mdf kaplamalar ya da direkt masif paneller de giyinme odalarına sıcaklıklarıyla girebilirler. Özellikle çok dar bir mekanda değilseniz beyazın yerine ahşap raf modelleri de geçebilir. Böylece geniş mekanda beyzın verebileceği soğuk duygudan da kurtulabilirsiniz. Kimi insanlar beyaz rengi daha soğuk bulur, hastaneyle özdeşleştirir, bu herke için ya da her tasarımda geçerli olmasa da bazen ahşap raf modelleri bu duyguyu kırmak için ideal tercih olabilirler.
Ahşap raf modelleri bazen kamuflaj için de kullanılabilir. Bu örnekte duvara monte edilen rezervuar ahşap raflar ve kapaklı bir dolap içine alınarak oluşturulan bir raf ünitesiyle gizlenmiş. Banyoda estetik ve sıcak bir atmosfer yaratan bu dolap ahaşp raflar ile oldukça da kullanışlı. Bu tip tasarımlar sadece bu tip rezervuarlarla değil gömme rezervuarlarla da kullanılıyorlar. Duvarın içine değil de önüne ek olarak yapılan gömme rezervuarların kaplamalarının üstüne 15 ya da 20 cm derinliğinde raflar ya da bir dolap yapmak mümkün. Bunları sıkça da görüyoruz. Ahşap raf modelleri ise bu tip banyo mobilyaları için oldukça şık seçenekler.
Ahşap raf modelleri dışında da raflarla ilgili örneklere göz gezdirmek istiyorsanız Duvarlar için en güzel raf modelleri yazımız da sizi bekliyor.