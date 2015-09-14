Ahşap raf modelleri ile mekanlara sıcaklık kazandırın

Ahşap raf modelleri aslında raf deyince belki de aklımıza ilk gelen tip. Ahşabın geleneksel olarak mobilya malzemesi için kullanılıyor olması elbette bu bağlantıyı kurmamızı sağlayan sebeplerden biri. Ahşap raf modelleri deyince ilk olarak da geleneksel masif ahşaplar geliyor aklımıza ancak günümüzde bunu yerini işlenmiş malzemeler almış durumda. MDF ve sunta gibi ahşap ürünlerinden yapılma malzemeler, ekonomikliği ve üretim kolaylığı ile raf, kitaplık, dolap gibi mobilyalarda en çok rastladığımız malzemeler. Ancak biz masif ahşap ya da masif ahşap niteliğini fazla kaybetmemiş malzemelere göz atacağız. Görsel olarak bizlere masif ahşabın etkisini veren raflara yani. Bunlardan biri masif panel denen malzeme, ahşap parçalarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşuyor ve verniklenerek ahşap tezgah ve mobilyalar için sıkça kullanılıyorlar.

Mobilyacılar hala masif ahşap malzemeyi kullansa da çok usta olmayanların çalışma kolaylığı yüzünden de masif panel gibi malzemeleri tercih ettiğini görüyoruz. Fabrikasyon olmayanlar dışında ham ahşapla raf yaptıracak marangozu bulmanız zor. Ama aramaya da değebilir elbette. Ahşap raf modelleri arasında en etkileyici olanlar kalın masif ahşap parçalardan yapılmış olanlar, doğal, geleneksel ve sıcak bir atmosfer yaratmakta üstlerine yok.

Ahşap raf modelleri salonlarda kullanılabilecekleri gibi çalışma odası için de örneklere bakıyor olabilirsiniz. Homify kategorilerinden çalışma odalarını incelemek bu açıdan işinize yarayabilir.