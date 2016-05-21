6 maddede salon temizliği

Günlerce süren yorucu ve masraflı bir uğraşın sonunda oluşturduğunuz dekorasyonunuzu korumanın en iyi yolu temizlik ve bakımdan geçer. En kaliteli dekorasyon malzemelerini de kullansanız, bakımını doğru yapmadığınız sürece hem eşyalarınız hem de dekorasyon ögeleriniz kısa sürede eskiyecektir. Bu nedenle dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemini düşünerek bu yazımızı salon temizliğine ayırmaya karar verdik. Eğer siz de dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemli olduğuna inanıyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. Birbirinden güzel salon dekorasyon örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler hem ev temizliği hem de bakım konusunda yardımcınız olabilir.
Ev temizliğinde sadece etrafın kalabalığını yok edecek şekilde bir temizlik yapmak yeterli olmadığı gibi sadece hijyene yönelik temizlik yapmak da yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle hem evin düzenini koruyacak hem de hijyen sağlayacak bir temizlik metodu uygulamak gerekir. Bu nedenle ev temizliğinde ilk adım etrafı toparlamak ikinci adım ise hijyen sağlamak olmalıdır. Gelin bu adımları daha detaylı inceleyelim.
Oturma odası dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız ve asıl ihtiyacınız olan dekorasyon önerileri ise “Oturma odasını nasıl dizayn ederim?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Salon temizliğinin hijyen kısmına geçmeden önce odayı kalabalıklardan arındırmak gerekir. Kullanılmış kül tablaları, dağınıklık yapan gazete, dergi, kitap ve kumanda gibi eşyalar, kullanılmış bardak ya da çerez tabakları, yastık ya da battaniye gibi geceden kalma eşyalar kısacası salona ait olmayan ya da olması gereken yerde durmayan her şeyi toparlamanız gerekecek. Böyle bir dağınıklığın içinde silme ya da toz alma gibi hijyen adımlarını uygulamanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Ayrıca daha düzenli bir dekorasyona sahip olmak için kullanılmayan ya da göze kalabalık görünen biblo ve süsleri de kaldırabilirsiniz. Duvar dipleri ya da eşya arkalarından görünen kabloları da kamufle ederseniz toparlama işlemini tamamlamış olursunuz.
Günlük temizlik rutinine dahil olmasa da, arada bir perde ve koltuk temizliği yapmanız da gerekecek. Bunun için tavsiye edebileceğimiz en etkili ve pratik temizlik yöntemi buharlı temizleyiciler olacaktır. Yüksek ısı sayesinde haznesinde bulunan suyu kuru buhara dönüştüren ve kuru buharın yüksek sıcaklığı ile temizlik ve hijyen sağlayan buharlı temizleyiciler hem alerjenler için hem de toz ve kir için en etkili yöntemdir.
Temizlik yaparken görünen yüzeylerden çok görünmeyen yüzeylere yoğunlaşmakta fayda var. Örneğin kapı ve pencere pervazlarını, koltuk ve mobilya altlarını, kapıların üst kısımlarını, dolapların arkalarını ve diğer bütün kuytu kısımları tozdan arındırmanız gerekecek. Bunun için de yine buharlı temizleyicilerden ya da elektrikli süpürgelerden faydalanabilirsiniz.
Salon temizliğinde en can sıkıcı kısım cam temizliği olabilir. Eğer eviniz yüksek katlarda ise camların dış temizliği için profesyonel bir ekipten yardım almanızı önemle tavsiye edeceğiz. Bunun dışında cam temizliğini yaparken mikrofiber bezlerden ve temizleyicilerden faydalanabilirsiniz. Eğer cam temizliğinde kimyasal ilaç kullanmayı tercih etmiyorsanız sirkeli su veya sodalı su da temizlik için tavsiye edilen yöntemlerden.
Halı, koltuk ve perdeleri temizlediniz, camları sildiniz, odayı tozdan arındırdınız ve bütün kalabalıkları kaldırdınız artık silme kısmına geçebilirsiniz. Zemin döşemelerini su ve uygun temizleyiciler ile silerek pırıl pırıl bir odaya kavuşabilirsiniz. Zemin döşemenizin türüne göre temizlik ilacı seçmenizde yarar var. Hande Köksal imzası taşıyan bu salonda olduğu gibi siz de ahşap döşeme seçtiyseniz, özel ahşap temizleyiciler ile zemin döşemenizin ömrünü uzatabilirsiniz.
Silme işlemini de tamamladıktan sonra temizliği bitirmiş sayılırsınız. Ancak son bir kontrolden geçirmekte fayda var. Bu aşamada kırlentlerin yüzlerini değiştirebilir veya vazolarınıza yeni birer demet çiçek koyabilirsiniz.