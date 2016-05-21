6 maddede salon temizliği

Günlerce süren yorucu ve masraflı bir uğraşın sonunda oluşturduğunuz dekorasyonunuzu korumanın en iyi yolu temizlik ve bakımdan geçer. En kaliteli dekorasyon malzemelerini de kullansanız, bakımını doğru yapmadığınız sürece hem eşyalarınız hem de dekorasyon ögeleriniz kısa sürede eskiyecektir. Bu nedenle dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemini düşünerek bu yazımızı salon temizliğine ayırmaya karar verdik. Eğer siz de dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemli olduğuna inanıyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. Birbirinden güzel salon dekorasyon örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler hem ev temizliği hem de bakım konusunda yardımcınız olabilir.

Ev temizliğinde sadece etrafın kalabalığını yok edecek şekilde bir temizlik yapmak yeterli olmadığı gibi sadece hijyene yönelik temizlik yapmak da yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle hem evin düzenini koruyacak hem de hijyen sağlayacak bir temizlik metodu uygulamak gerekir. Bu nedenle ev temizliğinde ilk adım etrafı toparlamak ikinci adım ise hijyen sağlamak olmalıdır. Gelin bu adımları daha detaylı inceleyelim.

Oturma odası dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız ve asıl ihtiyacınız olan dekorasyon önerileri ise “Oturma odasını nasıl dizayn ederim?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.