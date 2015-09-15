Evinize renk ve dinamizm katan malzeme: Desenli duvar kağıdı

Desenli duvar kağıdı, boyanın çok ötesinde imkanlar sağlayan bir dekorasyon malzemesi. Geçmişi de çok eski yıllara dayanıyor. Sarayların, konakların ve pek çok tarihi yapının duvarlarını süslemiş, kat kat imzasını atmış desenli duvar kağıdı zaman ilerledikçe hem çeşitlendi hem gelişti. Eskisine oranla çok daha fazla çeşitliliğe sahip duvar kağıtları teknolojik olarak da geliştiği için daha kolay yapıştırılan, daha kolay temizlenen ve pek çok açıdan kullanım kolaylığı sunan malzemeler haline geldiler.
İster klasik, ister modern olsun; desenli duvar kağıdı mekanlara canlılık getiriyor. Bazen tarzların veya renklerin bir arada kullanımı da ilginç dekorasyon örnekleri oluşturabiliyor. Desenli duvar kağıdı çok sade tasarımlar peşinde olanlar için belki çok uygun olmayabilir ama onların bile çok canlısından, sadesine çeşitleri bol. Bazen desenler yalnızca doku, kabartma ya da ton farkıyla da verilebiliyor. O yüzden desenli duvar kağıdı sade olmaz diye direkt kestirip atmak da doğru değil, çeşitleri incelemekte fayda var.
Klasik desenler duvar kağıdında oldukça etkileyici olabiliyor. Hala, modern mobilyalarla bile klasik desenli duvar kağıdı kullanmak tercih edilebiliyor. Ayrıca, bazı klasik desenler modernize de ediliyorlar, daha çağdaş renk birliktelikleri, stilize edilmiş ya da basitleştirilmiş desenler kullanılabiliyor.
Damask deseninin adı Damaskus'tan geliyor. Damaskus ise bizim Şam diye bahsettiğimiz kentin adı. Bu örnekteki klasik desene Şam dokuma ve desenlerinden yola çıkılarak verilen bu isim dekorsyonda hala güncelliğini koruyor. Şimdi Damask buradaki gibi daha modern renklerle ya da doku ve kabartmalarla kullanılıyor, bazen eskimiş görünümlü olarak da duvarlarda yer alıyor. Buradaki Damask desenli duvar kağıdı mavi ve bej ile oldukça çağdaş bir renk seçiminin sonucu ortaya çıkmış.
Yine biraz klasik havaya sahip olan desenli duvar kağıtları çiçek desenlileri de kapıyor. Dallar ve çiçekler, baharı anımsatan renk seçimleriyle evinizde inanılmaz romantik ve iç açıcı atmosfer yaratabilir.
Desenli duvar kağıdı kullanırken mekandaki diğer kaplamalara ve bu kaplamaların diğerleriyle birleşim detaylarına da özen göstermek önemlidir. Çünkü bu hem mekanda bir tasarım bütünlüğü sağlar hem de doğru detay çözümleri bütün malzemelerin görünümünü daha iyi kılar. Kötü birleşim noktaları, en güzel desenli duvar kağıdı ile en muhteşem halıyı bile kalitesiz gösterebilir. Süpürgelik seçimi ve işçiliği bu açıdan önemlidir. Burada da ahşap yer kaplamasına kontrast seçilen geniş süpürgelik duvar kağıdı ile arasında kontrast içerern bir geçiş yaratmış. Süpürgelik geniş olduğunda bu tip desenli malzemeler daha iyi görünüyorlar. Mor çiçekler de içeren desenli duvar kağıdına uyum sağlayan mor halı da bu mekanı tamamlayan aksesuarlardan.
Duvar kağıdını oyun oynamak için bir satıh olarak düşünebilir misiniz? Bu desenli duvar kağıdı işte bu düşünceyle tasarlanmış. Manyetik niteliği olan duvar kağıdının deseniyle uyumlu mıknatıslı oyuncakları var. Çocuklar bu oyuncakları duvarın üstüne yerleştirerek oyun oynayabiliyorlar. Bu son derece gelişkin desenli duvar kağıdı tarzı her çocuğun hayalini kurabileceği cinsten bir oda dizayn etmeye imkan tanıyor. Birden fazla desen ve oyun teması da mevcut, bu örnekte orman teması varken bir diğerinde dinozorlar kullanılmış örneğin. Çocuk odası için duvar resimleri de kullanılabilyor, bu tip yaratıcı malzemeler de çok revaçta.
1800'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlayan teneke tavan karoları bugün desenli duvar kağıdı ile duvarlara de yansıyor. Bu malzeme dönemin Avrupa'sındaki tavan süslemelerine ekonomik bir alternatifti ve oldukça yaygındı. Ayrıca örneğin Brooklyn'de dekorasyon açısından yerel karakterin bir parçası olduklarını söyleyebiliriz. Bugün artık ortadan kalktıklarını tam olarak söylemek doğru olmasa da süsleme için yeni alternatifler de mevcut, teneke dışında ekonomik malzemeler de var ancak bu malzemenin antika estetik niteliği onu tavan kaplaması olmaktan da çıkartmış, duvar ve daha bölgesel satıhlar için sıkça kaplama malzemesi olarak kullanılmaya başlanmış. Roomservice Design Gallery tarafından piyasaya sunulan bu seri de
Brooklyn Tins adını taşıyor, Brooklyn'deki tipik teneke karoların desenleri desenli duvar kağıdı için kullanılmış.
Modern, yalın, endüstriyel ve bir miktar soğuk beton görüntüsünden hoşlanıyor olabilirsiniz ancak içinde bulunduğunuz yapının brüt beton duvarları olmaması sizin bunu taklit etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Desenli duvar kağıdı örnekleri arasında oldukça gerçekçi beton görünümlü olanlar da var. Sadece beton değil elbette, ayrıca ahşap gibi farklı malzemelerin de desenli duvar kağıdı için başarılı bir şekilde desen haline getirildiğini görüyoruz.
Bazı desenli duvar kağıdı firmaları klasik ve modern desenleri üretmekle yetinmez daha incelikli tasarımlara imza atmayı tercih eder. Farklı yerlerden ilham alarak çalışan tasarımcıların ürettiği desenli duvar kağıdı örnekleri içinde doğadan ve doğayı anlatan sanat eserlerinden izler bulmak mümkün. Bunlardan biri de bu gördüğümüz örnekte saklı.
South Downs ismindeki bu desenli duvar kağıdı Sussex'in tepelerini resmetmiş olan peyzaj ressamı Eric Ravilious'un eserlerinden esinlenilerek ortaya çıkarılmış. RAvilious'un resimlerinden alınan ilhamla soyutlanan tepeler, doğadan sanata, sanattan dekorasyon malzemesine ulaşan bir yol izlemiş durumda.
Klasik desenli duvar kağıtlarında nasıl çiçekler, damasklar gibi öğeler görüyorsak, modern desenli duvar kağıdı örnekleri de bir o kadar geometrik öğe içeriyor. Bu renkli ve zigzaglı desen, son derece canlı ve modern bir atmosfer yaratmak için çok uygun. Böyle renkli desenli duvar kağıdı örnekleri ile kullanılacak mobilyalarını açık renkli tercih edilmeleri tam da bu örnekteki gibi daha uygun olacaktır.
Haritalar işlevsel oldukları kadar estetik olarak da etkileyici çizimlerdir. Desenli duvar kağıdı seçenekleri arasında duvarları seçeceğiniz bir haritayla kaplamak da mümkün. Burada mavi arkaplan üzerine beyaz çizgilerle hazırlanmış harita Roma'ya ait. Siz de ister sevdiğiniz bir Avrupa şehrinin, ister dünyanın bambaşka bir noktasının, ister tarihi bir kentin, isterseniz de kendi yaşadığınız yerin haritasını duvarınızda desenli duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.
Desenli duvar kağıdı seçenekleri içinde aynı zamanda işlevsel olanlar da mevcut. Yukarıda bir tanesini gördüğümüz mıknatıs özellikli duvar kağıtları buna bir örnek. Bir diğer işlev de bu gördüğünüz gibi çerçevelerin kullanımı olabilir. Çeşit çeşit çerçeve çizimlerinden oluşan bu desenli duvar kağıdı bu çerçevelerin içine fotoğraf yapıştırmaya olanak sağlıyor. Bu desenli duvar kağıdı sizin eklemelerinizle özgün bir tasarım haline gelebilir.
Desenli duvar kağıdı seçeneklerinin mutlaka yoğun ve renkli desenli olmadığından bahsetmiştik. Bazen sade bir dekorasyon için boa yerine bu tip yalın ve dingin renkli duvar kağıtları da tercih edilebilir. Desenin içinde çok az ton farkı mevcut olduğu için özellikle belli bir mesafeden tek renk gibi gözükecek, desen daha ziyade doku gibi algılanacaktır. Bu şekilde sade ve açık renk desenli duvar kağıdı örneklerinin tercih edildiği mekanlarda buna kontrast olarak canlı renkli mobilya ve aksesuarlar kullanmak da mümkün.
Desenli duvar kağıdı örneklerine baktıktan sonra Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri adlı yazımızı da okumak isteyebilirsiniz.