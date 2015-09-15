Evinize renk ve dinamizm katan malzeme: Desenli duvar kağıdı

Desenli duvar kağıdı, boyanın çok ötesinde imkanlar sağlayan bir dekorasyon malzemesi. Geçmişi de çok eski yıllara dayanıyor. Sarayların, konakların ve pek çok tarihi yapının duvarlarını süslemiş, kat kat imzasını atmış desenli duvar kağıdı zaman ilerledikçe hem çeşitlendi hem gelişti. Eskisine oranla çok daha fazla çeşitliliğe sahip duvar kağıtları teknolojik olarak da geliştiği için daha kolay yapıştırılan, daha kolay temizlenen ve pek çok açıdan kullanım kolaylığı sunan malzemeler haline geldiler.

İster klasik, ister modern olsun; desenli duvar kağıdı mekanlara canlılık getiriyor. Bazen tarzların veya renklerin bir arada kullanımı da ilginç dekorasyon örnekleri oluşturabiliyor. Desenli duvar kağıdı çok sade tasarımlar peşinde olanlar için belki çok uygun olmayabilir ama onların bile çok canlısından, sadesine çeşitleri bol. Bazen desenler yalnızca doku, kabartma ya da ton farkıyla da verilebiliyor. O yüzden desenli duvar kağıdı sade olmaz diye direkt kestirip atmak da doğru değil, çeşitleri incelemekte fayda var.