Öğrenci evi fikrine sıradışı bir yorum: Koza Lofts Ankara

Üniversite öğrencileri için barınma sorunu uzun yıllardır sıkıntılı olagelmiş bir konudur. Bugün bile pek çok ilde, hatta kimi büyük şehirlerin bazı semtlerinde dahi öğrenciye ev verilmemesi gibi çağ dışı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Üniversite öğrencilerinin güçlükle bulabildikleri evler ise çoğu durumda en kötü, en yaşanılmaz durumdaki konutlar olabilmektedir. Evlerinde ihtiyaç olan, hatta kaçınılmaz olan asgari iyileştirmeleri bile yapmaktan kaçınan birtakım ev sahipleri, bölgedeki rayiç fiyatın da çok üzerinde fahiş bedellerle çaresiz durumdaki öğrencilere ev kiralamaya çalışmaktadırlar. Fakat bu türden çirkin bir rant ekonomisi yavaş yavaş geçerliliğini kaybetmeye başladı. Bunun da en önemli sebebi özel olarak üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ve modern konut projelerinin ortaya çıkmaya başlamış olması. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi giderek artan sayıda şehirde, yalnızca üniversite öğrencilerine hizmet veren, konfor ve donatılarıyla otelleri aratmayan, geleneksel yurt modelinin çok üzerinde bir kaliteye sahip rezidans benzeri öğrenci evi projelerine rastlayabiliyoruz. Bu projeler hem konut sektörüne yeni bir cephe açarak yepyeni imkanlar ortaya çıkarıyor, hem de öğrencilerin getirdiği ekonomik imkanlardan yararlanmak uğruna dokusunu kaybeden semtlere öğrencilerin sağlıklı bir şekilde adapte olabilmesinin önünü açıyor. Bu yazımızda özel olarak üniversite öğrencilerini hedef alan bu modern konut projeleri arasında en dikkat çekenlerinden biri olan, Hatırlı Mimarlık imzasını taşıyan Ankara'daki Koza Lofts'u tanıtıyoruz. Koza Lofts'un iç mimari tasarımları ise Craft312 studio tarafından gerçekleştirilmiş ve 2014 yılında A’design Award Altın ödüle layık görülmüş durumda.
Gerek mimari ve dekorasyon tercihleri, gerek konumu, gerekse de çok çeşitli cazip özellikleri ile Ankara'daki öğrenciler için yükselen bir yıldız konumundaki bu projeye gelin biraz da yakından bakalım.
Koza Lofts projesi, ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent gibi Ankara’nın önemli üniversitelerine yakın konumu ve Eskişehir yolunda CEPA alışveriş merkezine komşu olmasıyla, ulaşım ve temel ihtiyaçlar anlamında da oldukça avantajlı lokasyonuyla göz dolduruyor. İster ODTÜ, Hacettepe gibi çok geniş kampüs alanına sahip üniversitelerde olsun, isterse Ankara Üniversitesi gibi bir şehir üniversitesinde olsun, öğrenciler hiçbir koşulda şehir hayatından, kent merkezinin sosyal imkanlarından kopmak istemiyorlar. Üniversite yaşantısının en önemli parçalarından olan sosyal yaşamın sürekliliği açısından da son derece anlaşılabilir bir durum bu. Koza Lofts, gerek çok sayıda öğrenciyi bünyesinde toplaması ve çok çeşitli sosyal imkanlar sağlamasıyla, gerekse de dışarıdaki imkanlara kolaylıkla ulaşılabilir bir lokasyonda bulunmasıyla bu ihtiyaca yanıt verme noktasında da iddialı.
Koza Lofts dikey bir yapı gibi görünmesine karşın aslında iç mekanlardaki yatay yayılımıyla da ferah bir tasarım anlayışının ürünü olduğunu kanıtlıyor. Bu yaklaşımın izlerini binanın henüz girişinden ve bahçe tasarımından da okumak mümkün. İçerde ise katlardaki yapay bahçeler gibi birtakım uygulamalarla bu anlayış sürdürülmüş. Sonuçta ortaya, yoğun olmasına rağmen kalabalık ve sıkışık bir izlenim bırakmayan, bütün sakinleri için dengeli ve konforlu bir hayat vaat eden sıcak bir yapı çıkmış.
Hatırlı Mimarlık ile iç mekan tasarımını üstlenen Craft312 studio’nun her detayı üzerine dikkatli ve özenli bir çalışmayla eğildiği gözlerden kaçmayan Koza Lofts’un ortak alanlarında çelik ve camın sade ve şık birlikteliği ön planda. Projenin tamamı, gerek tasarımı, gerekse de her türlü ihtiyaca mükemmel bir şekilde yanıt verebilmesiyle sakinlerine adeta bir otel konforu sunmakta da son derece başarılı.
Koza Lofts öğrencilerin kullanımına yönelik ortak sosyal alanlarıyla da göz dolduruyor. Geleneksel yemekhane konseptiyle kıyaslanması bile çok kolay olmayan bu mekanda, dünya standartlarında şık bir restoran havasını hissetmek mümkün.
Sınırlı bir alanda belli bir nüfusun yoğunlaşması ve bu nüfusun barınabilmesine yönelik tasarlanan yaşam alanları genellikle yalnızca işlevsel özellikleriyle öne çıkarlar. Örneğin büyük öğrenci yurtları arasında mimarisiyle övünen bir yurt bulmak kolay değildir. Bu yapılar sadece büyük bir trafiğe ve nüfusa yetebilmek adına tasarlanmışlardır. Oysa Koza Lofts, yalnızca mimarisi ile değil, incelikle düşünülmüş dekorasyonu ile de her parçası, her bölümü son derece iddialı olan bir proje. Bu fotoğraftaki çalışma alanının minimal ve pratik yönleri bir yana, stiliyle bile ne kadar dikkat çektiğini açıkça görmek mümkün.
Spor salonları da modern kent yaşantısının en önemli sosyal alanaları arasında yer alıyor. Bu durum öğrenciler için daha da fazla geçerli. Koza Lofts bu temel hizmeti sağlamaktan da geri kalmıyor. Üstelik spor salonu hizmetini verirken de stilinden geri adım atmıyor. Burada gördüğünüz soyunma odası, en lüks spor salonlarındaki soyunma odalarıyla rekabet edebilecek son derece iddialı tarzıyla dikkat çekiyor.