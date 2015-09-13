Öğrenci evi fikrine sıradışı bir yorum: Koza Lofts Ankara

Üniversite öğrencileri için barınma sorunu uzun yıllardır sıkıntılı olagelmiş bir konudur. Bugün bile pek çok ilde, hatta kimi büyük şehirlerin bazı semtlerinde dahi öğrenciye ev verilmemesi gibi çağ dışı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Üniversite öğrencilerinin güçlükle bulabildikleri evler ise çoğu durumda en kötü, en yaşanılmaz durumdaki konutlar olabilmektedir. Evlerinde ihtiyaç olan, hatta kaçınılmaz olan asgari iyileştirmeleri bile yapmaktan kaçınan birtakım ev sahipleri, bölgedeki rayiç fiyatın da çok üzerinde fahiş bedellerle çaresiz durumdaki öğrencilere ev kiralamaya çalışmaktadırlar. Fakat bu türden çirkin bir rant ekonomisi yavaş yavaş geçerliliğini kaybetmeye başladı. Bunun da en önemli sebebi özel olarak üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ve modern konut projelerinin ortaya çıkmaya başlamış olması. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi giderek artan sayıda şehirde, yalnızca üniversite öğrencilerine hizmet veren, konfor ve donatılarıyla otelleri aratmayan, geleneksel yurt modelinin çok üzerinde bir kaliteye sahip rezidans benzeri öğrenci evi projelerine rastlayabiliyoruz. Bu projeler hem konut sektörüne yeni bir cephe açarak yepyeni imkanlar ortaya çıkarıyor, hem de öğrencilerin getirdiği ekonomik imkanlardan yararlanmak uğruna dokusunu kaybeden semtlere öğrencilerin sağlıklı bir şekilde adapte olabilmesinin önünü açıyor. Bu yazımızda özel olarak üniversite öğrencilerini hedef alan bu modern konut projeleri arasında en dikkat çekenlerinden biri olan, Hatırlı Mimarlık imzasını taşıyan Ankara'daki Koza Lofts'u tanıtıyoruz. Koza Lofts'un iç mimari tasarımları ise Craft312 studio tarafından gerçekleştirilmiş ve 2014 yılında A’design Award Altın ödüle layık görülmüş durumda.

Gerek mimari ve dekorasyon tercihleri, gerek konumu, gerekse de çok çeşitli cazip özellikleri ile Ankara'daki öğrenciler için yükselen bir yıldız konumundaki bu projeye gelin biraz da yakından bakalım.