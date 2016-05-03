Gelenekselden moderne: Kusursuz bir dönüşüm!

Bu yazımızda sizlere, METAPHOR imzası taşıyan bir dönüşüm projesini tanıtacağız. Öncesi ve sonrası ile muhteşem bir yenileme projesi. Kasvetli ve karanlık iç mekan atmosferi ile, bambaşka bir görünüme, daha modern ve ferah bir iç yapıya dönüştürülüyor. Dilerseniz, projenin öncesi ve sonrası ile iç mekan görsellerini inceleyerek birlikte tanıyalım.
Tuğla ve kiremit gibi geleneksel materyallerin kullanıldığı beyaz bir cephe. Girişi vurgulayan kolonlar ve saçaklarla, klasik bir cephe örneği.
Eve girer girmez kasvetli bir giriş holü ile karşılaşıyoruz. Klasik stil öğelerle dekore edilmiş giriş holünde, koyu renklerin yarattığı ağır ve kasvetli havayı aydınlatma aksesuarları bile yeterince aydınlatamıyor.
Dolaşım alanlarında gördüğünüz gibi tamamen karanlık ve kasvetli bir atmosfer hakim. Doğal ışığın yetersizliğinin yanı sıra, aydınlatma aksesuarları da oldukça yetersiz. Işığın olmadığı yerde renk ve temiz görünümden yoksun bir görüntü ortaya çıkıyor.
Cephe tamamen değiştirilerek yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Detayları ile biraz romantik ve kısmen geleneksel izler taşıyan bir cephe oluşturuldu. Ev, detayları ile de önceki halinden tamamen farklı bir görünüme sahip.
Işıklandırma detayları ile apaydınlık bir görünüme kavuşan giriş holü, modern ve çağdaş bir görünüm de kazandırmış. İç mekanlarda doğal ışık almayan alanlarda yapay aydınlatma ile ferah ve iç açıcı bir atmosfer kazandırılmasına şahane bir örnek. İki katlı dairede, bu açıdan mutfak alanı da görülüyor.
Genel olarak duvar ve yer döşemesi kaplamalarında açık renk tonlarında ahşap kaplama tercih edilmiş. Ahşabın klasik stil yorumu ile modern yorumu arasındaki fark, kasvetli ve karanlık havadan kurtarıp, minimalist dille dingin ve ferah bir görünüme kavuşuyor.
Pratik kullanım olanakları sunan depolama sistemleri ile, modern bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Siyah mutfak tezgahı, metalik mutfak dolapları ve yeşil mutfak dolaplarının kullanıldığı dekorasyonda, metalik yüzeyin iç mekana daha aydınlık bir atmosfer kattığını söylemek mümkün.
Nötr renklerle ahşabın sıcak dokusunu bir araya getiren ışıl ışıl bir atmosfer. Beyaz tuğla duvar görünümü dekoratif öğeler katarken, modern yapılarda tuğla ve ahşabın naif örneklerinden biri olarak yorumlayabiliriz.
Ahşap yüzeylerin ağırlık kullanımına rağmen, ağır ve kasvetli havadan eser kalmıyor. Mutfak ile oturma alanı ilişkisini, yemek masası ve dekoratif duvar rafları ile şık aydınlatma bu açıdan rahatlıkla görülebilir.
Şık ve modern bir banyo ile sonlandırıyoruz. Banyo ve aydınlatma aksesuarlarındaki modern çizgiler, minimalist yorum günümüz şıklığına göre yenilenen bir evin nadide örneklerinden. Damla formundaki aydınlatma aksesuarları ayrıca zarif bir hava katıyor.
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