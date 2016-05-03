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Gelenekselden moderne: Kusursuz bir dönüşüm!

Meral Eser Meral Eser
석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Oturma Odası Tuğla Beyaz
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Bu yazımızda sizlere, METAPHOR imzası taşıyan bir dönüşüm projesini tanıtacağız. Öncesi ve sonrası ile muhteşem bir yenileme projesi. Kasvetli ve karanlık iç mekan atmosferi ile, bambaşka bir görünüme, daha modern ve ferah bir iç yapıya dönüştürülüyor. Dilerseniz, projenin öncesi ve sonrası ile iç mekan görsellerini inceleyerek birlikte tanıyalım.

Önce: Geleneksel cephe

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Tuğla ve kiremit gibi geleneksel materyallerin kullanıldığı beyaz bir cephe. Girişi vurgulayan kolonlar ve saçaklarla, klasik bir cephe örneği.

Önce: Giriş holü

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Eve girer girmez kasvetli bir giriş holü ile karşılaşıyoruz. Klasik stil öğelerle dekore edilmiş giriş holünde, koyu renklerin yarattığı ağır ve kasvetli havayı aydınlatma aksesuarları bile yeterince aydınlatamıyor.

Önce: Kasvetli ve karanlık

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Dolaşım alanlarında gördüğünüz gibi  tamamen karanlık ve kasvetli bir atmosfer hakim. Doğal ışığın yetersizliğinin yanı sıra, aydınlatma aksesuarları da oldukça yetersiz. Işığın olmadığı yerde renk ve temiz görünümden yoksun bir görüntü ortaya çıkıyor.

Sonra: Yenilenen görünüm!

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Evler Seramik Gri
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Cephe tamamen değiştirilerek yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Detayları ile biraz romantik ve kısmen geleneksel izler taşıyan bir cephe oluşturuldu. Ev, detayları ile de önceki halinden tamamen farklı bir görünüme sahip.

Sonra: Şık bir giriş holü

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Işıklandırma detayları ile apaydınlık bir görünüme kavuşan giriş holü, modern ve çağdaş bir görünüm de kazandırmış. İç mekanlarda doğal ışık almayan alanlarda yapay aydınlatma ile ferah ve iç açıcı bir atmosfer kazandırılmasına şahane bir örnek. İki katlı dairede, bu açıdan mutfak alanı da görülüyor.

Sonra: Modern ve minimal

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Genel olarak duvar ve yer döşemesi kaplamalarında açık renk tonlarında ahşap kaplama tercih edilmiş. Ahşabın klasik stil yorumu ile modern yorumu arasındaki fark, kasvetli ve karanlık havadan kurtarıp, minimalist dille dingin ve ferah bir görünüme kavuşuyor.

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Sonra: Mutfak

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Yeşil
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Pratik kullanım olanakları sunan depolama sistemleri ile, modern bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Siyah mutfak tezgahı, metalik mutfak dolapları ve yeşil mutfak dolaplarının kullanıldığı dekorasyonda, metalik yüzeyin iç mekana daha aydınlık bir atmosfer kattığını söylemek mümkün.

Sonra: Üst katta bağımsız bir daire

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Oturma Odası Tuğla Beyaz
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Nötr renklerle ahşabın sıcak dokusunu bir araya getiren ışıl ışıl bir atmosfer. Beyaz tuğla duvar görünümü dekoratif  öğeler katarken, modern yapılarda tuğla ve ahşabın naif örneklerinden biri olarak yorumlayabiliriz. 

Sonra: İşlevsel bir mutfak

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Yemek Odası Ahşap Ahşap rengi
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Ahşap yüzeylerin ağırlık kullanımına rağmen, ağır ve kasvetli havadan eser kalmıyor. Mutfak ile oturma alanı ilişkisini, yemek masası ve dekoratif duvar rafları ile şık aydınlatma bu açıdan rahatlıkla görülebilir.

Sonra: Modern banyo

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Minimalist Giyinme Odası Tekstil Gri
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Şık ve modern bir banyo ile sonlandırıyoruz. Banyo ve aydınlatma aksesuarlarındaki modern çizgiler, minimalist yorum günümüz şıklığına göre yenilenen bir evin nadide örneklerinden. Damla formundaki aydınlatma aksesuarları ayrıca zarif bir hava katıyor.

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