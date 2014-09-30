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Şekilli lavabolar

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Evlerimizde çok da dikkat etmediğimiz, özenmediğimiz unsurlardan biridir lavabolar, genellikle o dönemin standardı neyse o kullanılır. Oysa hem mutfakta hem de banyoda gerek kullanışlı olması, gerekse de şıklığı açısından lavabo kilit öneme sahiptir. Hele de lavabomuzu her gün en azından birkaç kere kullanmak zorunda olduğumuzu düşününce. Ayrıca, mutfağını aktif olarak kullanan ve sık yemek yapanlar için lavabonun genişliği, dışına su taşırmaması, örneğin salata yaparken yıkanması gereken malzemeler olduğunda yeterince alan ve esneklik sunması da çok çok önemlidir. Dolayısıyla, lavabo deyip geçmemek, hem kullanışlı, hem de şık bir lavabonun evlerimize değer katabileceğini düşünmek gerekiyor. Aşağıda ürünlerini göreceğiniz tasarımcıların temel motivasyonu da bu olsa gerek zaten.

Bugünkü yazımızda, lavabo konusunda bildik alternatiflerin dışına çıkıp banyo ya da mutfağına farklı bir hava katmak isteyen okurlarımız için, enteresan lavabo alternatiflerini derledik. Böyle bir değişiklik planınız yoksa bile, bu göz alıcı lavabo tasarımları belki sizin fikrinizi de değiştirebilir.

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Banyo ya da mutfak lavabosunu değiştirmek isteyenler için ilginç alternatifler.

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