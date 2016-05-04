Giysi dolabını daha iyi düzenleyebilmek için 6 öneri

Artık giderek daha yaygınlaşan giysi odaları her ne kadar kıyafetlerinizin depolanması için bir çözüm sunsa da sürekli alışveriş yapan biriyseniz zamanla yetersiz kalabilir. Kaldı ki giysi odamız olsun olmasın kıyafetleri nasıl daha iyi düzenlememiz gerektiğini öğrenmek zorundayız. Çünkü zaman içinde yeni giysilerin alınması ile birlikte yığılma problemi ve karmaşa kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla doğru depolama için bazı ufak tefek tüyolarla bu sorunu halletmek mümkün. Özellikle değişen hava sıcaklarına göre alınan mevsimsel giysiler yılın belli zamanlarında yer değiştirmelidir. Böylece örneğin hava sıcak olduğunda kalın kazaklar arasında gömlek aramakla boğuşmazsınız. Bugünkü yazımızda doğru depolama için dolap düzenlemesi üzerine bazı pratik öneriler derledik. Bu gibi küçük ipuçları sayesinde yeni bir dolap satın almanıza gerek kalmadan kıyafetlerinizi depolamanız mümkün hale geliyor. Üstelik düşünürseniz yeni bir dolap satın almak masraflı olduğu kadar yatak odanızda gereksiz yer işgal edecektir. Dolayısıyla bütçeniz olsun olmasın önerilere göz atmanızda fayda var.