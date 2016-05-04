Giysi dolabını daha iyi düzenleyebilmek için 6 öneri

Artık giderek daha yaygınlaşan giysi odaları her ne kadar kıyafetlerinizin depolanması için bir çözüm sunsa da sürekli alışveriş yapan biriyseniz zamanla yetersiz kalabilir. Kaldı ki giysi odamız olsun olmasın kıyafetleri nasıl daha iyi düzenlememiz gerektiğini öğrenmek zorundayız. Çünkü zaman içinde yeni giysilerin alınması ile birlikte yığılma problemi ve karmaşa kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla doğru depolama için bazı ufak tefek tüyolarla bu sorunu halletmek mümkün. Özellikle değişen hava sıcaklarına göre alınan mevsimsel giysiler yılın belli zamanlarında yer değiştirmelidir. Böylece örneğin hava sıcak olduğunda kalın kazaklar arasında gömlek aramakla boğuşmazsınız. Bugünkü yazımızda doğru depolama için dolap düzenlemesi üzerine bazı pratik öneriler derledik. Bu gibi küçük ipuçları sayesinde yeni bir dolap satın almanıza gerek kalmadan kıyafetlerinizi depolamanız mümkün hale geliyor. Üstelik düşünürseniz yeni bir dolap satın almak masraflı olduğu kadar yatak odanızda gereksiz yer işgal edecektir. Dolayısıyla bütçeniz olsun olmasın önerilere göz atmanızda fayda var.
Bildiğiniz gibi moda çok değişkendir ve bir anda çok popüler olan şeyler ertesi sene eskiyebilir. Alışveriş çılgınlığını körükleyen bu tüketim alışkanlığı cüzdana zarar olmakla birlikte dolabınızda gereksiz bir sürü giysinin yer işgal etmesine sebep olur. Eğer zaman zaman yalnızca moda olmasından kaynaklı giysiler satın aldıysanız ve bir daha giymeyi düşünmüyorsanız bunlardan bir an önce kurtulmalısınız. Aynı şekilde sizin için belli bir anısı olan ancak artık üzerinize olmayan veya yıpranmış giysilerden de kurtulmalı. Elbette bu kıyafetleri çöpe atacağınız anlamına gelmiyor. İhtiyaç duyan kişilere yahut ikinci el giysi toplama kampanyalarına bağışlayarak güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
Fotoğraftaki giysi odası Tutto Design tasarımıdır.
Gereksiz giyim eşyalarından kurtulduktan sonra sıra kıyafetleri düzenlemeye geliyor. İlk kriterimiz giysileri mevsimine göre sıralamak. Böylece hem kıyafetlerinizi daha düzenli olacak hem de giysi ararken boş yere vakit kaybetmeyeceksiniz. Örneğin havaların ısındığı şu günlerde kışlıkları kaldırmak için geç bile kaldınız. Eğer dolabınız büyükse kalın giysilerinizi daha arkalara yazlık kıyafetlerinizi ise el altında olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Kışlıklar ve yazlıklar dışında her sezon giyinebilir kıyafetler de vardır. Bu tür elbiselerin yeri her zaman standart olmalı, böylece her ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulabilmelisiniz.
Kıyafetlerinizi mevsimsel olarak sıraladıktan sonra sıra yerleştirmeye geçtik. Öncelikle dolabınız büyük olabilir. Ancak yine de depolamayı daha pratik hale getiren bir tüyo verelim; saklama kutuları. Saklama kutuları veya sepetler kullanarak ekstra depolama alanı sağlayabilirsiniz. Bu kutuları örnek fotoğrafta olduğu gibi çekmece içinde de koyabilirsiniz. Böylece takı, toka gibi küçük eşyalarınızı dolabınızda dağılmadan pratik bir şekilde yerleştirmiş olursunuz. Bunun dışında dolabınız küçükse ve kutuları koyacak yeriniz yoksa yatak altı, dolap üstleri gibi boşlukları saklama kutularını koyarak bu sorunu da çözebilirsiniz.
Bu işlem sıkıcı bir görev gibi görünebilir, ancak bir eşya ararken yan yana hizalanmış kutu yığınları arasında vakit kaybetmemenizi sağlar. Özellikle tavan arası gibi yerlere yerleştireceğiniz kutular için hayat kurtarıcıdır. Çünkü bu alanlarda yığınla eski eşya olur ve aradığınız şeyi bulmak çok zaman alır. Dolayısıyla evinizde fazla sayıda saklama kutusu bulunuyorsa kısa bir zaman ayırıp üşenmeden kutularınızı etiketleyin. Uzun vadede pişman olmayacaksınız.
Etiketleme işlemine üşenenler için pratik bir çözüm daha var; şeffaf kutular satın almak. Yalnızca tavan arasına kaldırdığınız kutular için aynı zamanda giysi dolabınızda kullanacağınız saklama kutuları için de şeffaf olanları tercih edin. Çünkü şeffaflık, kutuyu açmaya gerek kalmadan içinde ne olduğunuzu anlamanızı sağlar. Bu da zaman kaybı açısından büyük avantajdır.
Doğru katlanmış giysiler daha az raf yeri kaplar. Özellikle kolay kırışmayan kot pantolon ve kazak gibi giysilerinizi rulo şeklinde katlayarak dolabınızda yer açabilirsiniz.
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