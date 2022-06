Giysi dolabını daha iyi düzenleyebilmek için 6 öneri

Gereksiz giyim eşyalarından kurtulduktan sonra sıra kıyafetleri düzenlemeye geliyor. İlk kriterimiz giysileri mevsimine göre sıralamak. Böylece hem kıyafetlerinizi daha düzenli olacak hem de giysi ararken boş yere vakit kaybetmeyeceksiniz. Örneğin havaların ısındığı şu günlerde kışlıkları kaldırmak için geç bile kaldınız. Eğer dolabınız büyükse kalın giysilerinizi daha arkalara yazlık kıyafetlerinizi ise el altında olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Kışlıklar ve yazlıklar dışında her sezon giyinebilir kıyafetler de vardır. Bu tür elbiselerin yeri her zaman standart olmalı, böylece her ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulabilmelisiniz.