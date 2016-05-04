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Giysi dolabını daha iyi düzenleyebilmek için 6 öneri

nihal e. nihal e.
homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Artık giderek daha yaygınlaşan giysi odaları her ne kadar kıyafetlerinizin depolanması için bir çözüm sunsa da sürekli alışveriş yapan biriyseniz zamanla yetersiz kalabilir. Kaldı ki giysi odamız olsun olmasın kıyafetleri nasıl daha iyi düzenlememiz gerektiğini öğrenmek zorundayız. Çünkü zaman içinde yeni giysilerin alınması ile birlikte yığılma problemi ve karmaşa kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla doğru depolama için bazı ufak tefek tüyolarla bu sorunu halletmek mümkün. Özellikle değişen hava sıcaklarına göre alınan mevsimsel giysiler yılın belli zamanlarında yer değiştirmelidir. Böylece örneğin hava sıcak olduğunda kalın kazaklar arasında gömlek aramakla boğuşmazsınız. Bugünkü yazımızda doğru depolama için dolap düzenlemesi üzerine bazı pratik öneriler derledik. Bu gibi küçük ipuçları sayesinde yeni bir dolap satın almanıza gerek kalmadan kıyafetlerinizi depolamanız mümkün hale geliyor. Üstelik düşünürseniz yeni bir dolap satın almak masraflı olduğu kadar yatak odanızda gereksiz yer işgal edecektir. Dolayısıyla bütçeniz olsun olmasın önerilere göz atmanızda fayda var. 

​Artık kullanmadığın giysilerden kurtul

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Klasik Giyinme Odası
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Bildiğiniz gibi moda çok değişkendir ve bir anda çok popüler olan şeyler ertesi sene eskiyebilir. Alışveriş çılgınlığını körükleyen bu tüketim alışkanlığı cüzdana zarar olmakla birlikte dolabınızda gereksiz bir sürü giysinin yer işgal etmesine sebep olur. Eğer zaman zaman yalnızca moda olmasından kaynaklı giysiler satın aldıysanız ve bir daha giymeyi düşünmüyorsanız bunlardan bir an önce kurtulmalısınız. Aynı şekilde sizin için belli bir anısı olan ancak artık üzerinize olmayan veya yıpranmış giysilerden de kurtulmalı. Elbette bu kıyafetleri çöpe atacağınız anlamına gelmiyor. İhtiyaç duyan kişilere yahut ikinci el giysi toplama kampanyalarına bağışlayarak güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Fotoğraftaki giysi odası Tutto Design tasarımıdır.

​Mevsimlere göre giysileri sırala

M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
avci_burak

M.B. Evi

avci_burak
avci_burak
avci_burak

Gereksiz giyim eşyalarından kurtulduktan sonra sıra kıyafetleri düzenlemeye geliyor. İlk kriterimiz giysileri mevsimine göre sıralamak. Böylece hem kıyafetlerinizi daha düzenli olacak hem de giysi ararken boş yere vakit kaybetmeyeceksiniz. Örneğin havaların ısındığı şu günlerde kışlıkları kaldırmak için geç bile kaldınız. Eğer dolabınız büyükse kalın giysilerinizi daha arkalara yazlık kıyafetlerinizi ise el altında olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Kışlıklar ve yazlıklar dışında her sezon giyinebilir kıyafetler de vardır. Bu tür elbiselerin yeri her zaman standart olmalı, böylece her ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulabilmelisiniz.

​Depolamayı kolaylaştırmak

Bespoke Wardrobe homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Bespoke Wardrobe

homify
homify
homify

Kıyafetlerinizi mevsimsel olarak sıraladıktan sonra sıra yerleştirmeye geçtik. Öncelikle dolabınız büyük olabilir. Ancak yine de depolamayı daha pratik hale getiren bir tüyo verelim; saklama kutuları. Saklama kutuları veya sepetler kullanarak ekstra depolama alanı sağlayabilirsiniz. Bu kutuları örnek fotoğrafta olduğu gibi çekmece içinde de koyabilirsiniz. Böylece takı, toka gibi küçük eşyalarınızı dolabınızda dağılmadan pratik bir şekilde yerleştirmiş olursunuz. Bunun dışında dolabınız küçükse ve kutuları koyacak yeriniz yoksa yatak altı, dolap üstleri gibi boşlukları saklama kutularını koyarak bu sorunu da çözebilirsiniz.

​Kutuları etiketle

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio Minimalist Giyinme Odası İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

Bu işlem sıkıcı bir görev gibi görünebilir, ancak bir eşya ararken yan yana hizalanmış kutu yığınları arasında vakit kaybetmemenizi sağlar. Özellikle tavan arası gibi yerlere yerleştireceğiniz kutular için hayat kurtarıcıdır. Çünkü bu alanlarda yığınla eski eşya olur ve aradığınız şeyi bulmak çok zaman alır. Dolayısıyla evinizde fazla sayıda saklama kutusu bulunuyorsa kısa bir zaman ayırıp üşenmeden kutularınızı etiketleyin. Uzun vadede pişman olmayacaksınız.

​Şeffaf kutular kullan

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Etiketleme işlemine üşenenler için pratik bir çözüm daha var; şeffaf kutular satın almak. Yalnızca tavan arasına kaldırdığınız kutular için aynı zamanda giysi dolabınızda kullanacağınız saklama kutuları için de şeffaf olanları tercih edin. Çünkü şeffaflık, kutuyu açmaya gerek kalmadan içinde ne olduğunuzu anlamanızı sağlar. Bu da zaman kaybı açısından büyük avantajdır.

​Rulo şeklinde katla

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Giyinme Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Doğru katlanmış giysiler daha az raf yeri kaplar. Özellikle kolay kırışmayan kot pantolon ve kazak gibi giysilerinizi rulo şeklinde katlayarak dolabınızda yer açabilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Depolama ihtiyacınız için 9 yaratıcı fikir’ başlığını okuyabilirsiniz.

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