3 saatte jet hızıyla ev temizliği

Temizliğe başlamadan evvel dikkat dağıtıcı her türlü şeyden uzak durmaya bakın. Bunların başında bilgisayar ve televizyon gelir. Her iki alet de sizi oyalamak için oldukça başarılıdır. Dolayısıyla işe koyulmadan önce televizyonu ve bilgisayarı kapatıyorsunuz. Eğer isterseniz müzik açabilirsiniz. Çünkü tempolu bir müzik kişiye psikolojik açıdan enerji verebilir. Daha sonra temizlik için gerekli olan malzemeleri kontrol edin. Çöp torbaları, fırçalar, süpürge, sünger, bez vs. İhtiyacınız olan malzemelerin evde mevcut olduğunu hızlıca kontrol ettikten sonra işe koyulabilirsiniz.