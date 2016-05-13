3 saatte jet hızıyla ev temizliği

Zamanımızın çoğu evde veya okulda geçtiğinden ev temizliği bazen son dakikaya kalır. Eğer temizlik alışkanlığı konusunda belli bir düzen oturtamazsak tozlar yığılır, etraf dağınık görünür ve bu hiç estetik bir manzara değildir. Peki özellikle çalışan insanlar için boş zamanın çok kıymetli olduğu düşünülürse hızlı bir ev temizliği ne kadar vakit alır? Özellikle de beklenmedik misafir ziyaretleri için yalnızca birkaç saatimiz varsa? Bu gibi zamanın sınırlı olduğu durumlar için iş bölümü yapmak şart. Konuklar dışında kendi sağlığınız ve uzun vadede sıkıntı yaşamamanız için de temizliği alışkanlık haline getirmelisiniz. Ancak özellikle bir iki saat önceden haber veren davetsiz misafirleriniz için elinizi daha da çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü eviniz sizi temsil eder ve kimse dağınık, kirli bir ortamdan hoşnut kalmaz. Dolayısıyla misafirleriniz için keyifli ve derli toplu bir ev sunmak istiyorsanız hızlı bir temizliğe girişmeniz gerekiyor. Bugün küçük tavsiyelerle yol haritasını vereceğimiz temizlik işlemi inanın 3 saatten fazla sürmeyecek. Nasıl mı? Gelin detaylara bakalım.
Temizliğe başlamadan evvel dikkat dağıtıcı her türlü şeyden uzak durmaya bakın. Bunların başında bilgisayar ve televizyon gelir. Her iki alet de sizi oyalamak için oldukça başarılıdır. Dolayısıyla işe koyulmadan önce televizyonu ve bilgisayarı kapatıyorsunuz. Eğer isterseniz müzik açabilirsiniz. Çünkü tempolu bir müzik kişiye psikolojik açıdan enerji verebilir. Daha sonra temizlik için gerekli olan malzemeleri kontrol edin. Çöp torbaları, fırçalar, süpürge, sünger, bez vs. İhtiyacınız olan malzemelerin evde mevcut olduğunu hızlıca kontrol ettikten sonra işe koyulabilirsiniz.
Evin giriş bölümü olan hol ve koridorların temiz görünmesi önemlidir, çünkü misafirlerinizi burada kabul edersiniz. Dolayısıyla evle ilgili ilk izlenim burada oluşacağından ilk olarak hol ve koridorlardan başlıyoruz. Bu alanlarda eğer halı kullanmıyorsanız, yerler muhtemelen toz toplamıştır. Yani muhakkak yerleri siliyoruz. Yine bu alanların mobilyalarından olan ayakkabılık ve askılıklarda gereksiz bir yığılma varsa fazla eşyalarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.
Fotoğraftaki hol Marchitektka tasarımıdır.
Salonda genellikle halı kullanıldığından bu odada elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. Böylece koltuklar ve duvar köşelerindeki toz birikintilerini de temizleyebilirsiniz. Oturma odalarında en çok sehpa, kitaplık gibi mobilyalar tozlanır. Nemli bir bezle bu eşyaları güzelce siliyoruz. Sonra kuru bezle üstünden geçin. Eğer oturma odanız büyük değilse halının açık bıraktığını zemini vileda yardımıyla hızlıca silebilir, çabuk kuruması için camları açabilirsiniz.
Misafir ağırlarken en çok ihtiyaç duyacağınız alanlardan birisi de mutfak olacaktır. Mutfak temizliği deyince akla ilk olarak bulaşıklar gelir. Eğer bulaşık makinanız yoksa hemen bulaşıklara girişmeniz gerekiyor. Eğer uzun zamandır yıkamadığınız ve temizlemesi zaman alan tabak çanağınız varsa bunları misafirlerinizin göremeyeceği alt dolaplara kaldırabilirsiniz geçici olarak. Bulaşıkları yıkadıktan sonra lavabo ve tezgahı da temizlemeyi unutmayın.
Nasıl olsa misafirlerim görmez deyip tedbiri elden bırakmayın ve yatak odasını da toplayın. İlk olarak yatağınıza çeki düzen verdikten sonra eğer dağılmış giysileriniz varsa mutlaka dolaba yerleştirin. Buradaki eşyaların da tozunu aldıktan sonra yatak odanız derli toplu bir görünüme kavuşacaktır.
Banyo temizliğine ilk olarak tuvaletten başlayın. Tuvalete muhakkak sıvı dezenfektan dökün ve yarım saat zaman bırakın. Bu süre boyunca lavaboyu ve aynayı silin. Son olarak duş veya küvet temizliğini fırça ve su yardımıyla yaptıktan sonra havluları yenileyin. Ortada kirli çamaşırlarınız varsa onları bir sepete doldurun ve görünmeyecek şekilde kapatın.
Teras yerine veranda, avlu yahut balkon olarak da düşünebilirsiniz. Zemini hızlıca süpürdükten sonra yaprakları toplayın.
Sonunda temizlik bitti, yine de tüm odaları kontrol etmekte fayda var. Sadece 5 dakika ayırarak unuttuğunuz bir yer kalmış mı diye ortalığı son bir kez kolaçan edin. Artık misafirlerinizi ağırlamaya hazırsınız.
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