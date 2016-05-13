3 saatte jet hızıyla ev temizliği



Zamanımızın çoğu evde veya okulda geçtiğinden ev temizliği bazen son dakikaya kalır. Eğer temizlik alışkanlığı konusunda belli bir düzen oturtamazsak tozlar yığılır, etraf dağınık görünür ve bu hiç estetik bir manzara değildir. Peki özellikle çalışan insanlar için boş zamanın çok kıymetli olduğu düşünülürse hızlı bir ev temizliği ne kadar vakit alır? Özellikle de beklenmedik misafir ziyaretleri için yalnızca birkaç saatimiz varsa? Bu gibi zamanın sınırlı olduğu durumlar için iş bölümü yapmak şart. Konuklar dışında kendi sağlığınız ve uzun vadede sıkıntı yaşamamanız için de temizliği alışkanlık haline getirmelisiniz. Ancak özellikle bir iki saat önceden haber veren davetsiz misafirleriniz için elinizi daha da çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü eviniz sizi temsil eder ve kimse dağınık, kirli bir ortamdan hoşnut kalmaz. Dolayısıyla misafirleriniz için keyifli ve derli toplu bir ev sunmak istiyorsanız hızlı bir temizliğe girişmeniz gerekiyor. Bugün küçük tavsiyelerle yol haritasını vereceğimiz temizlik işlemi inanın 3 saatten fazla sürmeyecek. Nasıl mı? Gelin detaylara bakalım.