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Eski bir bahçenin muhteşem dönüşümü

nihal e. nihal e.
Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Bahçe Taş Yeşil
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yer alan bir evin inanılmaz dönüşümüne tanık olacağımız bu yazıda projeyi Stefani Mimarlık üstleniyor. Proje, evin tamamını dönüştürmek yerine bakımsızlıktan ötürü artık köhne bir yere dönülen bahçe ve avluyu yeniden tasarlıyor. Şimdi sırasıyla ne gibi değişiklikler yapılmış, daha detaylı inceleyelim. 

​Eski görünüm

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Bu fotoğrafta bahçenin eski halini görebiliyoruz. Bahçe ortasında bulunan havuz hemen hemen tüm boş alanı kaplamış gibi görünüyor. Havuzu çevreleyen taş zemin eski ve yıpranmış izlenimi veriyor. Havuz da pek hijyenik değil gibi. Havuzun hemen yanında asılmış çamaşırlar ortamı daha da köhne ve kasvetli hale getirmiş. Bakalım bu bakımsız bahçede ne gibi yenilikler yapılmış?

​Toplam değişiklik

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Bahçe Taş Yeşil
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Detaylara geçmeden evvel bahçenin genel manzarasına göz atıyoruz. Bir önceki fotoğrafta gördüğünüz gibi bahçenin orijinal halinde ortada silik bir havuz bulunuyordu. Dönüşümden sonra ise tüm boş alanı kaplayan havuzdan vazgeçilerek yerine bahçenin bir köşesine hidromasajlı küvet eklendi. Böylece hem yeşillikler için hem de güneşlenmek için yer açılmış olundu. Bahçenin eski halinde havuzdan kalan boş alana dar bir taş zemin döşenmişti. Yeni görünümünde ise çimlere zarar vermeden bir duvar boyunca ahşap yol döşendi. En önemlisi de eski bahçenin o bakımsız ve yıpranmış görünümü tamamen yenilenerek her görenin bir daha bakacağı harika bir yere dönüştü. Özellikle sıcak havalarda güneşin keyfini çıkarmak için ideal bir bahçe.

​Yeni teras

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Ev sahipleri konum itibariyle sahile yakın olan evin terasını sürekli kullanmak yerine daha çok hafta sonunu geçirmek üzere tercih ediyordu. Bu durum yenilemeden sonra değişerek bu alan evin favori mekanı haline geldi. Fotoğrafta terasın genel görünümü net olarak gözüküyor. Pizza gibi çeşitli lezzetli yemeklerin pişirilmesi için tuğla fırın, arkadaşlar ve aileyle güzel akşam yemekleri için 8 kişilik yemek masası ve son olarak küçük çamaşırhane. Kısacası eski terasta kullanılan her şey tekrar sağlanarak daha da donatılmış hale gelen mükemmel teras.

​Farklı bir açı

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Bahçe Masif Ahşap Ahşap rengi
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Terasa farklı bir açıdan baktığımız fotoğrafta yeniden tasarlanan alanın ne kadar sıcak ve davetkar bir atmosferi olduğunu fark ediyoruz. Özellikle güneşin yakıcı etkisine karşı gölgelik sağlayan ahşap pergola sıcak havalar için ideal. Ek olarak perde de eklenerek istenildiği takdirde mahremiyet de sağlanmış. Yemek masasının karşısına denk gelen duvara televizyon monte edilmiş. Hemen yanındaki duvara ise bir bank ile çeşitli saksılar eklenerek iç açıcı dekoratif bir köşe hazırlanmış. Kısacası her bir noktaya titizlenilmiş diyebiliriz.

​Çamaşırhane

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura MutfakLavabo & Armatürler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Bahçenin eski halinde çamaşırların asılı olduğu bir ip görmüştük. Estetik açıdan hoş bir manzara olmamakla birlikte avlunun aynı zamanda çamaşırlar için kullanıldığı anlaşılıyordu. Yeniden tasarlanan terasta çamaşırlar unutulmayarak mini bir çamaşırhane hazırlandı. Mevcut alan epey dar olduğundan çamaşırhane ile fırın bir arada bulunuyor. Tuğla fırının yanı sıra lavabo ve hemen altında çamaşır makinesi ile çeşitli dolaplar bulunuyor. Üst kısımda açık raflar tercih edilerek daha estetik ve kullanışlı bir bölüm hazırlanmış.

​Spa keyfi

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Spa Ahşap Ahşap rengi
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Bahçenin eski şeklinde tüm alanı kaplayan bir havuz bulunuyordu. Dönüşümden sonra ise havuzun çok yer kapladığına karar verilerek havuz yerine spa hizmeti tercih edildi. Yerden belli bir yükseklikte inşa edilmiş hidromasajlı küvete ahşap merdivenlerden çıkarak erişiliyor. Fotoğrafta görebileceğiniz gibi akşam saatleri hesaba katılarak basamaklara mini ışıklar eklenmiş.

​Şezlonglar

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura SpaMobilyalar Masif Ahşap Ahşap rengi
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Dönüşümden önce her ne kadar bahçede büyük bir havuz bulunsa da güneşlenmek için boş alan kalmamıştı. Devasa havuz yerine daha az yer kaplayan hidromasajlı küvet tercih edildiğinden bahçede güneşlenmek için yeterli alan sağlandı. Böylece küvetin hemen yanına iki adet şezlong yerleştirilerek sudan çıkınca güneşlenmek mümkün hale geldi. Şimdi çok daha iyi görünüyor değil mi?

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Göz kamaştıran modern ahşap ev’ başlığını okuyabilirsiniz.

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