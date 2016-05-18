Eski bir bahçenin muhteşem dönüşümü

Detaylara geçmeden evvel bahçenin genel manzarasına göz atıyoruz. Bir önceki fotoğrafta gördüğünüz gibi bahçenin orijinal halinde ortada silik bir havuz bulunuyordu. Dönüşümden sonra ise tüm boş alanı kaplayan havuzdan vazgeçilerek yerine bahçenin bir köşesine hidromasajlı küvet eklendi. Böylece hem yeşillikler için hem de güneşlenmek için yer açılmış olundu. Bahçenin eski halinde havuzdan kalan boş alana dar bir taş zemin döşenmişti. Yeni görünümünde ise çimlere zarar vermeden bir duvar boyunca ahşap yol döşendi. En önemlisi de eski bahçenin o bakımsız ve yıpranmış görünümü tamamen yenilenerek her görenin bir daha bakacağı harika bir yere dönüştü. Özellikle sıcak havalarda güneşin keyfini çıkarmak için ideal bir bahçe.