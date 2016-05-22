Yatak odanızı canlandıracak 10 dekorasyon fikri

Gün geçtikçe tüm mobilyalarda yaratıcılık ve işlevsellik artıyor. Özellikle küçük yatak odaları için hayati önem taşıyan akıllı tasarımlar dar alan sorununa pratik çözümler sunuyor. Aynı zamanda duvara gömülü mobilya kullanımı giderek yaygınlaştı. Örnek tasarımdaki gibi bir çekmeceye ise sık rastlanmıyor.

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