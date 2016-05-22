Yatak odanızı canlandıracak 10 dekorasyon fikri

Yatak odası dekorasyonu hangi stilde olursa olsun her tarza uygun pratik dekorasyon çözümleri mutlaka vardır. Aşağıda 10 başlıkta derlediğimiz listeye göz atarak siz de kendi stilinize uygun yatak odası fikirlerini hayata geçirebilirsiniz.
Şehir hayatında sürekli betonlar arasında yaşamaktan çoğu zaman doğal hayata özlem duyarız. Her zaman vakit ayırıp doğa içinde yürüyüşler yapmaya imkanımız olmadığına göre neden evimize doğallık katmayalım? Bu örnekte olduğu gibi ahşap malzeme ile çimen görünümlü bir duvar paneli kullanmak gayet başarılı sonuç vermiş. Her görenin içini açan bir dekorasyon.
Eğer hiç kimsenin evinde rastlamayacağın tamamen kendine özgü bir yatak odası hayali kuruyorsan biraz cesaretli olmalı ve risk almalısın. Örnek fotoğrafta olduğu gibi duvarları desenli ve canlı renklere sahip bir duvar kağıdı ile kaplarsan benzersiz bir odan olur.
Yatak odası herkesin kendiyle baş başa kaldığı en mahrem yer olup tamamen kişiye özel olmalıdır. Bu sebeple karakterini ve ilgi alanlarını yansıtan aksesuarlar bularak yatak odanı kişiselleştirebilirsin. Böylelikle yatak odanı hazırlarken hiç sıkılmayacak ve daha çok vakit geçirmek isteyeceksin.
Her insanın kendine has bir karakteri ve ona uygun bir stili vardır. Kimileri sadelikten hoşlanırken kimileri ise şatafatı sever. Eğer sen de gösterişten hoşlanıyorsan kendini kısıtlamak zorunda değilsin. Tıpkı örnek tasarımda olduğu gibi iddialı bir dizayn yapabilirsin.
Fotoğraftaki tasarım Diva Yapı'ya aittir.
Her yatak odasında bulunan yatak, dolap ve çalışma masası gibi mobilyaları düz modellerden seçmek yerine daha yaratıcı modellere yönelebilirsin. Senin için seçtiğimiz örnek bu tarife oldukça uyuyor. Sofistike tasarımlı mobilyalara eşlik eden sanatsal objeler şıklığı taçlandırmış.
Şaşalı modellerden daha sade bir örneğe geçiyoruz. Tamamen beyaz duvarlarla kaplı yatak odasında nevresim, koltuk ve yeşil bitki dışında herhangi bir renk kullanılmamış. Ancak beyaz arka fon tek tük renkli eşyaya güzel bir kontrast sağlayarak yatak odasını güçlü kılıyor.
Eğer duvar kağıdı ve abartılı renklerden hoşlanmıyorsan yine de yatak odanı estetik hale getirmen mümkün. Örneğin bu resimde endüstriyel stilde bir yatak odası hazırlanmış. Beyaz taş duvara uyumlu olarak yatak başına çeşitli siyah beyaz resimler yerleştirilmiş, böylece siyah beyazın yarattığı donuk hava kırılırken aynı zamanda ilgi çekici bir dekorasyon oluşturulmuş.
İddialı ve güçlü bir tarz belirlemek her zaman abartılı modellere yönelmek anlamına gelmez. Kimi zaman bu örnekte olduğu gibi basit bir duvar rafı bile standarttın dışında tasarlanarak etkileyici bir görünüme sebep olabilir. Öyle ki duvar rafı aynı zamanda duvarı dekoru haline gelerek iki işlevli oluvermiş.
Özellikle çocuk yatak odaları yetişkinlere oranla daha eğlencelidir. Çünkü çocukların dünyası oldukça canlı ve dinamik olup bu durum dekorasyona yansıtılır. Yetişkinler ise daha ağırbaşlı stillere yönelirler. Her ne kadar çocuklar kadar olmasa da bu örneğimiz de epey neşeli. Belli bir denizcilik teması belirlenmiş ve mobilya tasarımı konsepte göre hazırlanarak resimde görmüş olduğunuz güzel yatak odası elde edilmiş.
Gün geçtikçe tüm mobilyalarda yaratıcılık ve işlevsellik artıyor. Özellikle küçük yatak odaları için hayati önem taşıyan akıllı tasarımlar dar alan sorununa pratik çözümler sunuyor. Aynı zamanda duvara gömülü mobilya kullanımı giderek yaygınlaştı. Örnek tasarımdaki gibi bir çekmeceye ise sık rastlanmıyor.
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