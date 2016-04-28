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Çılgın bir salon için 10 fikir

Murat Aksoy Murat Aksoy
Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Oturma Odası
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Bugünkü yazımızı rutin,  klasik, sıradan, her evde rastlanabilecek türden bir salona sahip olan ancak bundan sıkılıp evinde ve hayatında değişiklik isteyen okurlarımız için hazırladık. Bir salon veya oturma odasında yaratacağınız farklılık hem değişik havasıyla sizleri rahatlatacak hem de sıradışılığıyla dostlarınızın ve misafirlerinizin ilgisini çekecektir. Şimdi gelin, bir salonun abartıya kaçmadan nasıl sıradışı bir görüntü kazanabileceğini örnek modellerimiz eşliğinde incelemeye koyulalım.

Renk kullanımı

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Farklılık yakalamakta kullanılan çözümlerden bir diğeri de renkleri doğru kullanmak ve özellikle parlak ve göz alıcı renkler uygulamaktır. İrili ufaklı bolca ayna kullanılması ve daha önemlisi bu aynaların çerçevelerinin parlak ve göz alıcı renklerinin odaya kattığı değişik havayı hemen fark etmiş olmalısınız.

Bildiklerinizi unutun

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Şuna hiç kuşku yok ki çılgın ve sıradışı bir salona sahip olmanın yolu önce bildiklerinizi unutmak ve ezberleri bozmaktan geçmektedir. Kontrast uygulamasının başarılı bir örneği olan ve sizler için Güney Kore’den seçtiğimiz örnek modelimizde olduğu gibi. Salonun içinde bir camekana yer verilmiş ve arkasında kalan alan oldukça şık ve estetik bir depo olarak tasarlanmış. Normalde sık karşılaşmadığmız bir dekorasyon düşüncesi!

Farklı yorumlar

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Her salonda bulunan klasik ve rutin eşya ve mobilyaları farklı şekillerde yorumlamak da iyi çözümlerden bir tanesidir. Fotoğrafını gördüğünüz oturma odasındaki kitaplık da enteresan tasarmıyla sıradan görünen bu oturma odasına farklı bir yorum ve hava getirmiş.

Çılgın sadelik

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Çılgınlık ve sadeliği karşıt anlamlı algılamakta acele etmemenizi öneriyoruz. Tıpkı YSK Tadilat’a ait olan bu tasarımda olduğu gibi sadelikten de bir farklılık çıkarmanız her zaman mümkün, sadece işin içine biraz yaratıcılık katmanız gerekiyor, hepsi bu. Minimalizmin bu başarılı uyugulaması kendine özgü havasıyla sıradışı bir çizgi taşıyor.

Bir şömineye ne dersiniz?

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Oturma Odası
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Salonunuzu ilginç ve farklı kılacak unsurlardan bir tanesi de bir şömine yerleştirmektir. Bu sadece ronamtiklik açısından değil, estetik açıdan da hoş bir görüntü sağlayan dekorasyo elemanıdır. Fotoğrafta gördüğünüz ve Almanya’da yer alan salonda olduğu gibi genel dekorasyonun sadeliği şöminenin güzelliğini bir kat daha fazla ortaya çıkarmış değil mi?

Led ışıklar

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Endüstriyel Oturma Odası
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Son yılların dekorasyonda moda akımlarından olan Led ışıkları kullanmak da, doğru uygulandığında verimli sonuçlar ortaya koyabilen çözüm yöntemlerindendir. Burada önemliolan hiç kuşku yok ki, en başta doğru rengi veya renkleri seçmektir. Kullanacağınız led ışıkların, büyüklüğü, rengi ve sayısı elbette sizin yaratıcılığınıza kalmış durumdadır ama denemekte kesinlikle fayda var.

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Sanat eserleri kullanın

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb Modern Oturma Odası
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

Odanıza asil, yaratıcı, farklı ve sıradışı bir hava katmak istiyorsanız sanat eseri konusuna mutlaka ağırlık verin. Sanat eseri deyince akla ilk anda sadece tablo veya fotoğraf gibi parçalar gelse de, heykelden çeşitli modern sanat ürünlerine, sanat eseri niteliğindeki küçük aksesuarlara ve hatta çiçek düzenlemelerine kadar geniş bir yelpaze bulunduğunu hatırlatalım.

Tasarım harikaları

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Her şey odanın iç dekorasyonu, mobilyalar ve duvar dekorasyonu değil, tavan dekorasyonu da doğru yapılırsa odaya bambaşka bir hava katabilme niteliğine sahip, tıpkı fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimizde olduğu gibi. Bir tasarım harikası olan tavan dekorasyonu bolca doğal ve yapay ışıkla daha bir görünür kılınıp dikkat çekici bir konuma kavuşturulmuş.

Bahçe gibi salonlar

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Modern Oturma Odası
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

İmkanı olanların fotoğrafta görülen ve adeta bir bahçeyi andıran, Hindistan’dan seçtiğimiz bu salonun benzelerini yaratmaları gayet mümkün. Elbette bunun için salonunuzun bir nebze büyük boyutlara sahip olması gerekiyor. Ancak bu ölçüde olmasa da küçük salonlarda da bitkiler sayesinde değişik bir hava yakalamanız mümkün olabilir.

Duvar kağıdı kullanın

MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs Akdeniz Oturma Odası
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

Yaşam alanınızı daha iyi nasıl dekore edebileceğiniz konusunda bazı ipuçları bulmak için sitemizdeki konuyla ilgili yazılara göz atabilirsiniz. Bugünkü konumuzla ilgili yazılardan bir tanesi olan ve yine daha önce bu sitede yayınlanıp ‘Oturma grubumu nasıl daha verimli konumlandırabilirim?’ başlığını taşıyan yazımızın da faydalı olabilecek yazılardan biri olduğunu umut ediyoruz.

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