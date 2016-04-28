Çılgın bir salon için 10 fikir

Şuna hiç kuşku yok ki çılgın ve sıradışı bir salona sahip olmanın yolu önce bildiklerinizi unutmak ve ezberleri bozmaktan geçmektedir. Kontrast uygulamasının başarılı bir örneği olan ve sizler için Güney Kore’den seçtiğimiz örnek modelimizde olduğu gibi. Salonun içinde bir camekana yer verilmiş ve arkasında kalan alan oldukça şık ve estetik bir depo olarak tasarlanmış. Normalde sık karşılaşmadığmız bir dekorasyon düşüncesi!