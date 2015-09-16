Salon ve mutfak için en güzel masa ve sandalye takımları

Fotoğrafta Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko tarafından tasarlanıp imal edilen ihtişamlı bir yemek odası takımı görüyoruz. Türkiye'de son yıllarda avangart tasarım adı altında oldukça moda olan bu işlemeli, pullu payetli, oymalı, kapitoneli, Swarovski'li ve benzeri, kısacası gösterişli ve klasik mobilyalara iyi bir örnek olan bu yemek odası tasarımı saraylara layık bir çizgide. Bu işin erbabı Sönmez Mobilya tarafından tasarlanan bu yemek odasında dikkat çekici bir özellik de genelde modern yemek odası takımlarında görmeye alışık olduğumuz yemek masası bankının avantgart takımı başarıyla adapte edilmiş olması.

(Avangart (Fransızca: avant-garde), Fransızca askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelir. Gerek Fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, yenilikçi veya deneysel işler veya kişiler anlamına gelir.)