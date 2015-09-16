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Salon ve mutfak için en güzel masa ve sandalye takımları

Özlem K. Özlem K.
homify Mutfak
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Evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri belki de masa sandalyelerimiz. Yemeklerimizi yediğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, laptop'umuzu üzerine koyup internette vakit geçirdiğimiz ya da iş yaptığımız, çocukların üzerinde ders çalıştığı, zaman zaman üzerinde iskambil, okey ya da monopoly gibi masa oyunları oynadığımız, üzerinde puzzle olduğu için uzun bir süre yemek için kullanamadığımız masalarımız… Eminim bu saydıklarım içinde sizlere de tanıdık gelecek olanlar vardır. Masa ve sandalyeler her evin olmazsa olmaz parçaları arasında. Hatta birçok evde birden fazla masa sandalye takımı mevcut. Salonumuzda (ya da varsa yemek odamızda) bir takım, mutfakta bir takım, balkonda bir takım masa sandalyesi olan binlerce ev var.

Klasik ve modernin zarif buluşması

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta Aykuthall Architectural Interiors'a ait bir yemek odası dekoru görüyoruz. Klasik oymalı ayaklara sahip masanın yüzeyi sade ve modern bir çizgiye sahip ahşap tabla ile oluşturulmuş. Aynı şekilde, klasik 16. Louis modeli sandalyeler çizgili, modern döşemeliklerle kaplanarak modern bir havaya bürünmüş. Masanın bir tarafına ise sandalye değil kanepe konmuş. Duvarda ünlü İtalyan ressam Fornasetti'nin ikonik kadın figüründen oluşturulmuş ithal duvar kağıdı var.

İhtişamlı tasarımlar ve kapitoneli banklar

Hünkar Proje / Özel Alternatif Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel Alternatif

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Fotoğrafta Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko tarafından tasarlanıp imal edilen ihtişamlı bir yemek odası takımı görüyoruz. Türkiye'de son yıllarda avangart tasarım adı altında oldukça moda olan bu işlemeli, pullu payetli, oymalı, kapitoneli, Swarovski'li ve benzeri, kısacası gösterişli ve klasik mobilyalara iyi bir örnek olan bu yemek odası tasarımı saraylara layık bir çizgide. Bu işin erbabı Sönmez Mobilya tarafından tasarlanan bu yemek odasında dikkat çekici bir özellik de genelde modern yemek odası takımlarında görmeye alışık olduğumuz yemek masası bankının avantgart takımı başarıyla adapte edilmiş olması. 

(Avangart (Fransızca: avant-garde), Fransızca askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelir. Gerek Fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, yenilikçi veya deneysel işler veya kişiler anlamına gelir.)

Modern tasarımlar ve sade banklar

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Senemoğlu Mimarlık tarafından tasarımı yapılmış bu yemek odasında ise yine bir bank çalışması görüyoruz. Ancak bu seferki oldukça çağdaş ve sade bir tasarım şeklinde. Desenli yer karolarının kullanıldığı bu yemek odasında klasik, şık, zarif ve sade bir yemek masası ve günümüzde artık klasikleşmiş bir çağdaş diyebileceğimiz sade ve gösterişsiz slat back sandalyeler kullanılmış. Düz ve keskin hatlara sahip bank ile tamamlanan bu yemek odası takımı klasik ve çağdaş tarzları barından eklektik tasarımıyla benim kişisel favorilerim arasına girdi.

Abartısız, zarif bir klasik

Domiklasik Salon Projesi / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Domiklasik Salon Projesi / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Fotoğraftaki örnek yine bir Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko tasarımı. Bu sefer karşımızda tam anlamıyla zarafet örneği, klasik bir takım var. Hiçbir abartı, gereksiz süs, aşırılık ve benzeri ekstravagant bir ayrıntıya sahip olmayan bu tasarım, evinde uzun yıllar bıkmadan sıkılmadan, keyifle aynı eşyaları kullanmak isteyenler için bire bir. 16. Louis modeli sandalyeler, klasik cabriole bacaklı yemek masası ile yılların eskitemeyeceği, modası asla geçmeyecek, tamamen klasikleşmiş bir model.

Kalabalık misafir ağırlayanlar için büyük yemek masası takımları

Daire Boya İşleri Ev TAdilatları Klasik Yemek Odası
Ev TAdilatları

Daire Boya İşleri

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

İhtişamlı mobilyalardan hoşlanıyorsanız ve sık sık kalabalık misafirler ağırlıyorsanız, eviniz de büyüklük ve dekorasyon tarzı olarak müsaitse, işte böyle büyük bir yemek masası ve ona uyumlu Empire modeli sandalyeler tam size göre. Altın varak cilası ve kırık beyaz döşemeleri ile zarafetten ödün vermeden şatafatlı olmayı beceren bu yemek masası ve sandalyeleri klasik mobilyalardan hoşlananlar için ideal.

Özel kaplamalı masalar ve klasik model sandalyeler

Showroom 2009, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Yemek Odası
ARTISTIC DESIGN

Showroom 2009

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Bir İstanbul firması olan Artistic Design tarafından dekore edilen bu odada kullanılan masa ve sandalyeler klasik çizgileri ve zarif modelleri ile öne çıkıyor. Yemek masasının kaplaması mükemmel. Sandalyelerdeki 15. Louis dokunuşu ile masa muhteşem bir uyum içerisinde. Daha önceki 16. Louis modeli sandalyelerin olduğu takım gibi bu takım da modası asla geçmeyecek, her daim kullanılabilecek, klasik, zarif, sade bir yemek odası takımı. Dönemin geçici trendlerine yüz vermeyen, kalıcı, şık, zarif ve klasikleşmiş mobilyalardan hoşlananlar için mükemmel bir tasarım. Masanın açılarak daha büyük bir hale geldiği de gözden kaçmasın.

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Modern çizgiler ve Panton sandalyeler

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yemek odası ise jilet gibi keskin hatlara sahip ahşap görünümlü bir yemek masası ve Danimarka'nın gelmiş geçmiş en ünlü tasarımı olarak bilinen ve Verner Panton tarafından 1960 yılında tasarlanıp piyasaya sürülen Panton sandalyeler içeriyor. Dünyanın plastik döküm ilk sandalyeleri olan bu S şeklindeki ikonik model, iç içe konulabilir şekilde tasarlanmış. Çağdaş tasarım sandalye dendi mi akla gelen ilk örneklerden biri olan Panton sandalyeler ahşap masa ile mükemmel bir uyum içerisinde kullanılmış.

Şeffaf Tobias sandalye ile modern bir tasarım

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu H2C tarafından dekore edilen bu modern ve zarif yemek odasında koyu renk camdan transparan bir yemek masası ve şeffaf Tobias sandalyeler kullanılmış. Şeffaf mobilya parçaları son dönemin popüler ürünlerinden biri. Mekanda kalabalık yaratmayan, varlığı yokluğu bir şeffaf mobilyalar özellikle kısıtlı alanlar için mükemmel bir çözüm üretiyor. İster modern bir tarza sahip ev dekorunda isterse klasik detaylara sahip evlerde eklektik bir unsur olarak kullanılabilecek transparan mobilyaları önümüzdeki yllarda sıkça görecek gibiyiz. 

Ezber bozan çılgın renkler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarımıza renk katmanın yöntemlerinden biri de canlı renklere sahip masa ve/veya sandalyeler kullanmaktan geçiyor. Modern ve yuvarlak çizgilere sahip bu sandalyeler keskin çizgilere sahip mutfak üniteleri ile birlikte kullanılmış ve kontrastın yarattığı müthiş uyumdan faydalanılmış. Kenarları yuvarlatılmış beyaz bir masanın çevresindeki sandalyeler canlı ve parlak renklerin cesurca ancak göze rahatsızlık vermeden, estetik bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğine dair iyi bir örnek teşkil ediyor.

Bir arada kullanılan değişik sandalyeler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

En sevimli masa ve sandalye örneklerinden biri de fotoğrafta gördüğünüz, ahşap tezgahlı bir masa etrafına serpiştirilmiş, değişik model sandalyelerden oluşan bu tasarım. Dünyanın gelmiş geçmiş en çok satılan sandalye modellerinden biri olan Thonet No: 14'in de aralarında bulunduğu çağdaş tasarım örneği olan bu sandalyeler eskicilerden toplanmış gibi görünüyor. Sizler de birbirinden tamamen farklı sandalye modellerini bir arada kullanarak benzer bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. ister eskicilerden toplayın ister yeni alın, isterse de elinizdeki sandalyeleri değerlendirin, sonucun bu kadar sevimli olacağı garanti.

Balkonlar için bistro masa ve sandalye

HOME STAGING, Design Photography Design Photography Modern Balkon, Veranda & Teras
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

Balkonlarımızı yaşam alanlarımıza katmak, atıl ve işlevsiz hallerinden uzaklaştırmak, sevimli bir hale sokmak ve adeta küçük bir bahçe havası vermek için homify sayfalarında onlarca dekorasyon fikri ve ipuçları yazısı bulabilirsiniz. Ben de bu derlemede ufak balkonlar için şahane bir masa ve sandalye takımı olan, hafif, katlanır, zarif ve şık bistro masa ve sandalye takımlarını önermeyi uygun buldum. Kullanılmadığı zamanlarda arzu edilirse kolaylıkla katlanıp depolanacak, az yer tutan ve hafif bir yapıya sahip bu masa ve sandalye takımları çağdaş çizgileri ile balkonlarımız ya da bahçelerimiz için ideal bir örnek.

En güzel balkon dekorasyonu örnekleri için Pratik balkon fikirleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz.)

Farklı stilleri yansıtan metal raf tasarımları
Bu masa ve sandalyeleri siz nasıl buldunuz?

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