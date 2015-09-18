İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler

Yeni ev alanların veya evini yenileyenlerin en büyük derdi evi nasıl dekor edecekleridir. Bu sorunun çözümünde, profesyonel bir ekibin mekanınızı görüp değerlendirerek vereceği tavsiyeler elbette ki çok önemli olacaktır ancak bunu yapmadan önce sizin de, dekorasyonla ilgili zevk ve önceliklerinizi belirlemeniz, hangi stilin sizi daha iyi yansıttığını bilmeniz ve hepsinden önemlisi dekorasyon için ayıracağınız bütçe ve zamanı netleştirmiş olmanız gerekmektedir. Bu önemli adımları atarken, özellikle dekorasyonda zevk ve önceliklerinizi, sizi yansıtacak stili belirlerken, homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanan örnek tasarım ve fikir yazılarından faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda size, iç mimari ve dekorasyon üzerine zevklerinizi belirlemenize yardımcı olacak örnek dekorlar ve bu dekorların hazırlanışı hakkında incelikler sunacağız. Salon/oturma odası dekorasyonundan, mutfak, banyo gibi alanlara, yatak odası dekorasyonundan, bahçeye kadar evinizin her detayı hakkında ilham verecek fikirler bu yazıda olacak.
Evinizi döşemek istediğiniz stili seçmenize yardımcı olacak örnek dekorlar için de sitemizde stiller üzerine arama yapabilirsiniz. İskandinav'dan, eklektiğe, endüstriyel'den, modern'e birçok tarzda dekorasyon önerileri mevcut olacak. Ayrıca modern ev dekorasyonu hakkında daha detaylı fikirler bulabileceğiniz “Modern ev dekorasyonları üzerine ilham veren tüyolar“ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Klasik stilin eski ögelerinin modern elle yeniden dizayn edilmiş haline avangard diyoruz. Eğer evinizde klasik ögelerden vazgeçemeyecekseniz ama aynı zamanda modern bir görünüm kazanmak da istiyorsanız bu stili uygulamaktan çekinmeyin zira son derece popüler ve şık. Mobilyalardan aksesuarlara, duvar kağıtlarından kapısına kadar her detayı ile stilini tamamlayan bu dekorda odanın merkezi çok iyi belirlenmiş ve renk dengesi başarılı bir şekilde sağlanmış. Klasik bir stil için ilham verici bir tasarım ortaya çıkmış.
Evin belki de en önemli unsurlarından biri yemek odası olabilir. Yaşamımızın en önemli olgusu için ayıracağımız alanın bir takım nitelikleri taşıyor olması gerekiyor. Öncelikle bir yemek odası aydınlatmasının doğru ve farklı parlaklıklara ayarlanabiliyor olması gerekmektedir. Bir diğeri, ferah ve aydınlık dizaynı ile hem hijyenik bir görüntü sağlayıp hem de gözünüze hitap eden bir dekorasyonu olmalıdır. Logos Mimarlık imzası taşıyan bu modern tasarım bütün ihtiyaçlarınızı eksiksiz karşılayacak gibi görünüyor. Yemek alanını salonun diğer alanlarından ayıran sleek yüzeyli yan duvar ve tavan uygulaması son derece iyi düşünülmüş. Masa ve sandalyelerin kullanışlı ve şık görünümü dekorun eksiklerini bir bir tamamlayan ögelerden. Ayrıca masa üzerine yerleştirilen direkt aydınlatma ve duvar uygulamasının arkasına yerleştirilen endirekt aydınlatma size yemek aydınlatmanız için alternatifler sunuyor. Renk dengesinin de oldukça iyi ayarlandığı tasarım yemek odanız için harika bir ilham kaynağı olabilir.
Ev dekorasyonunda mekanlarınızı sıra dışı gösterecek onlarca farklı element kullanabilirsiniz. Bunların içerisinde tuğla veya beton duvar uygulamaları, farklı renklerle canlandırılmış parlak yüzeyler, açık mutfak, çeşitli dekoratif aksesuar ve aydınlatmaları sayabiliriz. Modern stilde dizayn edilen bu dekorda farklı stillerde sayılabilecek birçok ögenin ustaca bir arada kullanıldığını görebilirsiniz. Aynı mekan içerisinde farklı amaçla kullanılacak iki alanı tamamen renk farkı ile birbirinden ayıran bu yaratıcı dekor, aydınlatması ile de dikkat çekiyor. Ayrıca kullanılan aksesuarlar da mekanın stili ve bütünlüğü açısından tam puanı hak ediyor.
Eğer evinde bahçe, kış bahçesi, veranda ve teras gibi alanları bulunan şanslı insanlardansanız ev dekorasyonundan daha çok özen göstermeniz gereken bir mekanınız var demektir. Bahçe, veranda ve teraslar kullanım rahatlığı açısından evlerin en sevilen alanları olmakla beraber tasarımı konusunda en çok üzerine düşülenlerdendir. Vaktinizin tamamını bile geçirebileceğiniz bu mükemmel alanlar için bambu mobilyalardan, sallanan koltuklara, sedirlerden, hasır mobilyalara kadar çok fazla dekorasyon ürünü seçeneğiniz olacak. Ayrıca saksı bitkileri ve dekoratif bahçe ekipmanlarını dekorasyonunuzda kullanmak için daha iyi bir fırsatınız olamaz.
Gelelim ev dekorasyonunda bizi en çok heyecanlandıran alanlardan birine. Banyolar. Banyo dekorasyonu tesisat, hijyen, atık ve benzeri detayları da barındıracağı için mutlaka profesyonel eli değmesi gereken alanlardandır. Banyo dekorasyonu yaparken seçeceğiniz malzemelerin kalitesi, suya dayanıklılığı, paslanmaz özelikte olmaları, garantisi ve tabii ki dekorasyon stilinize uyup uymaması gibi kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Minimalist stil özellikleri taşıyan bu tasarım lavabosu, küveti ve aksesuarları ile baş döndürücü bir güzelliğe sahip. Gri ve antrasit tonlarının ahşapla uyumunu en iyi yansıtan tasarım aksesuar zenginliği ile de göz dolduruyor. Özellikle yerde kullanılan natürel objeler ve lambası ile adeta bir zen stili yansıtmış.
Endüstriyel stilin en belirgin özelliklerini yansıtan bu köşe ev dekorasyonu hakkında çok önemli bir tüyo sunuyor. Hangi odayı dekor ederseniz edin, odanın bir köşesine ekleyeceğiniz çalışma alanı ile kullanılmayan birçok aksesuarınıza yer açabilir ve de dekorunuza son derece zengin bir element grubu eklemiş olabilirsiniz. Bu tarz köşeler çalışma alanı olarak kullanılmasa dahi dekorasyonunuzun odak noktası haline gelebilir. Metal, ahşap, cam gibi malzemelerden oluşan aksesuar veya mobilyalarla kolayca evinizin stilini güçlendirebilirsiniz.
Çalışma odası haricinde, kitaplık ve raflarınızın bulunduğu alana koyacağınız bir okuma koltuğu ile kendinize mükemmel bir okuma alanı kazandırmış olabilirsiniz. Okuma alışkanlığınızı kaybetmek değil aksine perçinlemek istiyorsanız kendinize böyle bir alan ayırmak çok yardımcı olacaktır. Duvarlarında beton paneller ve zemininde ahşap kullanılan bu tasarımda okuma köşesi olarak kullanılan alan, evin mimarisinin iç mimara adeta bir jesti gibi olmuş. Okuma köşesi için biçilmiş kaftan olan bu alana yerleştirilen kitaplıklar ve okuma koltuğu tek hamlede dekoru tamamlamış.
Dekorasyon sırasında mutfakla ilgili beklentilere bakıldığında ilk sırada “kullanışlı” olması gerektiğini görüyoruz. Yaşam alanımızda yaptığımız önemli birkaç aktiviteden biri olan yemek için elbette mutfak dekorasyonumuza biraz daha fazla özen göstermemiz gerekecek. Lavabo, dolap, ocak gibi ögelerin yerleşimi yapılırken görev alan profesyonellere, kullanım alışkanlıklarınızı bildirmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede özgün ve yorulmadan kullanabileceğiniz bir mutfağınız olabilir. Bu dekorda kullanılan ahşap tezgah ve uygulanan sarı fon mutfağa bambaşka bir hava kazandırmış.
Bu kadar alandan bahsedip de çocuk odasını unutmak olmaz. Minikler için dekorasyonda en uygun renklerin, yeşil, beyaz ve somon gibi renklerin uçuk ve pastel tonları olduğunu hep duyarız. Bunun önemli nedenlerinden biri bu renklerin dinlendirici, yatıştırıcı ve huzur veren etkileridir. Ayrıca cıvıl cıvıl aksesuarlarla süsleyebileceğiniz odalarla, çocuklarınız çok daha mutlu olacaktır.
Bu dekorda da örneğini göreceğiniz üzere, oda aydınlatmasında birden fazla seçeneğinizin olması ışığı çok daha doğru ve rahat kullanmanızı sağlayacaktır. Okuma koltuğu için lambader, televizyon koltuğu için aplik, yemek masası için büyük lambalar ve odanın merkezi için avizeler kullanarak yapılan aydınlatma ışık kullanımınızı rahatlatacaktır. Ayrıca ferah ve açık renkler de bu konuda en büyük yardımcınız olabilir.