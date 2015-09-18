İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler

Yeni ev alanların veya evini yenileyenlerin en büyük derdi evi nasıl dekor edecekleridir. Bu sorunun çözümünde, profesyonel bir ekibin mekanınızı görüp değerlendirerek vereceği tavsiyeler elbette ki çok önemli olacaktır ancak bunu yapmadan önce sizin de, dekorasyonla ilgili zevk ve önceliklerinizi belirlemeniz, hangi stilin sizi daha iyi yansıttığını bilmeniz ve hepsinden önemlisi dekorasyon için ayıracağınız bütçe ve zamanı netleştirmiş olmanız gerekmektedir. Bu önemli adımları atarken, özellikle dekorasyonda zevk ve önceliklerinizi, sizi yansıtacak stili belirlerken, homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanan örnek tasarım ve fikir yazılarından faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda size, iç mimari ve dekorasyon üzerine zevklerinizi belirlemenize yardımcı olacak örnek dekorlar ve bu dekorların hazırlanışı hakkında incelikler sunacağız. Salon/oturma odası dekorasyonundan, mutfak, banyo gibi alanlara, yatak odası dekorasyonundan, bahçeye kadar evinizin her detayı hakkında ilham verecek fikirler bu yazıda olacak.

Evinizi döşemek istediğiniz stili seçmenize yardımcı olacak örnek dekorlar için de sitemizde stiller üzerine arama yapabilirsiniz. İskandinav'dan, eklektiğe, endüstriyel'den, modern'e birçok tarzda dekorasyon önerileri mevcut olacak. Ayrıca modern ev dekorasyonu hakkında daha detaylı fikirler bulabileceğiniz “Modern ev dekorasyonları üzerine ilham veren tüyolar“ başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.