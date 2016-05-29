Büyüleyici ve şık mutfaklar için farklı mutfak dekorasyonları

Mutfakları, fonksiyonel bir şekilde dekore etmek, şık ve estetik olmasını sağlamak oldukça zordur. Mutfak içerisinde yer alan mutfak araç ve gereçlerinin fazla olması nedeniyle dekorasyon yapmak, dekorasyona işlevsellik kazandırmak için çok dikkatli bir plan yapılmalı ve titiz bir uygulama gerçekleştirilmelidir. Dünya genelinde yapılan mutfak uygulamalarında da bu olumsuz noktalar ortadan kaldırılarak çok şık, çok estetik ve çok fonksiyonel mutfaklar ortaya çıkarılmıştır. Homify bu gün sizler için bu mutfakları bir araya getiriyor.Ailenizle keyifli vakit geçireceğiniz, evinizin bir yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz, görselliği ve şıklığı ile sizi mest edecek mutfak örneklerini birlikte inceleyelim.
Rustik mutfak dekorasyonları ev hanımları tarafından çok tercih edilmektedir. Bu mutfaklar Kuzey Avrupa bölgelerinde oldukça yaygındır. Ağaç ve ahşap malzemenin oldukça fazla kullanıldığı rustik mutfak dekorasyonlarında renk ve doku uyumu çok önemlidir. Doğal bir mutfak olması için titiz bir çalışma yapılarak mutfağın doğal bir yaşam alanı olması sağlanır. Örnek resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi doğallık ve doku uyumu mükemmeldir.
Bilinçli bir toplumda yaşıyorsanız geri dönüşüm malzemelerini de oldukça fazla kullanırsınız. Geri dönüşüm malzemeleri hem evinize hem de bütçenize olumlu katkılar sağlar. Üstelik basit mutfaklardan hoşlanıyorsanız ger dönüşüm malzemeleri sizin için biçilmiş kaftandır. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi geri dönüşüm malzemesinden elde edilen raf mutfak dolabı yerine tercih edilmiş ve yine geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen mutfak gereçleri bu rafa dizilerek oldukça basit ve doğal bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Kimi ev hanımları kalabalık mutfaklardan hoşlanır kimi ev hanımları da sadeliğe bayılır. Sade bir mutfak tasarımı ve minimalist düzene sahip mutfaklar hem ferah ve rahat dekorasyonu ile hem de uygun bütçe ile dekore edilmesi nedeniyle çok idealdir. Örnek resimde minimalist düzende açık yeşil rengin hakim olduğu bir mutfak dekorasyonu yer alıyor. Bu mutfak sadeliği ve renk seçimi ile evin en ideal alanı haline getirilmiş.
Sade ve düz renk mutfaklar gibi renkli ve renk cümbüşü şeklinde mutfaklarda eviniz için uygun mutfaklardır. Örnek resimdeki gibi yoğun bir sarı rengin tercih edildiği , zemin kaplama malzemesinin de uygun renklerde tercih edildiği bir mutfak dekorasyonu renkli kişiliğinizi ön plana çıkaracaktır. Mutfak dolabı altından yapılan aydınlatmalar mutfağın şıklığını ve estetiğini pekiştirmiş ve mutfağın renkli bir mutfak olmasına katkı sağlamış.
Zarif bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız resimdeki gibi saf beyaz renkte ve minimalist bir mutfak konseptine dekore edilmiş bir mutfağı evinize uygulayabilirsiniz. Beyaz ve ahşap mobilyalar ile beyaz iç dekorasyon aydınlık ışıl ışıl aynı zamanda da zarif bir mutfak ortaya çıkarmış. Aydınlatma elemanlarının da saf beyaz renkte olması evin merkezinin mutfak olmasını sağlamış.
Mutfaklar kalabalık odalar olduklarından mutlaka araç ve gereç kalabalığı oluşur. Bu durumun önüne geçmek ve zarif bir mutfağa sahip olmak için yapmanız gereken gizemli bir mutfak oluşturmaktır. Örnek mutfakta olduğu gibi hareketli, gizli bölmeleri olan ve istediğinizde gizleyebileceğiniz muhafaza alanları oluşturarak mutfağınızın sade ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece mutfağınızda yer alan kalabalığı da gizlemiş ve estetik bir mutfağa sahip olabilirsiniz.