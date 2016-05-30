Dekoratif bir havuz için 7 püf nokta

Havuz, bahçenin güzelliği, evinizin ferahlığı ve sizin de prestijinizin bir sembolüdür. Her bireyin hayalini süsleyen evin mutlaka havuzu vardır. Havuzun görsel açıdan olumlu yanlarına birde havuz keyfinin verdiği huzuru, rahatlamayı ve serinlemeyi de eklediğimizde ortaya muhteşem özellikleri olan bir havuz tanımı çıkıyor. Yaz aylarının serinleme aracı olan havuz, soğuk bahar ve kış aylarında ise bahçemizi, avlumuzu muhteşem bir güzelliğe kavuşturan fonksiyonel bir alan oluyor. Havuz başı yemek ziyafetleri, havuz başı arkadaş toplantıları için bir eve havuz mutlaka şart. peki evinize havuzu nasıl yerleştirecek ve başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceksiniz ? Bu sorunun cevabı homify'ın sizler için hazırladığı ve 7 adımda başarılı, şık ve çekici bir havuzu inşa etmenizi gösterecek yazımızda gizli. Homify sizler için ideal havuz örneklerini bir araya getirerek başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceğinizi gösteriyor.