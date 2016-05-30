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Dekoratif bir havuz için 7 püf nokta

ümit atdağ ümit atdağ
Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs Modern Havuz
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Havuz, bahçenin güzelliği, evinizin ferahlığı ve sizin de prestijinizin bir sembolüdür.  Her bireyin hayalini süsleyen evin mutlaka havuzu vardır. Havuzun görsel açıdan olumlu yanlarına birde havuz keyfinin verdiği huzuru, rahatlamayı ve serinlemeyi de eklediğimizde ortaya muhteşem özellikleri olan bir havuz tanımı çıkıyor. Yaz aylarının serinleme aracı olan havuz, soğuk bahar ve kış aylarında ise bahçemizi, avlumuzu muhteşem bir güzelliğe kavuşturan fonksiyonel bir alan oluyor. Havuz başı yemek ziyafetleri, havuz başı arkadaş toplantıları için bir eve havuz mutlaka şart. peki evinize havuzu nasıl yerleştirecek ve başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceksiniz ? Bu sorunun cevabı homify'ın sizler için hazırladığı ve 7 adımda başarılı, şık ve çekici bir havuzu inşa etmenizi gösterecek yazımızda gizli. Homify sizler için ideal havuz örneklerini bir araya getirerek başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceğinizi gösteriyor.

Boyutları belirleyin

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Rustik Havuz
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

Öncelikle evinizin bahçesine veya avlusuna yapacağınız havuz için ölçüm yapmalısınız.  yapacağınız ölçülere göre havuzunuzun boyutlarını belirlemiş olacaksınız. Bahçe genişliğine göre havuzunuzu geniş  yapabilirseniz eviniz görsel açıdan muhteşem olacaktır. Ölçme işlemlerine havuzun kenarına ızgara bırakacak şekilde yapmalı havuzun taşması durumunda bahçenin batmasını önlemelisiniz.

Tasarım ve plan

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Havuz
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Tüm ölçümler yapıldıktan sonra mümkün olduğu kadar düzenli ve şık bir havuz tasarımı ve planı yapmalısınız.Bahçenin geometrik şekline göre dikdörtgen, kare, yuvarlak veya altıgen bir havuz yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bahçenin su kaynağına ve su pompasına ayıracağınız alanı da hesaplarınız içine katmanız ve planı, tasarımı bu hesaplara göre yapmanızdır. Ayrıca havuz içerisine koyacağınız çocuk havuz alanı, küvet gibi alanları da tasarımınız içerisine almalısınız.

Bütçe ve maliyet

Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs Modern Havuz
Revah Arqs

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

Havuz inşası tercih edilecek model ve konfora, seçilecek malzemeye göre devasa bütçelere mal olabilir. Bu durumda yapmanız gereken havuzun maliyetini minimum düzeyde tutarak maksimum güzelliği elde etmektir. Bunun için tasarım aşamasından inşa aşamasına kadar gerekli tüm titizliği göstermeli seçim ve tercihler için uygun araştırmaları yapmalısınız. Aksi halde bütçe hesap edemediğiniz kadar yüksek olabilir.

Şık ve estetik havuz

VILLA - GRIMAUD, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Akdeniz Havuz
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

İnşa sırasında yapacağınız titiz çalışma ve tasarım aşamasında yaptığınız araştırmaların sonucunda  şık ve estetik bir havuza sahip olabilirsiniz. Bu araştırma ve titiz çalışma için dünya genelinde uygulanan havuz modellerini kapsayan bir yelpazeyi incelemeniz gerekiyor. Havuz örneklerinde kullanılan yöntemler ve modeller üzerinde yapılan revizeler ile bir havuzun nasıl estetik bir havuz olduğunu ve benzer bir uygulamayı evinizde yaparak şık ve çekici bir havuza sahip olabileceğinizi göreceksiniz.

Havuz süslemeleri

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Modern Havuz
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Havuzu inşa etmekle havuz bitmiş olmuyor. Bir havuzu ideal bir havuz haline getirmek  için süslemeniz gerekiyor.  Zemin ve havuz duvarları için seçeceğiniz renkli ve desenli fayansların yanında havuz dışında havuz kenarına yapacağınız ahşap yürüyüş yolları havuzunuzun tamamlayıcı ögesi olacak. 

Estetik ve zarif tasarımlar

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Havuz
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Eğer imkanınız var ise ve bahçe alanınız izin veriyorsa resimdeki gibi özel bir tasarım yaparak aydınlatmalara sahip gece  keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir havuz tasarımı yapmalısınız. Tamamen ahşap zemin  içerisine şık ve dekoratif bir havuz tasarımı yaparak gündüz serinleyeceğiniz gece dinleneceğiniz bir havuza sahip olabilirsiniz.

Detaylar ve ayrıntılar

Casa Santa Clara, Portico Arquitectura + Construcción Portico Arquitectura + Construcción Kolonyal Havuz
Portico Arquitectura + Construcción

Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción

Havuz için tüm aşamalarda tüm detayları ve ayrıntıları  titiz bir şekilde ele almalısınız. Tüm ayrıntılar sizin görsel, çekici , dinlendirici ve şık bir havuza sahip olmanızı sağlayacaktır. Özellikle havuz aydınlatması konusunda ne kadar titiz olursanız o kadar çekici bir havuz ortaya çıkacağından sabırla ve azimle aşamaları takip etmeniz gerekiyor.

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