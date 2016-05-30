Dekoratif bir havuz için 7 püf nokta

Havuz, bahçenin güzelliği, evinizin ferahlığı ve sizin de prestijinizin bir sembolüdür. Her bireyin hayalini süsleyen evin mutlaka havuzu vardır. Havuzun görsel açıdan olumlu yanlarına birde havuz keyfinin verdiği huzuru, rahatlamayı ve serinlemeyi de eklediğimizde ortaya muhteşem özellikleri olan bir havuz tanımı çıkıyor. Yaz aylarının serinleme aracı olan havuz, soğuk bahar ve kış aylarında ise bahçemizi, avlumuzu muhteşem bir güzelliğe kavuşturan fonksiyonel bir alan oluyor. Havuz başı yemek ziyafetleri, havuz başı arkadaş toplantıları için bir eve havuz mutlaka şart. peki evinize havuzu nasıl yerleştirecek ve başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceksiniz ? Bu sorunun cevabı homify'ın sizler için hazırladığı ve 7 adımda başarılı, şık ve çekici bir havuzu inşa etmenizi gösterecek yazımızda gizli. Homify sizler için ideal havuz örneklerini bir araya getirerek başarılı bir havuzu nasıl inşa edeceğinizi gösteriyor.
Öncelikle evinizin bahçesine veya avlusuna yapacağınız havuz için ölçüm yapmalısınız. yapacağınız ölçülere göre havuzunuzun boyutlarını belirlemiş olacaksınız. Bahçe genişliğine göre havuzunuzu geniş yapabilirseniz eviniz görsel açıdan muhteşem olacaktır. Ölçme işlemlerine havuzun kenarına ızgara bırakacak şekilde yapmalı havuzun taşması durumunda bahçenin batmasını önlemelisiniz.
Tüm ölçümler yapıldıktan sonra mümkün olduğu kadar düzenli ve şık bir havuz tasarımı ve planı yapmalısınız.Bahçenin geometrik şekline göre dikdörtgen, kare, yuvarlak veya altıgen bir havuz yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bahçenin su kaynağına ve su pompasına ayıracağınız alanı da hesaplarınız içine katmanız ve planı, tasarımı bu hesaplara göre yapmanızdır. Ayrıca havuz içerisine koyacağınız çocuk havuz alanı, küvet gibi alanları da tasarımınız içerisine almalısınız.
Havuz inşası tercih edilecek model ve konfora, seçilecek malzemeye göre devasa bütçelere mal olabilir. Bu durumda yapmanız gereken havuzun maliyetini minimum düzeyde tutarak maksimum güzelliği elde etmektir. Bunun için tasarım aşamasından inşa aşamasına kadar gerekli tüm titizliği göstermeli seçim ve tercihler için uygun araştırmaları yapmalısınız. Aksi halde bütçe hesap edemediğiniz kadar yüksek olabilir.
İnşa sırasında yapacağınız titiz çalışma ve tasarım aşamasında yaptığınız araştırmaların sonucunda şık ve estetik bir havuza sahip olabilirsiniz. Bu araştırma ve titiz çalışma için dünya genelinde uygulanan havuz modellerini kapsayan bir yelpazeyi incelemeniz gerekiyor. Havuz örneklerinde kullanılan yöntemler ve modeller üzerinde yapılan revizeler ile bir havuzun nasıl estetik bir havuz olduğunu ve benzer bir uygulamayı evinizde yaparak şık ve çekici bir havuza sahip olabileceğinizi göreceksiniz.
Havuzu inşa etmekle havuz bitmiş olmuyor. Bir havuzu ideal bir havuz haline getirmek için süslemeniz gerekiyor. Zemin ve havuz duvarları için seçeceğiniz renkli ve desenli fayansların yanında havuz dışında havuz kenarına yapacağınız ahşap yürüyüş yolları havuzunuzun tamamlayıcı ögesi olacak.
Eğer imkanınız var ise ve bahçe alanınız izin veriyorsa resimdeki gibi özel bir tasarım yaparak aydınlatmalara sahip gece keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir havuz tasarımı yapmalısınız. Tamamen ahşap zemin içerisine şık ve dekoratif bir havuz tasarımı yaparak gündüz serinleyeceğiniz gece dinleneceğiniz bir havuza sahip olabilirsiniz.
Havuz için tüm aşamalarda tüm detayları ve ayrıntıları titiz bir şekilde ele almalısınız. Tüm ayrıntılar sizin görsel, çekici , dinlendirici ve şık bir havuza sahip olmanızı sağlayacaktır. Özellikle havuz aydınlatması konusunda ne kadar titiz olursanız o kadar çekici bir havuz ortaya çıkacağından sabırla ve azimle aşamaları takip etmeniz gerekiyor.