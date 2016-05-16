현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yatak odasına televizyon nasıl yerleştirilebilir?

Özlem K. Özlem K.
3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Akdeniz Yatak Odası
Loading admin actions …

Evet, biliyoruz, yatak odasında televizyon izlemek son derece zararlı. Yatak odasında televizyon izlemenin uykuyu tam alamayıp yorgun uyanmaktan tutun da ikili ilişkilerdeki kötü etkilerine kadar birçok soruna neden olduğu uzmanlar tarafından söylenmekte. Tüm bunların doğru olabileceğini göz ardı etmiyoruz. Öte yandan herkesin evini ve yatak odasını nasıl dekore etmek istediği kendi bileceği bir iş ve eğer yatak odasına televizyon koymak istiyorsa bu da elbette kendi kararı. 

Günümüzde yatak odaları yalnızca uyumak için zaman geçirdiğimiz mekanlar değiller. Yatak odalarının dekorasyonuna özen gösteriyor ve bu mekanları da tıpkı yaşam alanlarımızda yaptığımız gibi incelikle dekore ediyoruz, çünkü yatak odaları artık içinde uzun saatler geçirdiğimiz mekanlara dönüştüler. Stresli bir günün sonunda dinlenmek veya yalnız kalmak için de sıklıkla yatak odalarımızı tercih ediyoruz. Yatak odasına yatak ve komodinler dışında koltuk ve hatta kanepe koyuyor, bu alanları da kendimize özel, bizden ve varsa beraber olduğumuz kişiden başka kimsenin girmediği özel yaşam alanlarına çeviriyoruz. Böyle bir durumda da yatak odasına televizyon koymaya karar vermek gayet makul bir istek olabilir. Yatakta film izlemenin son derece keyifli bir eylem olduğuna hangimiz itiraz edebiliriz ki… Tahminimce, artık uyumaya karar verdiğimiz noktada televizyonu kapatırsak mevzuubahis sorunların bir bakıma üstesinden gelmiş oluruz. 

Bugün yatak odasına televizyon yerleştirmeye karar veren okuyucularımız için, homify sayfalarında yer alan televizyonlu yatak odası örneklerini derledik. Televizyonun fazla göze batmadan ve yatak odası dekorasyonunu bozmadan ne şekillerde yerleştirilebileceğine hep birlikte bakalım.

Separatör ortasına

Raumteiler mit drehbarem TV-Gerät, TV WALL Designmöbel TV WALL Designmöbel Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
TV WALL Designmöbel

TV WALL Designmöbel
TV WALL Designmöbel
TV WALL Designmöbel

İlk örneğimiz geniş yatak odaları için muhteşem bir fikir. Fotoğrafta yatak ve oturma grubu içeren bir yatak odası görüyoruz. Bu iki alan arasına tabandan tavana boyutlarda yerleştirilmiş olan separatörün ortasına 180 derece dönebilen bir aparatla televizyon yerleştirilmiş. Böylece, televizyonu ister oturma alanına isterse de yatağa doğru çevirmek mümkün.

Aynı çalışma, stüdyo daire türü yaşam alanı ile yatak alanının aynı oda içerisinde yer aldığı dairelerde de uygulanabilir.

Televizyon sehpası ile birlikte

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer yatak odasında film izlemekten hoşlanıyorsanız ve geniş bir DVD koleksiyonuna sahipseniz, tıpkı oturma odasında yaptığımız üzere, depolama alanına sahip bir televizyon sehpası ile birlikte, yatağın tam karşısına yerleştirebilirsiniz.

Dolap içinde

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Modern Yatak Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Televizyonun yatak odası dekorasyonunda göze batmamasını tercih ediyorsanız, televizyonu dolap içerisine de monte edebilirsiniz. Televizyon boyutlarına uygun bir dolap ya da televizyon için özel olarak tasarlanmış/tasarlayabileceğiniz bir dolap televizyonun dikkat çekmemesini sağlayabilir. Arzu ederseniz, kapaklı bir dolap ile, kullanmadığınız zamanlarda televizyonu tamamen göz önünden kaldırabilirsiniz.

Makyaj masasına entegre – 1

CCT 163 Project inEsenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Yatak Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 163 Project inEsenyurt

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Fotoğraftaki örnekte ise, bir yanı makyaj masası bir yanı ise televizyon ünitesi olarak kullanılan bir tasarım görüyoruz. Yatağın tam karşısında yer alan televizyon makyaj masasının aynası ile aşağı yukarı aynı boyutta ve ikisi yan yana, aynı hizaya monte edilmiş.

Makyaj masasına entegre – 2

homify Kolonyal Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Ar Mimarlık tarafından Martım Hotel için hazırlanan bu tasarım teklifinde ise, televizyon makyaj masasına entegre edilmiş ve montajı aynanın üzerine gelecek şekilde yapılmış. Böylece aynadan yansıyan görüntü içerisinde televizyon adeta kaybolmuş ve böylece dekorasyonun havasını kaçırmamış.

Peki ya alternatif oturma planları?

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Akdeniz Yatak Odası
Diva Yapı

3D GOLD PANEL

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

Karyolanın ayak ucuna genelde bank ya da sandık konulmasına alışığız; peki daha konforlu bir seçeneğe ne dersiniz? Geniş bir yatak odasına sahip şanslı okuyucularımız, yatak ayak ucuna, tam televizyonun karşısına koyacakları odanın dekorasyonuna uygun bir kanepe sayesinde yatağa alternatif olarak, oturarak da televizyon izleyebilirler; özellikle de oturma odasındaki televizyonda aile bireyleri ilginizi çekmeyen başka bir şey izliyorsa.

Bu yazımızı beğendiyseniz, Sıradışı bir yatak odası için 10 parlak fikir başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Küçük alanlardan daha iyi yararlanmak için 5 parlak fikir
Bu yatak odalarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler