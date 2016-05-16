Yatak odasına televizyon nasıl yerleştirilebilir?

Evet, biliyoruz, yatak odasında televizyon izlemek son derece zararlı. Yatak odasında televizyon izlemenin uykuyu tam alamayıp yorgun uyanmaktan tutun da ikili ilişkilerdeki kötü etkilerine kadar birçok soruna neden olduğu uzmanlar tarafından söylenmekte. Tüm bunların doğru olabileceğini göz ardı etmiyoruz. Öte yandan herkesin evini ve yatak odasını nasıl dekore etmek istediği kendi bileceği bir iş ve eğer yatak odasına televizyon koymak istiyorsa bu da elbette kendi kararı.

Günümüzde yatak odaları yalnızca uyumak için zaman geçirdiğimiz mekanlar değiller. Yatak odalarının dekorasyonuna özen gösteriyor ve bu mekanları da tıpkı yaşam alanlarımızda yaptığımız gibi incelikle dekore ediyoruz, çünkü yatak odaları artık içinde uzun saatler geçirdiğimiz mekanlara dönüştüler. Stresli bir günün sonunda dinlenmek veya yalnız kalmak için de sıklıkla yatak odalarımızı tercih ediyoruz. Yatak odasına yatak ve komodinler dışında koltuk ve hatta kanepe koyuyor, bu alanları da kendimize özel, bizden ve varsa beraber olduğumuz kişiden başka kimsenin girmediği özel yaşam alanlarına çeviriyoruz. Böyle bir durumda da yatak odasına televizyon koymaya karar vermek gayet makul bir istek olabilir. Yatakta film izlemenin son derece keyifli bir eylem olduğuna hangimiz itiraz edebiliriz ki… Tahminimce, artık uyumaya karar verdiğimiz noktada televizyonu kapatırsak mevzuubahis sorunların bir bakıma üstesinden gelmiş oluruz.

Bugün yatak odasına televizyon yerleştirmeye karar veren okuyucularımız için, homify sayfalarında yer alan televizyonlu yatak odası örneklerini derledik. Televizyonun fazla göze batmadan ve yatak odası dekorasyonunu bozmadan ne şekillerde yerleştirilebileceğine hep birlikte bakalım.