Yatak odasına televizyon nasıl yerleştirilebilir?

Evet, biliyoruz, yatak odasında televizyon izlemek son derece zararlı. Yatak odasında televizyon izlemenin uykuyu tam alamayıp yorgun uyanmaktan tutun da ikili ilişkilerdeki kötü etkilerine kadar birçok soruna neden olduğu uzmanlar tarafından söylenmekte. Tüm bunların doğru olabileceğini göz ardı etmiyoruz. Öte yandan herkesin evini ve yatak odasını nasıl dekore etmek istediği kendi bileceği bir iş ve eğer yatak odasına televizyon koymak istiyorsa bu da elbette kendi kararı.
Günümüzde yatak odaları yalnızca uyumak için zaman geçirdiğimiz mekanlar değiller. Yatak odalarının dekorasyonuna özen gösteriyor ve bu mekanları da tıpkı yaşam alanlarımızda yaptığımız gibi incelikle dekore ediyoruz, çünkü yatak odaları artık içinde uzun saatler geçirdiğimiz mekanlara dönüştüler. Stresli bir günün sonunda dinlenmek veya yalnız kalmak için de sıklıkla yatak odalarımızı tercih ediyoruz. Yatak odasına yatak ve komodinler dışında koltuk ve hatta kanepe koyuyor, bu alanları da kendimize özel, bizden ve varsa beraber olduğumuz kişiden başka kimsenin girmediği özel yaşam alanlarına çeviriyoruz. Böyle bir durumda da yatak odasına televizyon koymaya karar vermek gayet makul bir istek olabilir. Yatakta film izlemenin son derece keyifli bir eylem olduğuna hangimiz itiraz edebiliriz ki… Tahminimce, artık uyumaya karar verdiğimiz noktada televizyonu kapatırsak mevzuubahis sorunların bir bakıma üstesinden gelmiş oluruz.
Bugün yatak odasına televizyon yerleştirmeye karar veren okuyucularımız için, homify sayfalarında yer alan televizyonlu yatak odası örneklerini derledik. Televizyonun fazla göze batmadan ve yatak odası dekorasyonunu bozmadan ne şekillerde yerleştirilebileceğine hep birlikte bakalım.
İlk örneğimiz geniş yatak odaları için muhteşem bir fikir. Fotoğrafta yatak ve oturma grubu içeren bir yatak odası görüyoruz. Bu iki alan arasına tabandan tavana boyutlarda yerleştirilmiş olan separatörün ortasına 180 derece dönebilen bir aparatla televizyon yerleştirilmiş. Böylece, televizyonu ister oturma alanına isterse de yatağa doğru çevirmek mümkün.
Aynı çalışma, stüdyo daire türü yaşam alanı ile yatak alanının aynı oda içerisinde yer aldığı dairelerde de uygulanabilir.
Eğer yatak odasında film izlemekten hoşlanıyorsanız ve geniş bir DVD koleksiyonuna sahipseniz, tıpkı oturma odasında yaptığımız üzere, depolama alanına sahip bir televizyon sehpası ile birlikte, yatağın tam karşısına yerleştirebilirsiniz.
Televizyonun yatak odası dekorasyonunda göze batmamasını tercih ediyorsanız, televizyonu dolap içerisine de monte edebilirsiniz. Televizyon boyutlarına uygun bir dolap ya da televizyon için özel olarak tasarlanmış/tasarlayabileceğiniz bir dolap televizyonun dikkat çekmemesini sağlayabilir. Arzu ederseniz, kapaklı bir dolap ile, kullanmadığınız zamanlarda televizyonu tamamen göz önünden kaldırabilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte ise, bir yanı makyaj masası bir yanı ise televizyon ünitesi olarak kullanılan bir tasarım görüyoruz. Yatağın tam karşısında yer alan televizyon makyaj masasının aynası ile aşağı yukarı aynı boyutta ve ikisi yan yana, aynı hizaya monte edilmiş.
Ar Mimarlık tarafından Martım Hotel için hazırlanan bu tasarım teklifinde ise, televizyon makyaj masasına entegre edilmiş ve montajı aynanın üzerine gelecek şekilde yapılmış. Böylece aynadan yansıyan görüntü içerisinde televizyon adeta kaybolmuş ve böylece dekorasyonun havasını kaçırmamış.
Karyolanın ayak ucuna genelde bank ya da sandık konulmasına alışığız; peki daha konforlu bir seçeneğe ne dersiniz? Geniş bir yatak odasına sahip şanslı okuyucularımız, yatak ayak ucuna, tam televizyonun karşısına koyacakları odanın dekorasyonuna uygun bir kanepe sayesinde yatağa alternatif olarak, oturarak da televizyon izleyebilirler; özellikle de oturma odasındaki televizyonda aile bireyleri ilginizi çekmeyen başka bir şey izliyorsa.
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