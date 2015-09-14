Büyüleyici bir dönüşüm hikayesi

Önce&Sonra yazılarında size dünyanın çeşitli bölgelerinden dönüşüm projelerini tanıtıyoruz. Bu yazılarımız homify'ın her zaman en çok okunan yazılarından oluyor. Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyoruz ve orada gerçekleşen bir dönüşüm projesine konuk oluyoruz.

Fotoğrafları göründe mekanın tamamlanmadan önce nasıl donuk ve soğuk göründüğüne şahit olacaksınız. Bu dönüşümde malzemelerin kalitesi ve estetiği önemli rol oynamış.

Projenin altında Moskovalı mimarlık firması ДМИТРИЙ БАРИНОВ'un imzası var. Proje baştan aşağı bir aile evi yaratmaya odaklanmış ve bu amacı da başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş.

Gelin sonucu hep beraber görelim.