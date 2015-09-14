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Büyüleyici bir dönüşüm hikayesi

Aydin Sanli Aydin Sanli
квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
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Önce&Sonra yazılarında size dünyanın çeşitli bölgelerinden dönüşüm projelerini tanıtıyoruz. Bu yazılarımız homify'ın her zaman en çok okunan yazılarından oluyor. Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyoruz ve orada gerçekleşen bir dönüşüm projesine konuk oluyoruz. 

Fotoğrafları göründe mekanın tamamlanmadan önce nasıl donuk ve soğuk göründüğüne şahit olacaksınız. Bu dönüşümde malzemelerin kalitesi ve estetiği önemli rol oynamış. 

Projenin altında Moskovalı mimarlık firması ДМИТРИЙ БАРИНОВ'un imzası var. Proje baştan aşağı bir aile evi yaratmaya odaklanmış ve bu amacı da başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş. 

Gelin sonucu hep beraber görelim. 

Önce: Boş ve soğuk geniş alan

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Böyle boş ve soğuk bir alanın bir ailenin yaşaması gereken tüm konfora sahip bir ev haline dönüşebileceğine insanın inanası gelmiyor. Ancak burada büyük bir değişim olacak ve siz de gözlerinize inanamayacaksınız. Rus profesyonel tarafından gerçekleştirilen projenin sonuçlarını görmeye hazır olun. 

Sonra: Modern atmosfer

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Evin holü şimdi tanınamayacak kadar güzel bir durumda. Büyük vestiyer sunduğu geniş depolama alanı sayesinde çok işlevsel bir rol oynuyor. İşlevselliğinin yanı sıra çok da estetik bir görüntü oluşturuyor. Bu kadarı bile etkilenmenize yettiyse ileride göreceğiniz fotoğraflar karşısında vereceğiniz tepkiyi merak ediyoruz. 

Sonra: Modern odalar

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Yemek odası olarak da işlev gören açık oturma odasının en göze çarpan taraflarından biri aydınlık ve ferah olması. Sade ve zarif mobilyalarla döşenen alan eşyaya boğulmamış ve ferah görüntüye katkıda bulunulmuş. 

Siyah, beyaz ve gri tonlar birbirleriyle son derece uyumlu görünüyor. Son olarak dairesel formlar ve çizgisel formlar arasında çok hoş bir kontrast yaratılmış ve odanın estetiği arttırılmış. 

Sonra: Geniş mutfak

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Açık planlı oda hem mutfak, hem yemek odası hem de oturma odası olarak işlev görüyor. Üçlü kolon oturma odası ve geri kalan bölümü bölen bir seperatör görevi görüyor. 

Mekanın ahşap döşemesi parlak ve göz alıcı görünüyor. Mekanın tamamı ahşapla kaplanmış. Mutfak dolaplarında ise siyah renk seçilmiş. Son derece zarif bir etki yaratan dolaplara uygun olarak yemek masası ve sandalyelerde de siyahı görüyoruz. 

Sonra: Mükemmel yatak odası

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

İlk fotoğraftaki soğuk ambiyansın tam tersine sıcacık bir atmosfer yaratılmış. Yatak ucunun denk geldiği duvar kırmızı zeminde renkli yaprakların olduğu kağıtla kaplanmış. Transparan tüller hem mahremiyeti sağlıyor hem de gün ışığının odaya girmesine izin veriyor. Aydınlatma unsurları son derece şık. Yatak odasındaki televizyon uykuya dalmadan önce iyi bir vakit geçirme aracı olacak gibi görünüyor. 

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