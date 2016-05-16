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Akdeniz tarzı dekorasyon nasıl yapılır?

Özlem K. Özlem K.
AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
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Akdeniz tarzı ev dekorasyonu, Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerin geleneksel mimarisinden, bitki örtüsünden ve kültürel özelliklerinden ilham alır. Akdeniz tarzı dediğimizde ilk akla gelen isimler İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi kuzey Akdeniz ülkeleri olsa da Akdeniz tarzı bu kadarla sınırlı değildir. Fas başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinin etkisi de Akdeniz stiline yansır. Stilin genel hatlarını toprak, deniz ve gökyüzü renkleri oluşturur. Mavi, turuncu, kahverengi, sarı ve yeşil rengin hemen her tonu sıklıkla kullanılır. Doğal ahşap yüzeyler ve beyaz kireç badana, sarı badana, yer yer Ege usulü mavi cephe detayları, kırmızı kiremit çatılar, ahşap pergolalar, çam ağacı veya Kuzey Afrika eğilimli bir tasarım ise palmiye ağaçları, renkli cam detaylar ve mozaikler, rengarenk seramikler ve terakota zeminler, taş duvarlar, taş – pişmiş toprak – ahşap kombinasyonları en çok kullanılan dekorasyon unsurlarıdır. Bazen oldukça ağır ve klasiğe kaçan, rustik detaylar olabileceği gibi kimi zaman da son derece sade ve mütevazi, modern tasarımlara da rastlanabilir. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin Akdeniz tarzı yaptıkları ev dekorasyonlarından derlediğimiz bugünkü yazımız evini Akdeniz stilinde dekore etmeyi düşünen okuyucularımız için güzel fikirler barındırıyor. Bu örneklerden yola çıkarak kendi beğenilerinize uygun adaptasyonlar da yapabilirsiniz.

Beyaz duvarlar, ahşap detaylar

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Hem dış mekanlarda hem de iç mekanlarda görülen beyaza boyalı duvarlar da en popüler Akdeniz tarzı dekorasyon unsurlarından biri. Kireç badanası ile bembeyaz duvarlar ve ahşap ve jüt gibi diğer doğal dokuların kahverengi tonlarının kullanıldığı dekorasyonları da modernize edilmiş Akdeniz tarzı evlerde görebiliyoruz. Hem rustik bir hava barındıran hem de oldukça sadeleştirilmiş bir tarza sahip olan bu dekorasyon örnekleri için eklektik stil de diyebiliriz. 

Ferforje detaylar

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi avlu,taş zemin,arnavut kaldırım,ferforje sandalye,ahşap kapı,butik otel,alaçatı,çeşme,izmir,Oteller
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Akdeniz tarzı ev dekorasyonunun olmazsa olmaz bir diğer özelliği ise ferforje korkuluk, pencere demiri ve hatta masa ve sandalye gibi unsurlar. Bu korkulukların klasik versiyonlarında asma yaprağı, üzüm, zeytin dalı gibi geleneksel motifler de sıklıkla kullanılmaktadır.

Fotoğraftaki örnekte Akdeniz tarzı dekorasyona sahip bir avlu görmekteyiz. Taş duvarlar, taş zeminler, ferforje korkuluk ve yemek masası ile sandalyeleri, büyük seramik küpler, begonvil de dahil olmak üzere yöresel Akdeniz bitkileri ile bu muhteşem örnek İbrahi̇m Topal Yapı & Mi̇marlık tarafından uygulanmış.

Taş duvarlar, taş zemin

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Doğal taş yüzeyler de Akdeniz stili dekorasyonda en sık kullanılan unsurlardan biri. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Ege kıyılarında yer alan eski taş evler bu tip duvarların Akdeniz tarzı ile anılmasının bir numaralı etmeni. Orijinalinde yörenin kendi taşıyla, hatta çoğu kez, yapının inşa edileceği alanın kendi taşıyla yapılan evler günümüzde oldukça azalmış olsa da, taş duvar görünümünün popülaritesi tam hızıyla devam ediyor.

Desenli yer karoları ve mavi-beyaz dekorasyon

Средиземноморский стиль в интерьере гостиной, студия Design3F студия Design3F Akdeniz Oturma Odası
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Akdeniz'in daha çok Ege kısmının dekorasyonunu da eklemeden geçmeyelim. Beyaz ve mavinin bu muhteşem uyumunu sanıyorum ki, kim görse Ege! diyecektir. İnsanda huzur, tatil, keyif, sükunet gibi hisler uyandıran mavi tonları Akdeniz ve Ege'nin muhteşem suyunun rengini simgeliyor. Akdeniz tarzı dekorasyonun olmazsa olması rustik detaylar ile de birleşince, ortaya şık, konforlu, samimi mekanlar çıkıyor.

Geleneksel, el yapımı desenli yer karoları da karakter sahibi mekanlar oluşturmak için ideal birer zemin kaplama malzemesi. Genelde beyaz, mavi ve kızıl tonlarında olan desenlere sahip bu karolar, mavi-beyaz dekorasyon ile de mükemmel sonuçlar vermektedir.

Klasik mobilyalar

Back Garden LOLA 38 Hotel Klasik Bahçe
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Fotoğrafta Akdeniz stili dekorasyona kusursuz bir örnek görüyoruz. İzmir'İn Foça ilçesinde konumlanan bu taş yapı bir otel olarak hizmet vermekte. Geleneksel taş işçiliği, mavi renkli doğramalar ve Akdeniz stilinde sıklıkla karşımıza çıkan klasik mobilya seçimleri ile muhteşem bir örnek. 

Klasik mobilyalar

Suite LOLA 38 Hotel Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
LOLA 38 Hotel

Suite

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Fotoğrafta Akdeniz stili dekorasyona kusursuz bir örnek görüyoruz. İzmir'İn Foça ilçesinde konumlanan taş yapı bir otel olarak hizmet vermekte. Bembeyaz duvarlar, yüksek tavanlar, mavi renkli doğramalar ve Akdeniz stilinde sıklıkla karşımıza çıkan klasik mobilya seçimleri ile muhteşem bir örnek.

Konforlu ve şık bahçeler

Relax Havuz Alanı Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Relax Havuz Alanı

Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Akdeniz deyince elbette dışarıda geçirilen zamanlar ve muhteşem bir bitki örtüsü de akla geliyor. Aslen güney Akdeniz'e özgü olan ancak günümüzde tüm Akdeniz'de görülen palmiyeler, Akdeniz ve Ege'nin bir numaralı ağacı kızıl çam, mazı türleri, doğal ahşap dekorasyon unsurları, konforlu ancak bir o kadar da şık hamaklar, güneş ışınlarından korunmak için geniş, beyaz şemsiyeler Akdeniz stili bir dekorasyon oluşturmak için en güzel seçenekler.

Çarpıcı tavan arası yatak odası dekorasyonları
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