Akdeniz tarzı dekorasyon nasıl yapılır?

Akdeniz tarzı ev dekorasyonunun olmazsa olmaz bir diğer özelliği ise ferforje korkuluk, pencere demiri ve hatta masa ve sandalye gibi unsurlar. Bu korkulukların klasik versiyonlarında asma yaprağı, üzüm, zeytin dalı gibi geleneksel motifler de sıklıkla kullanılmaktadır.

Fotoğraftaki örnekte Akdeniz tarzı dekorasyona sahip bir avlu görmekteyiz. Taş duvarlar, taş zeminler, ferforje korkuluk ve yemek masası ile sandalyeleri, büyük seramik küpler, begonvil de dahil olmak üzere yöresel Akdeniz bitkileri ile bu muhteşem örnek İbrahi̇m Topal Yapı & Mi̇marlık tarafından uygulanmış.